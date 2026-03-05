アイコンズ：ヴヴズエラ、ジャブラニ、そしてもうひとつの「神の手」が物議を醸した2010年ワールドカップに付きまとった

フランスは2006年大会決勝進出を果たした世界的スーパースターを擁するチームを率いて大会に臨んだが、ジネディーヌ・ジダンがマルコ・マテラッツィへの頭突きで退場処分を受けた末、PK戦でイタリアに敗れた。 しかし、2010年大会への出場権は、アイルランドとの悪名高いプレーオフを経てようやく獲得したものだった。ウィリアム・ギャラスの決勝ゴールにつながるプレーで、ティエリ・アンリが意図的に2度のハンドを犯したことが大騒動を引き起こし、これが数年後、サッカーにビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）が導入される一因となったのである。

そして本大会2ヶ月前、世界中のメディアを騒がせた「ザヒア事件」が発生。 フランク・リベリー、カリム・ベンゼマ、シドニー・ゴヴーが、ザヒア・デハールという未成年エスコートとの性行為に金銭を支払ったと告発された。それだけでも十分深刻だったが、フランスサッカー連盟（FFF）は、大会終了後すぐにレイモン・ドメネク監督が退任すると発表し、すでに脆弱だったチームに対する彼の権威をさらに弱めた。

こうした一連の出来事が、チーム内部の圧力点を次第に崩壊させ始めた。 最初の異変は、ウルグアイとのグループリーグ初戦を24時間後に控えた練習中に起きた。フロラン・マルーダがドメネク監督に詰め寄ったところを、パトリス・エヴラ主将に引き離されたのだ。マルーダは南米勢との0-0の引き分けに終わった試合でベンチ入りしたが、この結果を受けてフランス代表のレジェンドで元主将のジダンはメディアに対し「ドメネク監督はチームをコントロールできなくなった」と予言的な発言をした。

続くメキシコ戦（0-2敗戦）では、ハーフタイムにチーム内の緊張が爆発。ニコラ・アネルカが監督と激しく口論し、フランスサッカー連盟（FFF）会長の謝罪要求を拒否したため交代させられ、その後大会から不名誉な形で帰国を命じられた。

翌日、フランス陣営の反乱的な雰囲気が世界に露呈した。公開練習で選手団はアネルカ追放に抗議し、練習参加を拒否。ファンへのサイン会後、練習場へ向かう途中、エブラがフィットネスコーチのロベール・デュヴェルヌと観衆の前で殴り合いかける寸前となった。

エブラはチームバスへ怒り狂って去り、他の選手たちも続いた。バス内ではカーテンを閉め切り、メモを書き留めたようだ。やがて選手たちは一通の書簡を手に現れ、待機するファンとメディアに向けてドメネク監督にその内容を読み上げさせた。

「全選手は例外なく、FFFがニコラ・アネルカをチームから除外した決定に反対する意思を表明したい」とドメネクは読み上げた。「チームの要請を受け、当該選手は対話を試みたが、その申し出は無視された」

多くの人にとってこれはフランスサッカー史上最も暗い瞬間だったが、彼らは帰国前に大会の悪役となることに成功した。グループ最終戦の南アフリカ戦では、すでに敗退が決まっていたフランスが3点差で敗れるだけで、開催国が決勝トーナメント進出を果たすはずだった。 レ・ブルーは前半終了時点で2-0とリードされ、ヨアン・グルクフの25分退場により10人での戦いを強いられていた。しかし彼らは沈滞から脱し、リベリーがツェポ・マシレラをかわしてスルーパスを送り、マルーダが押し込む形で1点を返した。

こうして両チームとも敗戦を喫し、南アフリカは史上初のワールドカップ開催国としてグループステージ敗退という歴史を刻んだ。