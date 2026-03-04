アトレティコ・マドリードのライバルがペドリを「世界最高」と称賛　バルセロナはコパ・デル・レイ逆転勝利を逃す

激しい試合の余波で、アトレティコ・マドリードのキャプテン、コケはコパ準決勝の合計スコア4-3という結果を覆すようなプレーを見せたバルセロナのエース、ペドリを真っ先に称賛した。ベテランMFは、バルサが3-0で勝利した第2戦で21歳の若者が示した影響力に畏敬の念を抱き、このスペイン代表選手が現在、世界のサッカー界でほぼ誰よりも高いレベルでプレーしていると示唆した。

コケは記者団にこう語った。「バルサは素晴らしいチームだ。若手選手たちは飛ぶようにプレーしている。ペドリは世界最高ではないにせよ、間違いなくトップクラスの選手だ。カンプ・ノウで戦うのは容易ではない。あの熱狂的な雰囲気…それが決定的な差を生む。特に前半は試合を決めることができた。この敗戦こそが、私にとって最大の喜びだ」 ペドリは驚異的な選手だ。彼がスペイン人であることは我々の幸運…スペイン代表の現在であり未来だ。バルサと代表に多くの喜びをもたらすだろう。優れたサッカー選手であるだけでなく、素晴らしい人間性を持つ」