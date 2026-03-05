南アフリカで開催された2010年ワールドカップは、近年「史上最高のワールドカップ」として順位付けされた。何が素晴らしいワールドカップを作るのかというあなたの見方次第で、それに熱烈に同意するか、あるいは目を回して、ブブゼラ、ナックルボール、反乱、そしてあのルイス・スアレスのハンドに関して何かをぶつぶつ言うかのどちらかだろう。
これは、近代のデジタル時代に行われた最初のワールドカップであり、ソーシャルメディアが体験のあらゆる側面を、スマホ画面を通して直接あなたの脳内へ運び込んだ。TwitterもFacebookも、まだ若々しく、相互につながった全盛期にあり、この4年に一度の大会を、金メッキのトロフィーを勝ち取るために男たちがボールを蹴り回すだけのもの以上へと押し上げた。カカのスキャンダラスな退場についての意見をジョー・ブログスがライブツイートするのを通じて試合の動きを追うこともできれば、決勝前夜に当時71歳のFIFA会長ゼップ・ブラッターが初めてのツイートで「FIFAワールドカップ2010の私自身の体験を世界中のファンと共有できることを、私も非常に嬉しく思います」と宣言するような、無菌的な企業体験を追うこともできる――そんな没入型のポップカルチャー体験へと変えたのだ。
『Thefacebook』――立ち上げ当日はそう呼ばれていた――が誕生してからわずか3か月後、チューリッヒのありふれた会議室で、ブラッターは2010年ワールドカップの開催国発表にできる限りサスペンスを注入しようとし、飾り気のない白い封筒から、けばけばしい赤い封印が施されたその封筒から当選国名を引き抜くのと同時に、FIFAのいかがわしい入札プロセスの結果を自分もリアルタイムで知るのだと、何度も言い張った。だが、最前列にネルソン・マンデラが座っている光景は、ブラッターが真実を都合よく切り詰めていたことを示していた。尊敬を集める反アパルトヘイトの世界的象徴を最上席に招き入れておいて、しかも彼に「負けました」と告げるなんてことがあるわけがない！
ブラッターが芝居がかった演出をやめ、ついに勝者を確認すると、南アフリカ代表団は歓喜に沸き、何人かは長いプラスチック製の筒を取り出して、決勝そのものを特徴づけることになる決定的な音の要素を世界に紹介した。ブブゼラである。