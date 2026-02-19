無名の存在から世界の頂点へ――2006年ワールドカップ、イタリア代表を優勝に導いた“陰の英雄”【ICONS】

ワールドカップ開幕前、グロッソが国民的英雄になると信じていた者は誰もいなかった。大会開幕直前にイタリアサッカー界を覆った「カルチョポリ事件」の影響で、“アッズーリ”に期待していた人はほとんどおらず、グロッソも決して誰もが知る名前ではなかった。彼は『ラ・レプッブリカ』でこう語る。

「僕の歩みは、フットボールに情熱を注いだ若者の歩みだ。エッチェレンツァ（5部）で4年過ごし、22歳までC2にいた。どんなにうまくいったとしても、セリエAでプレーできるのを夢見るくらいだったね。でも、夢の先にはユートピアがある。『来い、ここやあそこに連れて行ってやる』と言われても、僕はただ『今いる場所に置いておいてくれ』と頼んだ。『もしできるなら』と僕は言った、『後で辿り着くよ』。先走らずに自分の道を歩みたかったんだ」

ペルージャでプレーしていた頃のある出来事は、グロッソの人柄を完璧に描き出している。

「僕はすごく若かった。セリエDでの初戦の前夜、監督が最新情報を伝えるために重要な選手たちに電話をかけたんだ。でも、僕の家に電話した時に繋がらなかったみたいだ。友だちと外出していた。すべてをゲームみたいに扱っていて……まだアマチュアの気分だったね。でも、監督は僕をすごく信頼してくれていたんだ」

「母が電話のことを知らせるために連絡してきた。母もがっかりしていたよ。翌日、何が起きたか、僕が監督をどれだけ失望させたかを話し合うミーティングがあった。そして試合は、僕がハットトリックを決めて6-2で勝ったんだ。その日から僕はプロになったよ」

グロッソといえばサイドバックのイメージが強いだろうが、彼の出発点は攻撃的なプレーメーカーである。

「僕は、キャリアを前に進めるためにサイドバックになったアーティストだ。ずっと10番でプレーしていたけど、ペルージャで左サイドバックが出場停止になって、そこでプレーした。セリエCに移籍する代わりに、セリエAで先発になって新しい人生が始まった。分岐点では、僕はほとんどいつも正しい道を選んだと思う。それは運もあるけど、運だけじゃない」

「インテル戦、サン・シーロでのセリエAデビューでは、91分に同点ゴールを決めかけた。でも、ポストに当ててしまったんだ。するとインテルがカウンターに出て、僕はファウルをして退場になった。崩れ落ちてもおかしくなかったけど、なぜか僕は生まれ変わった。そして後悔はない。僕はいつだって自分自身だった」

グロッソの勝利は夢見る者の勝利だ。ベルリンでのあのPKは、スター選手としてではなく、“良い選手”として成功させている。彼はそのレッテルをまばたき一つせずに受け入れる。

「問題は世間の期待だった。僕は（アントニオ）カブリーニでもパオロ・ロッシでもないし、サルヴァトーレ・スキラッチでもない。でも、みんなは僕にそうであることを期待した。だからベルリンでのPKについて話すのは好きじゃない。あれは旅の一部であり、一つのエピソードだけど、あのシュートの前にも後にも、僕はたくさんのことを生きてきた。気づいた人は少ないだろうけど、それでいいんだ」

「とても低いレベルから始めて、少しずつプロの世界に入っていったアマチュアが、本物のチャンピオンたちの中で何をしているんだろうと、いつも不思議に思っていた。そこにいるだけの資質が自分にあるとは確信できなかったんだ。でも、そこに『いる方法』は分かっていたんだ」