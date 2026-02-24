AFP
アルゼンチンのクラブが、AFA会長クラウディオ・タピアに対する「司法による迫害」を巡りストライキ実施に合意
AFA会長が批判の的となる
社会保障拠出金の不正流用疑惑に関する調査の一環として、3月5日に裁判官がタピア氏を証言のために召喚したことを受け、すべての活動を停止する決定が迅速に下された。 この事件は、サッカー連盟と政府当局間の摩擦を激化させており、税関収入管理庁（ARCA）による正式な告発がきっかけとなった。国内のサッカー指導者らはこの展開に激怒しており、法的介入をスポーツ統括団体への攻撃と見なしているとESPNが報じている。
クラブが結束し、一致団結したストライキ行動へ
プロリーグの執行委員会は、危機を議論する重大な会議において、躊躇なく結束した姿勢を示した。国際舞台で代表チームの近年の支配的時代を指揮してきたタピアへの連帯を示す形で、委員会は満場一致の決議により、3月上旬に予定されていた全1部リーグ戦およびその他のリーグ戦を中断することを決定した。この中断は、AFA指導部に対する不当な扱いと受け取られていることについて、司法当局および税務当局に明確なメッセージを送ることを目的としている。
AFAは執行委員会の決議を受け、抗議行動の詳細を確認した。公式声明で統括団体は「ARCAによる告訴への抗議」としてストライキ実施を宣言。この前例のない措置により、指定期間中はアルゼンチン全土のスタジアムが無人状態となる。ブエノスアイレスの法廷で「チキ」タピアを巡る法廷劇が展開される中、ファンと放送局は宙ぶらりんの状態に置かれることとなった。
渡航禁止令の背景にある財務上の疑惑
タピア氏に対する法的圧力は先週金曜日に沸点に達し、ディエゴ・アマランテ判事が連盟会長に対する出国禁止令を発令するという重大な措置を講じた。 調査の焦点は、2024年から2025年にかけて総額190億ペソ（約1300万ドル）に上る社会保障費の未納疑惑にある。この渡航制限と同時に、裁判所は財務上の不正疑惑の解明を目指し、他の幹部4名に対し事情聴取のための出頭命令を発した。
調査対象となっているアルゼンチンサッカー界の重鎮はタピアだけではない。裁判所はAFAの財務責任者パブロ・トヴィジーニョ、事務局長クリスティアン・マラスピナ、総括責任者グスタボ・ロレンソ、元レーシングクラブ会長ビクトル・ブランコにも出頭を命じた。調査対象期間中に要職にあったこれらの人物は、アルゼンチンサッカー界の上層部を事実上凍結させた事件の核心に今いる。
AFAは債務を否定、緊張が高まる
税務当局による告発の重大性にもかかわらず、AFAは無実を主張し、告発の根拠に異議を唱えている。税務当局によれば、同連盟は源泉徴収額の納付期限から30暦日以内に納付しなかったため、多額の債務通知が送付されたという。 しかしAFAは月曜日のプレスリリースで強く反論し、次のように表明した：「アルゼンチンサッカー協会は、ARCAが申し立ての根拠とした税務義務に関して未払いの債務はなく、これが司法判断の根拠となり、当団体の当局者を調査供述のために召喚する決定がなされたものである。
これらの納税義務は期限前に自主的に履行済みであり、この事実が既に介入裁判所に提出された主張の根拠となっている。現在も控訴裁判所による解決待ちの状態である。
「ARCAは、まだ期限が到来しておらず、かつ徴収すら不可能なこれらの債務を、現行法規に明らかに反する形で、税務犯罪の成立根拠とみなそうとしている。
本日開催されたプロサッカーリーグ執行委員会において、出席者全員の満場一致の決議により、理事会はLPF第9節（3月5日（木）～8日（日）開催分）及びその他カテゴリーにおける試合の中止を要請した。これはアルカがアルゼンチンサッカー協会に対して提起した訴えに対する拒否の意思表明である。」
