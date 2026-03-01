ベテラン監督は、現在の所属クラブと古巣クラブがスペインの首都で激突する一戦において、どちらの陣営にも加わらない姿勢を貫いた。サッカー界で敬意を払う人々から相反する意見が寄せられても、公平性を保つ意志を強調した。「レアル・マドリードの白いユニフォームも、ベンフィカの赤いユニフォームも着たくない」と記者団に説明した。

モウリーニョは、元教え子で現在はレアル・マドリードの指揮官として騒動中に発言を続けてきたアルバロ・アルベロアのコメントにも言及した。「アルバロは愛しているし、これからもそうだろう。だが正しい立場を取ったのは彼ではなく私だ」と彼は述べた。