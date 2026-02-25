AFP
翻訳者：
アトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督、アントワーヌ・グリーズマンのMLSのオルランド・シティへの移籍説について率直な見解を述べる
グリーズマン、衝撃のオルランド移籍が噂される
さまざまなメディアの最近の報道では、32歳のこのフォワードがアメリカ、具体的にはオルランド・シティへの移籍と強く関連付けられています。 フロリダを本拠地とするこのフランチャイズは、彼の獲得競争の最有力候補として浮上しており、MLS の二次移籍期間が開いていることから、今シーズンのヨーロッパのシーズンが終了する前に移籍が実現する可能性も示唆されている。即座の退団の可能性は依然として低いものの、マドリードでは、この象徴的な攻撃的選手が退団するかどうかという議論から、彼がいつアメリカへ旅立つかという議論へと話題が移っている。
- Getty Images Sport
シメオネ監督、移籍説について沈黙を破る
アトレティコ・マドリードがチャンピオンズリーグプレーオフでクラブ・ブルージュを下した後、当然ながら注目はディエゴ・シメオネ監督と、彼の最も創造的な戦力の将来に向けられた。 スペインでグリーズマンのピークの年月の大半を指揮してきたアルゼンチン人監督は、このフランス人選手が MLS へ移籍するかもしれないという噂について直接質問を受けた。憶測を否定したり、「売却不可」という明確な立場を示すのではなく、シメオネ監督の反応は、非常に思慮深く、感情的なものだった。おそらく、移籍の動きはすでに始まっていることを示唆しているのだろう。
シメオネ監督は、このキャリアを左右する決断における選手自身の意思を認めることを躊躇せず、この件について簡潔ながら深い声明を発表しました。グリーズマンの将来と、オルランド・シティからの関心の報道について、アトレティコの監督は記者団に次のように述べました。「彼が自分自身にとって最善の、そして本当に望むものを選ぶことを願っています。彼は自分の望むものを手に入れるに値する人物です」
アメリカン・ドリームの誘惑
グリーズマンは、アメリカ文化への憧れと、いずれは MLS でプレーしたいという願望を隠したことは一度もありません。このフランス人選手は、北米スポーツの熱狂的なファンとして知られ、頻繁に NBA の試合を観戦し、アメリカのライフスタイルに強い関心を示しています。 オルランド・シティは、このプレイメーカーにとって魅力的な移籍先であり、カカのような世界的なアイコンをこれまで迎えてきたこの都市で、フランチャイズの顔となるチャンスを提供している。アトレティコにとって、グリーズマンの離脱は戦術的な体制に大きな変化をもたらすことになるが、クラブは、赤と白のユニフォームに全力を尽くしてきた選手の願いを尊重する姿勢を見せている。
メジャーリーグサッカーの移籍期間は、ヨーロッパのリーグとはスケジュールが異なりますが、グリーズマンは、移籍前にラ・リーガの今シーズンを最後までプレーすると予想されています。 シーズン半ばにオルランド・シティに加入するという見通しは、技術的には可能ですが、アトレティコが国内およびヨーロッパの大会で現在掲げているスポーツ上の目標を考えると、実際には難しいでしょう。しかし、クラブのコーチ陣が明確な否定をしていないことは、夏の大型移籍に向けた準備が着々と進んでいることを示唆しており、ファンは「グリズー」がコルチョネロのユニフォームを着て過ごす最後の数ヶ月を大切にするしかないでしょう。
- AFP
アトレティコ・マドリードの次なる展開は？
グリーズマンの退団は、シメオネ監督にとって大きな穴となるだろう。中盤と攻撃陣をつなぐ彼のユニークな能力は、代わりの選手で埋めることは難しい。アレクサンダー・ソルロスが加入し、ジュリアン・アルバレスも在籍しているにもかかわらず、グリーズマンは依然としてチームの創造的なプレーの中心的存在である。 シメオネ監督が「選手は自分の道を選ぶ権利がある」と主張していることは、両者の相互尊重を強調すると同時に、アトレティコにとって新たな時代の幕開けを意味している。クラブ経営陣は、フランス代表選手が毎週もたらしている生産性とリーダーシップを補うため、再び移籍市場に飛び込むことになるだろう。
噂が絶えない中、グリーズマンはアトレティコ・マドリードでのキャリアを最高の形で締めくくることに集中し続けるだろう。チャンピオンズリーグの進出が決まり、リーガの首位争いが激化する中、ピッチ上での彼の貢献は、最後の最後まで重要となるだろう。彼がフロリダに、あるいはアメリカの別の都市に落ち着くにせよ、マドリードでの共通認識は明らかだ。クラブは、その象徴的な存在が自分の心に従うことを妨げることはないと。 現時点でシメオネ監督とチームが直面するのは、主力がメトロポリターノを離れ、サンシャインステートの陽光を求めて移籍する可能性が現実味を帯びた中で、シーズン最終盤を乗り切らねばならないという課題である。
広告