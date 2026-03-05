アトレティコは、スターストライカーであるアルバレスの将来について、アーセナルとバルセロナに対して断固として手を出さないよう警告を発している。報道によると、ミケル・アルテタは、アーセナルの攻撃力を強化するために、元マンチェスター・シティの選手をプレミアリーグに呼び戻すことに熱心である一方、バルセロナは彼をロベルト・レヴァンドフスキの後継者候補として見ているという。

しかし、アトレティコのセレソ会長は、このアルゼンチン代表選手がスペインの首都における長期プロジェクトの重要な一員であり続けることを断固として主張し、海外からの関心が高まっているにもかかわらず、クラブはオファーを検討するつもりはまったくないと強調している。