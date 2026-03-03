Getty Images Sport
「まったく気にしていない」― FIFA 会議がイランの欠席で開催される中、ドナルド・トランプ氏はイランのワールドカップ出場への望みを否定的な見解で一蹴
軍事紛争がロサンゼルスの恒例行事の陰に落ちる
スポーツ界は現在、大会開催国が参加資格を持つ国と軍事衝突状態にあるという現実と向き合っている。 イラン代表は現在、ロサンゼルスでニュージーランドとベルギーと対戦した後、シアトルに移動してエジプトと対戦する予定だ。しかし、米軍とイスラエル軍によるイラン領内への空爆を受け、テヘランのサッカー当局が厳しい対応を示したことで、これらの試合は深刻な危機に瀕している。さらに7月3日にはダラスでアメリカとイランの決勝トーナメント対戦が予定されており、この試合は今や前例のない政治的重みを帯びることになる。
イランサッカー界の指導部は、自国が攻撃を受けている状況で美しい競技に集中できるか深刻な疑念を表明している。最近の空爆を受け、同国サッカー連盟のトップはスポーツの祭典を祝う気分は消え失せたとの見解を示した。「確かなのは、この攻撃の後では我々が希望を持ってワールドカップを待ち望むことは期待できないということだ」と、イランサッカー連盟のメフディ・タージ会長は空爆後にイランのスポーツメディアVarzesh3に語った。
トランプ大統領、イランのワールドカップ出場を否定
火曜日の朝、トランプ大統領は中東諸国の地域緊張激化に伴う大会離脱の可能性について問われると、率直に答えた。サッカー強国が大会日程から外れる可能性に伴う外交的影響にはほとんど関心を示さなかった。「（イランが参加するかどうかに）全く関心がない」とポリティコに語った。「イランは完全に敗北した国だ。もう息も絶え絶えだ」
ビザ問題と渡航禁止令が物流上の悪夢を生み出す
差し迫った軍事上の懸念はさておき、イランが米国に到達するための行政上の道筋は障害に満ちています。制限的な渡航禁止措置は依然として実施されており、理論的には選手は例外ですが、サポートスタッフや要人の書類確保のプロセスは依然として争点となっています。国務省は、ワシントンでのワールドカップの抽選に先立ち、イラン代表のビザ申請を数件却下し、FIFA が両国の仲介役として介入を余儀なくされるまで、ほぼ全面的なボイコットに発展しかけていました。
アンドルー・ジュリアーニ率いるホワイトハウスFIFAワールドカップタスクフォースは、スポーツ上の結果にかかわらず、安全保障が政権にとって絶対的な優先事項であり続けると主張している。ジュリアーニ氏は、現在の政治情勢では、特定の国々に対して標準的な入国手続きを適用することは不可能であると強調した。1月、ジュリアーニ氏は「我々は、安全で安心なワールドカップを実現したい」と述べた。 「もちろん、各チームがここに来て試合をしてほしいとは思います。しかし、ほとんどのファンは、素晴らしいワールドカップを楽しみ、その体験をさらに充実させるためにここに来るだろうことも理解しています。しかし、イランが現在直面している状況を理解した上で、私たちがただ国境を開放するだろうと期待するのは愚かなことです」
アトランタでのワークショップが終了する中、FIFAは沈黙を保っている
FIFAはこれまでこの状況についてコメントを拒否し、世界政治とピッチを分離しようとする従来の姿勢を堅持している。 しかし、チーム医療や試合運営、商業問題といった重要テーマを扱うアトランタのワークショップにイラン代表が欠席したことは、コミュニケーションの断絶を示唆している。世界各国の連盟が準備を整える中、イラン席の空いた椅子は開幕を数ヶ月後に控えた大会運営陣が直面する障壁を痛烈に物語っていた。
政権の強硬姿勢を支持する人々は、北米に押し寄せると予想される数百万のファンの安全のためには現在のアプローチが必要だと考えている。 ジュリアーニ氏は火曜日、対立がもたらす広範な安全保障上の影響を強調し、大統領の立場をさらに強固にした。ジュリアーニ氏は火曜日、POLITICOに対し「トランプ大統領が、私の生涯で最も悪名高い国家テロ支援者であるアヤトラを排除するという断固たる行動を取ったことで、主要な不安定要因が除去され、アメリカ人を含む世界中の人々、そして2026年アメリカワールドカップ観戦を計画している数百万人の保護につながるだろう」と述べた。
