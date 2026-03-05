Getty Images Sport
「もっと敬意を払われるべきだった！」 - ネイマール、チームメイトの契約解除を受けてサントスを批判か
ネイマール、バッソ退団を巡りクラブ幹部を痛烈に批判
ネイマールとバッソは、前者がペイシェ（サントスFC）に華々しく復帰して以来、強い絆を築いていた。ベテランFWは、友人がクラブから追い出された手法に対して公に抗議せざるを得ないと感じ、バッソのようなプロとしての地位を持つ選手は、理事会とスポーツ部門からより尊厳をもって扱われるべきだったと示唆した。
ネイマールがインスタグラムで批判
インスタグラムで数百万のフォロワーに思いを共有したネイマールは、退団するディフェンダーに心からのメッセージを投稿した。「ジョニー・バッソ…新たなステージでの幸運を祈る兄弟よ、君がこんな形で去るのを見るのは悲しい…君はプロとしてあまりにも優秀で、もっと尊敬されるべきだった！でもそれが人生ってやつだ。君に良いことだけが訪れますように…僕はいつも君を応援している」とブラジル代表選手は綴った。
公の場で不満を露わにしたにもかかわらず、ネイマールはサントス理事会の決定を受け入れたと報じられている。フアン・パブロ・ボイヴォダ監督が戦術的ビジョンに合う選手を選ぶ権利を認めた形だ。しかし、信頼する日々の練習パートナーがこのような形で去っていくという感情的な重みは、当初この背番号10にとって明らかに無視できないものだった。
舞台裏の絆
二人の友情はCTレイ・ペレのピッチを越えていた。バッソは現チーム内でネイマールの最も親しい相談相手の一人と見なされ、マンガラティーバにあるフォワードの邸宅に頻繁に訪れていた。ESPNによれば、ネイマールはこの状況を「不公平」と捉え、試合メンバーから定期的に外されながらも「環境を汚染したことがない」模範的なプロフェッショナルだとバッソを評価していた。
バソのクラブでのプレー時間は結局限られたものとなった。2023年に加入して以来、ペイシェ（サントスFCの愛称）で36試合に出場し3得点を記録した。しかし今シーズンは出場機会が大幅に減少し、クラブがトップチームの戦力整理を目的に移籍を決断するまでに、わずか2試合の出場に留まっていた。
財務上の動きと戦力編成の変更
サントスがバッソとの契約を解除した背景には、戦術的な選択以上の理由があった。クラブは給与総額の削減を急ぎ、特にベンフィカから加入した元ディフェンダー、ルーカス・ヴェリッシモをはじめとする注目度の高い補強を推進する必要があった。さらに現経営陣は、ポルトガルのアロウカへの未払い金に関連する移籍禁止処分など、財政的頭痛の種となった前体制の遺物としてバッソを認識していた。
新たな挑戦を求めるバッソの去就を受け、サントスは速やかに戦力強化に注力せねばならない。ブラジル選手権ではミラソル遠征に続き、コリンチャンスとの重要な一戦が控える過密日程だ。ネイマールの公の不満表明がクラブ上層部との確執に発展するか否かは、国内での成功を目指す彼らの今後の課題となる。
