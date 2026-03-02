(C)Getty Images
アラン・シアラー、アーセナルのセットプレー失点に擁護の声を上げる チェルシー戦勝利後「プレミアリーグ優勝は確実」と断言
セットプレーの達人たちが再びチェルシーを沈める
この勝利はアーセナルのセットプレーの質の高さを証明するもので、ウィリアム・サリバとユリエン・ティンバーがともにコーナーキックからヘディングでゴールを決めた。これらの得点により、ガナーズは今シーズンコーナーキックからの得点を驚異的な16点に伸ばし、プレミアリーグの単一シーズンにおける最多タイ記録を樹立した。
シアラー、アーセナルの優勝を後押し
この統計は、アルテタ率いるチームに攻撃の流動性が欠けていると指摘する者たちから批判を浴びている。しかしシアラーはこうした懸念を即座に退けた。メトロ紙経由で『The Rest Is Football』ポッドキャストに出演した彼はこう語った。「ええ、その意見（攻撃面で改善が必要だという指摘）には同意するかもしれない。 だが、当然ながら、彼らが今の位置にいる方がずっと望ましい。全試合に勝てば優勝できる。シティもそうだろうが、私はあまり気にしていない。重要なのは、彼らが方法を見つけ出していることだ。チェルシー戦でも方法を見つけた。素晴らしい内容ではなかったが、セットプレーがまたもや勝利をもたらした。それ自体は何の問題もない」
首位争いのプレッシャーが高まる中、シアラーは選手たちが過酷な優勝争いの重圧を感じていることを認めた。 チェルシー戦での勝利は見事とは程遠かったが、ニューカッスルのレジェンドは、パフォーマンスよりもメンタルの強さが今や重要だと信じている。「プレッシャーにさらされている以上、彼らは神経質になり、イライラするだろう」とシアラーは語った。「彼らは人間だ。私自身も経験した。これは非常に大きな要求であり、精神的にも肉体的にも厳しい。消耗するんだ」
現在の状況と自身がブラックバーン・ローヴァーズで優勝した時代を比較し、シアラーはデジタル時代により現代のスター選手はさらに大きな心理的負担に直面していると指摘した。彼は続けた。「誰であろうと、何であろうと関係ない。ソーシャルメディアの騒音などが原因で、我々がブラックバーンで初優勝した1990年代よりも今は状況が悪化している。 当時はそうしたものはほとんどなかったが、それでも非常に厳しい環境だった。彼らが完璧ではないことは理解しているが、非常に有利な立場にある。それでもなお、彼らは前進して成し遂げると信じている」
アルテタが「正真正銘の」ロンドン・ダービーを振り返る
アルテタ監督は、クラブワールドカップ王者との対戦が困難な任務であることを十分に認識していた。序盤を支配したものの、特にペドロ・ネトの退場によりチェルシーが10人となった後は、勝利を得るために苦戦を強いられたと認めた。「正真正銘のロンドン・ダービーだった」とアルテタ監督は記者団に語った。 「相手の質の高さ、個々の能力、そして既に4度対戦していることから、その強さと対戦の難しさは予想していた。試合開始直後は非常に優位に立ち、前半は圧倒的な支配力だった。得点差はもっと広がるべきだったと思う。しかしハーフタイムで1-1だったため、勝負は続いた」
アーセナル監督はさらに、ハーフタイムのチームトークで前週のトッテナム戦勝利をインスピレーションとして引用したことを明かした。アルテタは続けた。「7日前のスパーズ戦でも、まさに同じ状況だったと選手たちに思い出させた。彼らは『後半に何が起きたか見ろ。今度は同じことをやる。ただし勝利を掴むには苦境を乗り越える必要があるだろう』と言った。」と語った。我々は確かにそれを実行した。2点目を奪う好機をものにし、退場者が出た後は、最後の数分で全く異なる結果を誰もが予想していた。しかし我々は、望んだほどにその状況をコントロールし支配できなかった。さらにチェルシーはその時間帯に非常に良いプレーを見せ、試合を勝ち取るにはデイビッド［ラヤ］の活躍が必要だった」
セットプレーの優位性と今後の道筋
アーセナルのコーナーキックからの支配力は歴史的となりつつあり、クラブは今シーズン単一シーズンにおけるコーナーキックからの最多得点というプレミアリーグ記録に並んだ。この効率性が、低ブロックを敷く相手を崩す原動力となっており、残り9試合でガンナーズはセットプレー得点効率における新たな歴代最高記録を樹立しようとしている。この武器がシティとの優勝争いを分ける鍵となる可能性を秘めている。
アーセナルは最新のダービー勝利に浸っている暇もなく、週半ばのブライトン遠征に向けた準備に追われている。この一戦はまたしても厳しい試練となるだろう。ペップ・グアルディオラ率いるチームは土曜日にリーズを下し、射程圏内を維持しながらもなお猛追を続けている。シアラーが言及した「騒音」が増す中、アルテタのチームはシーズン終盤において結果が常にスタイルを上回ることを理解している。
