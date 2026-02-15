アルゼンチン、ラ・フィナリッシマでラミーヌ・ヤマルを封じる作戦を明かす　リオネル・メッシ率いるチームとの対戦を前に

月曜日の試合を前に、フリック監督は記者団にこう語った。「前半45分間は正しくない。我々はこの状況で戦う姿勢が欠けていた。あらゆる一対一の局面で、相手の方がはるかに優れていた。よりダイナミックだった——これがチームに求めるものだ」

バルセロナの指揮官は、選手たちが巻き返してタイトル争いに挑むことを支持しつつも、今後の統一されたチームパフォーマンスの重要性を強調した。

「チームとして全員が100％の力を発揮すれば、我々には圧倒的な質がある」とフリック監督は続けた。「敗戦は起こるが、重要なのはその反応だ。明日こそその反応を見せたい」

この発言は、フリック監督がバルセロナがアトレティコに教訓を与えられたと認めた後のものだ。「前半はチームとして良いプレーができなかった」とフリック監督は敗戦後に語った。「選手同士の距離が離れすぎていた。我々が望むようなプレスができなかった。最初の45分以上は教訓を得た。時には適切なタイミングで教訓を得るのも良い。おそらく今日はその適切なタイミングだったのだろう」

それでもチームを誇りに思う。今日の前半45分は別として、シーズン全体を通してだ。我々がシーズンを通して抱えた負傷者の数、適応の仕方を見れば…今日は大敗だが、チームを誇りに思う。我々は立ち直る。試合の最初からやり直す必要がある。

「アトレティコの選手たちを見ると、より強い意志と飢えがあった。これが私が最初の1分から求めているものだ。前半はそれを示せなかった。まだ第2戦がある。そこで戦う。各ハーフを2-0で勝てれば、それが我々の目標だ。カンプ・ノウでのサポーターの力が必要だ。どうなるかは見てみよう」