フランスは、2006年決勝に進出した世界的スーパースターを揃えた陣容を誇って大会に臨んだが、ジネディーヌ・ジダンがマルコ・マテラッツィに対するあの頭突きで退場となった後、イタリアにPK戦で敗れた。しかし2010年大会への出場権は、悪名高いアイルランドとのプレーオフを経て辛うじて手にしたものだった。ウィリアム・ギャラスの決勝点に至る過程で、ティエリ・アンリの意図的な「二度のハンド」があったことで大騒動となり、のちに数年後、サッカーにビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）が導入される一因ともなった。

そして本大会の2か月前、いわゆる「ザヒア事件」が世界のメディアを駆け巡った。フランク・リベリー、カリム・ベンゼマ、シドニー・ゴヴが、ザヒア・デアールという未成年のエスコートに金を払って性行為をしたとして告発された。対処すべき問題がそれだけではないかのように、フランスサッカー連盟（FFF）はレイモン・ドメネク監督が大会終了直後に指揮官の座を退くと発表し、もともと脆弱だった彼のチームに対する権威をさらに弱めた。

こうした出来事が重なり、チーム内の圧力点はひび割れ始めた。最初の兆候は、ウルグアイとのグループ初戦のわずか24時間前に現れた。練習でフロラン・マルダがドメネクに詰め寄り、主将パトリス・エブラに引き離されたのだ。マルダは南米勢との精彩を欠いた0-0の引き分けでベンチに置かれ、この試合を受けてフランスのレジェンドで元主将のジダンは、ドメネクがチームの統制を失ったと思うと予言めいてメディアに語った。

フランスの次のグループ戦、メキシコに0-2で敗れた試合では、ハーフタイム中にチーム内の緊張がついに噴出した。ニコラ・アネルカが監督と激しい口論となり、FFFのトップから求められた謝罪を拒否したことで交代させられ、その後、大会から不名誉な形で帰国を命じられた。

翌日、フランス陣営に渦巻く反抗的な空気は世界にさらされた。一般公開されていた練習で、選手たちはアネルカ追放への抗議として参加を拒否した。ファンにサインをした後、フランスの選手たちは練習ピッチへ向かったが、見守る人々の目の前でエブラがフィジカルコーチのロベール・デュヴェルヌと殴り合い寸前となった。

エブラはチームバスへ怒りのままに引き上げ、残りの選手たちも合流した。車内に入るとカーテンを閉め、どうやら何かを書き留めたという。やがて再び外に出てきた彼らは一通の手紙を手にしており、待ち構えるファンとメディアの前でドメネクにそれを読み上げさせた。

「例外なくすべての選手は、FFFがニコラ・アネルカをチームから除外するという決定に反対する意思を表明したい。チームの要請により、当該選手は対話を試みたが、その働きかけは無視された」

多くの人にとって、これはフランスサッカー史上最も暗い瞬間だった。しかし彼らは帰国する前に大会の悪役にさえなってしまった。最終戦の南アフリカ戦では、すでに敗退が決まっていたフランスが3点差で負ければ開催国が決勝トーナメントに進める状況だった。レ・ブルーは前半終了時点で0-2とリードを許し、さらに25分にヨアン・グルキュフが退場して10人になっていたが、沈んだムードから立ち直って反撃し、リベリーがスルーパスに追いついてツェポ・マシレラを振り切り、折り返しをマルダが押し込んで1点を返した。

その結果、この日はどちらのチームも望む結末を得られず、南アフリカはワールドカップ史上初めて、開催国としてグループステージで敗退した国となった。