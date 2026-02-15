Getty
翻訳者：
アルゼンチン、ラ・フィナリッシマでラミーヌ・ヤマルを封じる作戦を明かす リオネル・メッシ率いるチームとの対戦を前に
- Getty Images Sport
スカローニのヤマル封じの作戦
アルゼンチンは、2022年にウェンブリーでイタリアを破り、ラウタロ・マルティネス、アンヘル・ディ・マリア、パウロ・ディバラのゴールにより、アルビセレステが 3 対 0 で勝利し、優勝を果たしました。当初、昨年開催が予定されていた 2026 年の大会は、3 月にカタールで開催される予定です。
注目は、アルゼンチンが、すでに世界最高のサッカー選手の一人と評されている10代のウイング、ラミン・ヤマルをどのように封じるかにすぐに移った。ヤマルは、10月のバロンドール授賞式で2025年のコパ・トロフィーを受賞し、昨年5月のPSGのチャンピオンズリーグでのインテル戦での勝利を受けて、メインの賞ではウスマン・デンベレに次ぐ2位となった。
しかしアルゼンチンのリオネル・スカローニ監督は、スペインのウィングの魔術師を封じる策を既に練っているとドブレアマリージャが報じている。同メディアによれば、スカローニ監督は勤勉なミッドフィルダーを起用し、常に下がってアルゼンチン左サイドバックのカバーに回るよう指示する見込みだ。
理論上、これにより「2対1」の状況が生まれ、ヤマルの右サイドからの影響力を制限できる。18歳のヤマルはリーガ・エスパニョーラで常にマークの的となっているが、それでも今シーズン、王者チームがレアル・マドリードをかわして首位を狙う中で、10得点8アシストを記録している。
バルセロナ、アトレティコ戦敗戦からの巻き返しを図る
バルセロナが月曜夜にジローナを訪問する際に、ヤマルはその得点記録をさらに伸ばすことを期待している。ライバルであるレアル・マドリードが土曜夜にレアル・ソシエダを4-1で楽勝したため、バルサはリーガ首位から陥落した。
バルセロナが勝利すれば、ハンス・フリック監督率いるチームは首位に返り咲く。ドイツ人指揮官は、週半ばのコパ・デル・レイでアトレティコ・マドリードに完膚なきまでに叩きのめされた選手たちから、即座の反撃を期待している。
アトレティコは前半だけで4点を奪い、猛威を振るうコルチョネロス（アトレティコの愛称）がバルセロナを粉砕した。エリック・ガルシアが早い段階でオウンゴールを献上すると、アントワーヌ・グリーズマン、アデモラ・ルックマン、フリアン・アルバレスが続き、マドリードの強豪は前半終了時点で4-0とリードした。
センターバックのガルシアは後半終了間際に退場処分を受け、来週のスポティファイ・カンプ・ノウでの第2戦に向け、バルセロナにほぼ不可能に近い課題を残した。
- AFP
アトレティコにバルサが教訓を与えたとフリック監督が認める
月曜日の試合を前に、フリック監督は記者団にこう語った。「前半45分間は正しくない。我々はこの状況で戦う姿勢が欠けていた。あらゆる一対一の局面で、相手の方がはるかに優れていた。よりダイナミックだった——これがチームに求めるものだ」
バルセロナの指揮官は、選手たちが巻き返してタイトル争いに挑むことを支持しつつも、今後の統一されたチームパフォーマンスの重要性を強調した。
「チームとして全員が100％の力を発揮すれば、我々には圧倒的な質がある」とフリック監督は続けた。「敗戦は起こるが、重要なのはその反応だ。明日こそその反応を見せたい」
この発言は、フリック監督がバルセロナがアトレティコに教訓を与えられたと認めた後のものだ。「前半はチームとして良いプレーができなかった」とフリック監督は敗戦後に語った。「選手同士の距離が離れすぎていた。我々が望むようなプレスができなかった。最初の45分以上は教訓を得た。時には適切なタイミングで教訓を得るのも良い。おそらく今日はその適切なタイミングだったのだろう」
それでもチームを誇りに思う。今日の前半45分は別として、シーズン全体を通してだ。我々がシーズンを通して抱えた負傷者の数、適応の仕方を見れば…今日は大敗だが、チームを誇りに思う。我々は立ち直る。試合の最初からやり直す必要がある。
「アトレティコの選手たちを見ると、より強い意志と飢えがあった。これが私が最初の1分から求めているものだ。前半はそれを示せなかった。まだ第2戦がある。そこで戦う。各ハーフを2-0で勝てれば、それが我々の目標だ。カンプ・ノウでのサポーターの力が必要だ。どうなるかは見てみよう」
バルセロナの次なる展開は？
バルセロナは月曜日のジローナ遠征に続き、レバンテとビジャレアルとのホーム連戦を控えており、リーガ優勝の防衛を目指す。
広告