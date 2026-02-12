アトレティコ会長、ジュリアン・アルバレス移籍交渉のさなかバルセロナに強烈なメッセージを送る

ここ数週間、バルセロナがレヴァンドフスキの退団後に最前線を率いる理想的な候補としてアルバレスを指名しているという憶測が高まっている。ポーランド人ベテラン選手の今シーズン以降の将来は不透明で、38歳の誕生日も間近に迫っていることから、カタルーニャの報道では、バルサがリーガのライバルから大胆な引き抜きを計画していると報じられていた。しかし、アトレティコのセレソ会長は、こうした噂を即座に否定した。

マドリードで開催されたイベントでメディアの取材に応じたアトレティコのトップは、19番の選手がカンプ・ノウへ移籍するという噂について、明確な回答をした。「ジュリアンはアトレティコ・マドリードと契約している選手であり、彼は満足している」と、エジプトの放送局「Win Win」に語った。「バルサから、彼の獲得について公式に連絡があったことは一度もない。それ以上でもそれ以下でもない」