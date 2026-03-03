差し迫った軍事上の懸念はさておき、イランが米国に到達するための行政上の道筋は障害に満ちています。制限的な渡航禁止措置は依然として実施されており、理論的には選手は例外ですが、サポートスタッフや要人の書類確保のプロセスは依然として争点となっています。国務省は、ワシントンでのワールドカップの抽選に先立ち、イラン代表のビザ申請を数件却下し、FIFA が両国の仲介役として介入を余儀なくされるまで、ほぼ全面的なボイコットに発展しかけていました。

アンドルー・ジュリアーニ率いるホワイトハウスFIFAワールドカップタスクフォースは、スポーツ上の結果にかかわらず、安全保障が政権にとって絶対的な優先事項であり続けると主張している。ジュリアーニ氏は、現在の政治情勢では、特定の国々に対して標準的な入国手続きを適用することは不可能であると強調した。1月、ジュリアーニ氏は「我々は、安全で安心なワールドカップを実現したい」と述べた。 「もちろん、各チームがここに来て試合をしてほしいとは思います。しかし、ほとんどのファンは、素晴らしいワールドカップを楽しみ、その体験をさらに充実させるためにここに来るだろうことも理解しています。しかし、イランが現在直面している状況を理解した上で、私たちがただ国境を開放するだろうと期待するのは愚かなことです」