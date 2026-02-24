アルゼンチンのクラブが、AFA会長クラウディオ・タピアに対する「司法による迫害」を巡りストライキ実施に合意

税務当局による告発の重大性にもかかわらず、AFAは無実を主張し、告発の根拠に異議を唱えている。税務当局によれば、同連盟は源泉徴収額の納付期限から30暦日以内に納付しなかったため、多額の債務通知が送付されたという。 しかしAFAは月曜日のプレスリリースで強く反論し、次のように表明した：「アルゼンチンサッカー協会は、ARCAが申し立ての根拠とした税務義務に関して未払いの債務はなく、これが司法判断の根拠となり、当団体の当局者を調査供述のために召喚する決定がなされたものである。

これらの納税義務は期限前に自主的に履行済みであり、この事実が既に介入裁判所に提出された主張の根拠となっている。現在も控訴裁判所による解決待ちの状態である。

「ARCAは、まだ期限が到来しておらず、かつ徴収すら不可能なこれらの債務を、現行法規に明らかに反する形で、税務犯罪の成立根拠とみなそうとしている。

本日開催されたプロサッカーリーグ執行委員会において、出席者全員の満場一致の決議により、理事会はLPF第9節（3月5日（木）～8日（日）開催分）及びその他カテゴリーにおける試合の中止を要請した。これはアルカがアルゼンチンサッカー協会に対して提起した訴えに対する拒否の意思表明である。」