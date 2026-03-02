アラン・シアラー、アーセナルのセットプレー失点に擁護の声を上げる　チェルシー戦勝利後「プレミアリーグ優勝は確実」と断言

この統計は、アルテタ率いるチームに攻撃の流動性が欠けていると指摘する者たちから批判を浴びている。しかしシアラーはこうした懸念を即座に退けた。メトロ紙経由で『The Rest Is Football』ポッドキャストに出演した彼はこう語った。「ええ、その意見（攻撃面で改善が必要だという指摘）には同意するかもしれない。 だが、当然ながら、彼らが今の位置にいる方がずっと望ましい。全試合に勝てば優勝できる。シティもそうだろうが、私はあまり気にしていない。重要なのは、彼らが方法を見つけ出していることだ。チェルシー戦でも方法を見つけた。素晴らしい内容ではなかったが、セットプレーがまたもや勝利をもたらした。それ自体は何の問題もない」

首位争いのプレッシャーが高まる中、シアラーは選手たちが過酷な優勝争いの重圧を感じていることを認めた。 チェルシー戦での勝利は見事とは程遠かったが、ニューカッスルのレジェンドは、パフォーマンスよりもメンタルの強さが今や重要だと信じている。「プレッシャーにさらされている以上、彼らは神経質になり、イライラするだろう」とシアラーは語った。「彼らは人間だ。私自身も経験した。これは非常に大きな要求であり、精神的にも肉体的にも厳しい。消耗するんだ」

現在の状況と自身がブラックバーン・ローヴァーズで優勝した時代を比較し、シアラーはデジタル時代により現代のスター選手はさらに大きな心理的負担に直面していると指摘した。彼は続けた。「誰であろうと、何であろうと関係ない。ソーシャルメディアの騒音などが原因で、我々がブラックバーンで初優勝した1990年代よりも今は状況が悪化している。 当時はそうしたものはほとんどなかったが、それでも非常に厳しい環境だった。彼らが完璧ではないことは理解しているが、非常に有利な立場にある。それでもなお、彼らは前進して成し遂げると信じている」