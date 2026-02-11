「もっと良い結果を期待していた」―ポール・ポグバのモナコでの苦戦は「家族全員にとって辛い」と兄マティアスが語る

身体的な問題に加え、マティアスは元マンチェスター・ユナイテッドMFとその周囲が置かれている心理的負担を明かした。名誉回復とピッチ復帰のために長期にわたる法廷闘争を戦い抜いた選手にとって、再発する筋肉損傷はトップレベルでまだ通用することを証明したいと切望する彼にとって痛烈な打撃となった。

「我々は忍耐強く、回復力がある。彼も最高の状態に戻るための忍耐力を持っている」とマティアスは付け加えた。「彼は努力している。より困難なのは精神面だ。 高い期待を抱き、熱意に燃えているのに、またもや裏切られる。何度も何度も立ち上がる必要がある。様々な要素が絡み合っている。ピッチに戻りたいという渇望はあるが、身体は急ぎすぎないようにと警告している。身体能力、心肺機能、精神状態…あらゆる面で回復の度合いが異なる。我々は忍耐強くある必要がある。常に一日一日を大切に過ごしてきた」

彼は続けた。「我々は彼に励ましのメッセージを送っている。あとは彼自身が管理することだ。彼はこの世界を長年知っている。我々はただ役割を果たしているだけだ。残りは彼次第だ」