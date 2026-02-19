無名の存在から世界の頂点へ――2006年ワールドカップ、イタリア代表を優勝に導いた“陰の英雄”【ICONS】

「ボールがクリアされた。ピルロがいる。ピルロ、ピルロが再び、ヒールで、シュート……ゴール！ ゴール、グロッソ！ グロッソ！ グロッソのゴール、グロッソのゴール、グロッソのゴール！ 残り1分、残り1分、グロッソのゴール、グロッソのゴール、グロッソのゴール。信じられない、信じられない！リードして残り1分だ。イタリアがリードしていて残り1分だ。グロッソのゴール、グロッソのゴール……」
ドルトムントでのあの夜からまもなく20年が過ぎようとしているが、イタリアのファンは今なお2006年ワールドカップを、“アッズーリ”が最後に世界の頂点に立った時の「サウンドトラック」を鮮明に覚えている。
7月4日、イタリアは開催国であり優勝候補でもあるドイツと対戦するため、ヴェストファーレンシュタディオンという獅子の巣穴に乗り込んだ。下馬評で劣勢と見られていたイタリアは、国を丸ごと相手にすることになる。現地の新聞は「Pizza Arrivederci（ピザよ、さようなら）」といった見出しを打ち、宿敵を葬り去る準備を進めていた。
準決勝は緊迫し、互角の展開のまま延長戦に突入した。アルベルト・ジラルディーノはポストを叩き、ジャンルカ・ザンブロッタはクロスバーに直撃させ、GKジャンルイジ・ブッフォンはルーカス・ポドルスキのシュートを奇跡的なセーブで防いだ。そして119分、アレッサンドロ・デル・ピエロのCKがドイツ守備陣にクリアされると、アンドレア・ピルロはまるで存在しないかのようなスペースを見つけ出し、ボックス内でフリーのファビオ・グロッソへパスを通す。グロッソは、左足でゴールを横切るように放った止めようのないシュートでGKイェンス・レーマンを破った。
その1分後、今度はデル・ピエロが勝負を決定づける2点目を奪ってイタリアを決勝に導いた。イタリアはベルリンの地で、フランスを相手にPK戦の末に4度目のワールドカップ制覇を成し遂げることになる。
もちろん決勝戦も劇的な展開だった。しかしこの大会におけるハイライトは、間違いなくドイツ戦のグロッソの一撃だ。我を忘れて駆け出し、首を振りながら「信じられない！信じられない！信じられない！」と叫ぶ彼のセレブレーションは象徴的なものとなった。ザンブロッタ、ファビオ・カンナバーロ、そしてブッフォンとチームメイトと歓喜に揺れる一方で、すべての力を出し尽くしたマルコ・マテラッツィが最も近くにいた人物、メキシコ人主審のベニート・アルチュンディアにもたれかかるようにしてハグしたシーンは忘れられない光景だ。
あのゴールはグロッソのキャリアすべてを変え、彼の歓喜は1982年大会決勝でのマルコ・タルデッリのそれを思い起こさせた。新世代のイタリアに4度目の栄光をもたらした瞬間だ。
文＝Federico Zanon