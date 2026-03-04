AFP
翻訳者：
アトレティコ・マドリードのライバルがペドリを「世界最高」と称賛 バルセロナはコパ・デル・レイ逆転勝利を逃す
アトレティコ・マドリード主将、ペドリの魔法に賛辞
激しい試合の余波で、アトレティコ・マドリードのキャプテン、コケはコパ準決勝の合計スコア4-3という結果を覆すようなプレーを見せたバルセロナのエース、ペドリを真っ先に称賛した。ベテランMFは、バルサが3-0で勝利した第2戦で21歳の若者が示した影響力に畏敬の念を抱き、このスペイン代表選手が現在、世界のサッカー界でほぼ誰よりも高いレベルでプレーしていると示唆した。
コケは記者団にこう語った。「バルサは素晴らしいチームだ。若手選手たちは飛ぶようにプレーしている。ペドリは世界最高ではないにせよ、間違いなくトップクラスの選手だ。カンプ・ノウで戦うのは容易ではない。あの熱狂的な雰囲気…それが決定的な差を生む。特に前半は試合を決めることができた。この敗戦こそが、私にとって最大の喜びだ」 ペドリは驚異的な選手だ。彼がスペイン人であることは我々の幸運…スペイン代表の現在であり未来だ。バルサと代表に多くの喜びをもたらすだろう。優れたサッカー選手であるだけでなく、素晴らしい人間性を持つ」
- AFP
フリックの若手たちがカンプ・ノウに希望をもたらす
バルセロナの新星マルク・ベルナルが、激しい序盤のプレッシャーを活かしホームサポーターを沸かせ、逆転劇の口火を切った。29分にはラミン・ヤマルが左サイドをドリブルで突破し、ベルナルへの正確なクロスを供給。ベルナルが冷静に流し込んで先制点を奪った。 さらに、前半終了間際にペドリがペナルティエリア内でファウルを受け、ラフィーニャが落ち着いてPKを決め、勢いはさらにバルサへと傾いた。フリック監督のチームは後半もプレッシャーをかけ続け、72分にはジョアン・カンセロのクロスからベルナルが3点目を決めた。しかし、後半にジェラール・マーティンがチャンスを逃し、マーカス・ラッシュフォードも投入されたものの、4点目は決まらなかった。
シメオネ、苦難の一夜を乗り切る
ディエゴ・シメオネにとって、この試合はサバイバル術の模範授業だった。アトレティコ・マドリードはバルセロナの21本のシュートと絶え間ない攻撃の波に耐え、第1戦のわずかなリードを守り抜いた。アントワーヌ・グリーズマンが前半にポストを叩いたことで一時的に息をつく場面もあったが、試合の大半でアトレティは自陣の守備エリアに押し込まれていた。 コケはカタルーニャでの戦いが困難であることをチームが認識していたと認め、勝ち進むために一瞬一瞬を必死に戦わされたと語った。「苦戦することは承知していた。前半に試合を決めるチャンスもあったが、相手が2点目を奪った後は耐え忍び、抵抗するしかなかった。チームは勝ち抜くために必要なことを成し遂げた」とアトレティコの指揮官は説明した。
- Getty Images Sport
保持者にとっての終着点
広告