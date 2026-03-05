「もっと敬意を払われるべきだった！」 - ネイマール、チームメイトの契約解除を受けてサントスを批判か

インスタグラムで数百万のフォロワーに思いを共有したネイマールは、退団するディフェンダーに心からのメッセージを投稿した。「ジョニー・バッソ…新たなステージでの幸運を祈る兄弟よ、君がこんな形で去るのを見るのは悲しい…君はプロとしてあまりにも優秀で、もっと尊敬されるべきだった！でもそれが人生ってやつだ。君に良いことだけが訪れますように…僕はいつも君を応援している」とブラジル代表選手は綴った。

公の場で不満を露わにしたにもかかわらず、ネイマールはサントス理事会の決定を受け入れたと報じられている。フアン・パブロ・ボイヴォダ監督が戦術的ビジョンに合う選手を選ぶ権利を認めた形だ。しかし、信頼する日々の練習パートナーがこのような形で去っていくという感情的な重みは、当初この背番号10にとって明らかに無視できないものだった。