「もし彼が有罪なら、私の下でのキャリアは終わりだ」―ジョゼ・モウリーニョ監督、ベンフィカのウインガー、ジャンルーカ・プレスティアーニにヴィニシウス・ジュニアへの人種差別問題で警告
無罪の推定
メディアに対し、20歳のアルゼンチン人ウインガーに関する調査について問われたモウリーニョは、慎重に中立的な立場を保った。彼は、一般市民や統治機関が結論を急ぐ前に法的手続きを尊重すべきだと主張し、判断が下される速さに対する不満を露わにした。
「私は弁護士ではないが、無知でもない。無罪推定は人権なのか、そうでないのか？」とモウリーニョは月曜日のジル・ヴィセンテ戦前記者会見で問いかけた。また、UEFAが選手の出場停止処分に関する最初の通知で「もし」という条件を明記しなかった点について、当局を皮肉る発言も行った。監督はこの表現の有無が極めて重要だと考えている。
プレスティアーニへの最後通告
しかし、適正手続きを熱心に擁護したにもかかわらず、モウリーニョは調査で疑惑が裏付けられた場合の結末について、断固たる態度を示した。 「もし私の選手が、私とベンフィカの双方にとっての原則を尊重しなかったことが証明されれば、彼とのキャリアは終わりだ」と『スペシャル・ワン』は宣言した。さらに彼はこの点を強調し、「もし彼が実際に有罪なら、私は彼を同じ目で見ない。私との関係は終わりだ」と付け加えた。
中道を守る
ベテラン監督は、現在の所属クラブと古巣クラブがスペインの首都で激突する一戦において、どちらの陣営にも加わらない姿勢を貫いた。サッカー界で敬意を払う人々から相反する意見が寄せられても、公平性を保つ意志を強調した。「レアル・マドリードの白いユニフォームも、ベンフィカの赤いユニフォームも着たくない」と記者団に説明した。
モウリーニョは、元教え子で現在はレアル・マドリードの指揮官として騒動中に発言を続けてきたアルバロ・アルベロアのコメントにも言及した。「アルバロは愛しているし、これからもそうだろう。だが正しい立場を取ったのは彼ではなく私だ」と彼は述べた。
モウリーニョ、レアル復帰説を否定
記者会見では、モウリーニョ監督がベンフィカ対レアル・マドリード戦をベルナベウ復帰のオーディションとして利用しているとする報道に対し、反論する機会も得た。彼はその主張を一蹴すると同時に、ポルトガルの強豪クラブへの忠誠と、現在の契約を全うする意思を改めて表明した。
「もしレアル・マドリード移籍のためにベンフィカを去りたいなら、そんな発言をすると思うか？俺がバカだと思ってるのか？」と彼は反論した。「ベンフィカとの契約を尊重したい。クラブがさらに数年延長したいなら、句読点一つ議論せずに署名する。だが俺は二つのリーグではなく、一つのリーグでしか戦いたくない」
