アトレティコ会長、ジュリアン・アルバレス移籍交渉のさなかバルセロナに強烈なメッセージを送る
セレーソ、バルセロナ移籍を否定
ここ数週間、バルセロナがレヴァンドフスキの退団後に最前線を率いる理想的な候補としてアルバレスを指名しているという憶測が高まっている。ポーランド人ベテラン選手の今シーズン以降の将来は不透明で、38歳の誕生日も間近に迫っていることから、カタルーニャの報道では、バルサがリーガのライバルから大胆な引き抜きを計画していると報じられていた。しかし、アトレティコのセレソ会長は、こうした噂を即座に否定した。
マドリードで開催されたイベントでメディアの取材に応じたアトレティコのトップは、19番の選手がカンプ・ノウへ移籍するという噂について、明確な回答をした。「ジュリアンはアトレティコ・マドリードと契約している選手であり、彼は満足している」と、エジプトの放送局「Win Win」に語った。「バルサから、彼の獲得について公式に連絡があったことは一度もない。それ以上でもそれ以下でもない」
アルバレスの将来については議論が交わされているが、ピッチ上での彼のパフォーマンスもまた注目を浴びている。元マンチェスター・シティの選手は厳しい冬を過ごしており、11月以降リーガ・エスパニョーラで得点を挙げられず、現在全大会通じて10試合連続無得点が続いている。
この不振はメディアからの批判を招き、シメオネ監督を苛立たせている。ファンが彼の攻撃の要としての能力を信じ続けるべきかとの問いに、シメオネ監督は先月こう反論した。「本気で？ そんな質問を真剣にするのか？ ジュリアン・アルバレスは、その名声と威厳、築き上げたキャリアによって、自らを証明している。そうだろう？」
シメオネ監督の称賛は明らかだが、バルセロナのDFロナルド・アラウホも今週公に彼を称賛し「彼は偉大な選手だ。私にとって世界最高のストライカーの一人だ。彼の持つ質の高さは一目瞭然だ」と語った。
バルセロナの新ストライカー探し
バルセロナがアルバレスに興味を持っているのは、必然的な理由からである。レヴァンドフスキがクラブでの輝かしいキャリアの終焉を迎えようとしているため、バルサは今後数年間、チームの攻撃陣を率いることができる世界クラスの後継者を市場で積極的に探している。ハイプレススタイル、技術力、そして最高レベルでの実績を持つアルバレスは、スポーツディレクターのデコから、バルサのシステムに理想的な選手と見なされている。
しかし、財政的な現実から、この取引はほぼ不可能である。バルセロナの経済的な制約は依然として大きな障害であり、アルバレスの評価額に見合う選手を獲得するには、多額の売却が必要になるだろう。
契約状況が鉄壁の障壁を形成する
おそらく、いかなる潜在的な獲得希望者にとっても最大の障害はアルバレスの契約状況だろう。このフォワードは移籍時に6年契約を結んでおり、2030年6月までロス・コルチョネロス（アトレティコ・マドリード）に縛られている。契約には5億ユーロ前後と報じられる解除条項が含まれており、事実上アトレティコを敵対的買収から守っている。
たとえアトレティコが交渉に応じる意思があったとしても（セレーソ会長は否定している）、報道によれば1億ユーロを大幅に上回る基本移籍金を要求するとされる。ラ・リーガの厳格な給与総額制限規制に依然として縛られているバルセロナにとって、この金額は現実的ではないだろう。現時点ではアルバレスはアトレティコの未来の象徴であり、セレーソ会長はその状態を維持する決意を示している。
