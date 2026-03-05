アイコンズ：ヴヴズエラ、ジャブラニ、そしてもうひとつの「神の手」が物議を醸した2010年ワールドカップに付きまとった

南アフリカで開催された2010年ワールドカップが、史上最高の大会として最近ランク付けされた。素晴らしいワールドカップの定義次第では、この評価に熱狂的に賛同するか、あるいは目を白黒させながらブブゼラやナックルボール、反乱、そしてルイス・スアレスのハンドプレーについて何かぶつぶつ言うことになるだろう。
これは現代デジタル時代初のワールドカップであり、ソーシャルメディアが体験のあらゆる側面をスマホ画面を通じて脳裏に直接届けた。TwitterもFacebookもまだ若々しく相互接続された全盛期にあり、この4年に一度の大会を、金メッキのトロフィーを争う男たちの蹴り合い以上のものに変えた。 それは没入型のポップカルチャー体験へと変貌した。カカの物議を醸した退場処分についてジョー・ブロッグスがライブツイートする様子を追うこともできれば、決勝戦前夜に71歳のFIFA会長ゼップ・ブラッターが「私もFIFAワールドカップ2010の体験を世界中のファンと共有できることを大変嬉しく思う」と史上初のツイートで発信する、企業主導のクリーンな体験を追うこともできた。
サービス開始当時『ザ・フェイスブック』と呼ばれたこのプラットフォームは、チューリッヒの無骨な会議室で ブラッターは2010年ワールドカップ開催国発表に緊張感を盛り込もうと、派手な赤い印章が施された無地の白い封筒から当選国の名前を引き出す際、FIFAの疑わしい入札プロセスの結果をリアルタイムで知るのだと繰り返し強調した。 しかし、最前列に座るネルソン・マンデラの姿は、ブラッターが真実を控えめに語っていたことを示していた。尊敬される反アパルトヘイトの国際的象徴を最上席に招きながら、落選を告げるなどありえない！
ブラッターが芝居を止め、ついに優勝国を発表すると、南アフリカ代表団は歓喜に沸いた。その数名が長いプラスチック製の筒を取り出すと、決勝戦そのものを象徴する音響的特徴となる「ブブゼラ」を世界に披露したのである。