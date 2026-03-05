(C)Getty images
アトレティコ・マドリード会長、アーセナルとバルセロナの関心の中でのジュリアン・アルバレス移籍に関する姿勢を明かす
アトレティコ、アルバレスの移籍を阻止
アトレティコは、スターストライカーであるアルバレスの将来について、アーセナルとバルセロナに対して断固として手を出さないよう警告を発している。報道によると、ミケル・アルテタは、アーセナルの攻撃力を強化するために、元マンチェスター・シティの選手をプレミアリーグに呼び戻すことに熱心である一方、バルセロナは彼をロベルト・レヴァンドフスキの後継者候補として見ているという。
しかし、アトレティコのセレソ会長は、このアルゼンチン代表選手がスペインの首都における長期プロジェクトの重要な一員であり続けることを断固として主張し、海外からの関心が高まっているにもかかわらず、クラブはオファーを検討するつもりはまったくないと強調している。
アーセナルへの干渉禁止警告
スペインで記者団に対し、セレーソ会長はアルバレスが絶対的な戦力であることを明言した。移籍の可能性を問われると、クラブの投資を守るため会長は断固たる姿勢を示した。「彼はアトレティコ・マドリードの選手であり、我々と契約を結んでいる。我々と共にいるからこそ価値があるのだ——そして彼は売り物ではない」と会長は集まったメディアに宣言した。
26歳のアルヴァレスは今季もマドリードで好調を維持し、全大会通算14得点6アシストを記録。アトレティコのコパ・デル・レイ決勝進出とチャンピオンズリーグ決勝トーナメント進出に貢献した。バルセロナとアーセナルによる入札合戦の金銭的魅力にもかかわらず、セレーソ会長の姿勢は、今季の進歩を基盤にチームを強化する中で、このストライカーが移籍しないことを示唆している。
バルセロナでの役員会議
アトレティコがバルセロナとのコパ・デル・レイ準決勝第2戦（スポティファイ・カンプ・ノウ）に臨む中、この発言があった。試合前には両クラブの役員が恒例の昼食会を開き、移籍に関する噂話が話題の中心となることが多かった。この試合ではアトレティコが3-0で敗れたものの、合計スコア4-3で決勝進出を決めた。
アトレティコのプロサッカー部門責任者マテウ・アレマニーはこの会合に出席したが、アルバレスが両クラブ間の話題となったという主張を即座に否定した。放送局モビスターに対し、アレマニーは状況を率直に説明し、「ジュリアン・アルバレスについては一言も出ていない。彼の名前は出ず、今後も出ない」と述べた。
グリーズマンの将来は依然として不透明だ
クラブはアルバレスを売却しないことを明らかにしているが、アトレティコのもう一人の重要選手、アントワーヌ・グリーズマンの将来については、依然として疑問が渦巻いている。このフランス人ベテラン選手は、MLSへの移籍の可能性が強く噂されており、オルランド・シティが移籍先候補として挙げられている。2018年ワールドカップ優勝者がこの夏、退団する可能性があるかどうかについて、アレマニーは慎重な姿勢を崩さなかった。
バルサ戦を前に、グリーズマンの現状について問われたアレマニーは、このフォワードの当面の貢献に焦点を当てることを選んだ。彼は次のように述べた。「新しいことは何もありません。彼はスタメンです。彼が素晴らしい試合をし、第 1 戦のように多くの成果をもたらしてくれることを期待しましょう」今のところ、アトレティコはシーズン終盤の重要な局面を乗り切るため、安定性を優先しているようだ。
