Getty Images
翻訳者：
アスレティック・クラブのスター選手ニコ・ウィリアムズが複雑な鼠径部痛の問題により無期限離脱となり、衝撃的な負傷の知らせが伝えられた
ニコ・ウィリアムズに深刻な負傷の知らせが届いた
特注トレーニングと出場時間の管理を組み合わせた負傷対策を試みたものの、クラブは23歳の選手を最近のリーガ勝利試合で欠場させた後、ついに戦線離脱を決断した。
選手と指導陣双方にとって状況は限界点に達した。カルロス・タルティエーレでの試合後、アスレティックのエルネスト・バルベルデ監督は、このウインガーの悪化しつつある身体状態について明確な姿勢を示した。「ニコには問題があり、100％の状態ではない。このままでは続けられない。 現時点では治療と試合出場を交互に行うなど様々な選択肢を検討中だが、回復が見込めない場合は、患部を強化するため数週間の休養をさせることも考えている」と元バルセロナ監督は説明した。その結果、選手は痛みの根本原因に対処するため、外部専門家を交えた特別な強化治療計画を正式に開始した。
- Getty Images Sport
イナキ・ウィリアムズ、兄の「負傷地獄」について語る
状況の深刻さは、選手の兄イニャキによってさらに浮き彫りにされた。彼はこの負傷がニコに与えた精神的・肉体的な負担を明かした。オビエド戦後の会見で、ウィリアムズ家の兄はニコが舞台裏で直面してきた苦闘について遠慮なく語った。「彼はひどい状態だ。9月からずっと不快感を抱え続けている… 恥骨の怪我は確かに、調子が良い日もあれば悪い日もある。先週も彼が『ようやく光明が見え始めた』と話していたと伝えたばかりなのに…今や二、三歩後退したようだ」とイニャキは打ち明けた。
統計的に見ても、この負傷がニコのシーズンに与えた影響は否定できない。全大会通算26試合に出場しているものの、先発出場できたのはわずか18試合。昨シーズンの爆発的な活躍と比べると、その影響力は著しく低下している。 総出場時間1,728分はチームメイトのミケル・ハレギザールより約1,200分少なく、このウインガーが治療室や予防措置としてのベンチでどれほど時間を費やしたかを物語っている。 イニャキ監督は「回復の兆しが見え始めていたのに、今や2、3歩後退したようだ」と付け加えた。この再発によりクラブはより積極的な非外科的治療法の模索を余儀なくされている。
ワールドカップの夢が深刻な脅威にさらされている
この「負傷地獄」のタイミングは、2026年ワールドカップを控えた今、最悪と言える。保守的な治療が失敗した場合、ニコは手術に踏み切らざるを得なくなり、ほぼ確実に今季の出場が絶たれ、北米での大会出場も危ぶまれるとの懸念が高まっている。 報道によれば、手術後の回復には少なくとも2ヶ月、場合によっては3～4ヶ月を要する見込みで、6月の開幕までに試合復帰に必要なコンディションを取り戻す時間は残されていない。スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、ウィリアムズが代表攻撃陣の要であり続けるため、この状況を注視している。
アスレティック・クラブのミケル・ゴンサレス技術部長は最近、手術回避に向けた慎重な治療方針を説明した。 今月初め、ゴンサレスは「複数の選択肢を検討中だ。回復が見込めない場合、数週間の休養を挟み腹部強化治療を継続する方針を評価する」と発言していた。この休養期間が正式に始まった。クラブは復帰時期を公表していないが、医療チーム関係者によれば最低4週間の離脱が予想され、間近に迫ったコパ・デル・レイ準決勝のレアル・ソシエダ戦出場は極めて厳しい状況だ。
- Getty
サン・マメスでの外科的ジレンマ
手術を見送る選択は、バスクのクラブにとって計算されたリスクだ。現代医学の通説では、爆発的な動きを要する選手に対する鼠径部痛の手術は避ける傾向にある。なぜなら、ニコがサイドで脅威となるスピードと加速力を永久に失う恐れがあるからだ。クラブの医療陣は、手術が100％の回復を保証せず、貴重な戦力を3～6カ月間戦線離脱させるだけだと断固として主張している。
現時点では、サン・マメス（ビルバオの本拠地）のサポーターは、完全休養と体幹強化による問題解決を待つしかない。イニャキ監督は「現在のスケジュールが忍耐の余地を与える」と述べ、クラブには復帰を急ぐ必要はない。 しかし、シーズン最重要試合への復帰時期が不透明なまま、ビルバオには不安が立ち込めている。ニコがシーズンとワールドカップ出場の夢を守る戦いを続ける間、アスレティックは最もダイナミックな火花を放つ選手を欠いた状態で戦う術を学ばねばならない。
広告