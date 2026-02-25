アトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督、アントワーヌ・グリーズマンのMLSのオルランド・シティへの移籍説について率直な見解を述べる

グリーズマンは、アメリカ文化への憧れと、いずれは MLS でプレーしたいという願望を隠したことは一度もありません。このフランス人選手は、北米スポーツの熱狂的なファンとして知られ、頻繁に NBA の試合を観戦し、アメリカのライフスタイルに強い関心を示しています。 オルランド・シティは、このプレイメーカーにとって魅力的な移籍先であり、カカのような世界的なアイコンをこれまで迎えてきたこの都市で、フランチャイズの顔となるチャンスを提供している。アトレティコにとって、グリーズマンの離脱は戦術的な体制に大きな変化をもたらすことになるが、クラブは、赤と白のユニフォームに全力を尽くしてきた選手の願いを尊重する姿勢を見せている。

メジャーリーグサッカーの移籍期間は、ヨーロッパのリーグとはスケジュールが異なりますが、グリーズマンは、移籍前にラ・リーガの今シーズンを最後までプレーすると予想されています。 シーズン半ばにオルランド・シティに加入するという見通しは、技術的には可能ですが、アトレティコが国内およびヨーロッパの大会で現在掲げているスポーツ上の目標を考えると、実際には難しいでしょう。しかし、クラブのコーチ陣が明確な否定をしていないことは、夏の大型移籍に向けた準備が着々と進んでいることを示唆しており、ファンは「グリズー」がコルチョネロのユニフォームを着て過ごす最後の数ヶ月を大切にするしかないでしょう。