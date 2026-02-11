AFP
「もっと良い結果を期待していた」―ポール・ポグバのモナコでの苦戦は「家族全員にとって辛い」と兄マティアスが語る
高い期待の後には、現実の厳しさが容赦なく襲いかかる
ポグバのモナコ復帰が大きな障害に直面している。プロサッカー界への復帰が待ち望まれていたが、このミッドフィルダーは継続的な体調不良から抜け出せずにいる。 昨年夏にドーピング処分期間の短縮を経てモナコと契約した32歳の選手は、リーグ・アンでキャリア再起を目指していた。しかしワールドカップ優勝経験者は12月5日以降、再発したふくらはぎの負傷で離脱を余儀なくされ、モナコのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント登録メンバーから外れた。
RMCスポーツのインタビューで、マティアスは弟の現状について厳しい見解を示した。長期離脱後のポールに対する即戦力としての期待は過大だった可能性があり、トップレベルの過酷な強度が彼に追いついたと指摘した。
「彼だけでなく家族全員にとって苛立たしい状況だ。復帰直後に100％の状態に戻れるわけがないと彼に伝えた」とマティアスは移籍当初の高揚感を振り返りながら語った。「復帰にはより良い結果を期待していた。だがこれが現実だ。身体は高強度のリズムに慣れていない」
「私たちはロボットじゃない」―マティアス、身体的負担について
マティアスは、家族は支援を続けているものの、身体的な後退に対しては集団的なフラストレーションが溜まっていると説明した。彼は、2年間のブランクを経てプロサッカーのリズムに適応することの極度の困難さを強調し、突然の負荷増加によりポールの身体が本質的に警告サインを発していると指摘した。
「我々はロボットではない」とマティアスは続けた。「復帰する際は段階的に進めなければ、身体が反応を示す。まさに彼が直面している状況だ」
「回復力のある」中盤選手をめぐる精神的な葛藤
身体的な問題に加え、マティアスは元マンチェスター・ユナイテッドMFとその周囲が置かれている心理的負担を明かした。名誉回復とピッチ復帰のために長期にわたる法廷闘争を戦い抜いた選手にとって、再発する筋肉損傷はトップレベルでまだ通用することを証明したいと切望する彼にとって痛烈な打撃となった。
「我々は忍耐強く、回復力がある。彼も最高の状態に戻るための忍耐力を持っている」とマティアスは付け加えた。「彼は努力している。より困難なのは精神面だ。 高い期待を抱き、熱意に燃えているのに、またもや裏切られる。何度も何度も立ち上がる必要がある。様々な要素が絡み合っている。ピッチに戻りたいという渇望はあるが、身体は急ぎすぎないようにと警告している。身体能力、心肺機能、精神状態…あらゆる面で回復の度合いが異なる。我々は忍耐強くある必要がある。常に一日一日を大切に過ごしてきた」
彼は続けた。「我々は彼に励ましのメッセージを送っている。あとは彼自身が管理することだ。彼はこの世界を長年知っている。我々はただ役割を果たしているだけだ。残りは彼次第だ」
チャンピオンズリーグ出場権を逃したことで、悲惨な状況がさらに悪化した
この負傷はすでにポグバのシーズンに具体的な影響を与えている。モナコは先日、チャンピオンズリーグ決勝トーナメントの登録メンバーを発表したが、ポグバは目立った欠場選手として名を連ねなかった。この決定は、彼の復帰時期が不透明であること、そしてクラブが重要な欧州戦において万全のコンディションの選手に頼らざるを得ない状況を浮き彫りにしている。
クラブ側は公には彼のコンディションを慎重に管理していると主張しているが、明確な復帰時期が示されない状況は、2018年ワールドカップ優勝メンバーが最高の状態に戻ることを期待していたサポーターにとって懸念材料だ。現時点ではポグバはリハビリのサイクルから抜け出せず、今シーズン、そしておそらくはトップレベルでのキャリアを救うための「総合的な戦い」を続けている。
GOAL-eによる自動翻訳
