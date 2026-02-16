アスレティック・クラブのスター選手ニコ・ウィリアムズが複雑な鼠径部痛の問題により無期限離脱となり、衝撃的な負傷の知らせが伝えられた

状況の深刻さは、選手の兄イニャキによってさらに浮き彫りにされた。彼はこの負傷がニコに与えた精神的・肉体的な負担を明かした。オビエド戦後の会見で、ウィリアムズ家の兄はニコが舞台裏で直面してきた苦闘について遠慮なく語った。「彼はひどい状態だ。9月からずっと不快感を抱え続けている… 恥骨の怪我は確かに、調子が良い日もあれば悪い日もある。先週も彼が『ようやく光明が見え始めた』と話していたと伝えたばかりなのに…今や二、三歩後退したようだ」とイニャキは打ち明けた。

統計的に見ても、この負傷がニコのシーズンに与えた影響は否定できない。全大会通算26試合に出場しているものの、先発出場できたのはわずか18試合。昨シーズンの爆発的な活躍と比べると、その影響力は著しく低下している。 総出場時間1,728分はチームメイトのミケル・ハレギザールより約1,200分少なく、このウインガーが治療室や予防措置としてのベンチでどれほど時間を費やしたかを物語っている。 イニャキ監督は「回復の兆しが見え始めていたのに、今や2、3歩後退したようだ」と付け加えた。この再発によりクラブはより積極的な非外科的治療法の模索を余儀なくされている。