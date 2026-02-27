「まったく分かっていない！」——フェイエノールトでの不甲斐ないデビュー戦後、ロビン・ファン・ペルシーが「並外れた」ラヒーム・スターリングを「不適切な」批判から擁護

ファン・ペルシーは、スターリングがスタンフォード・ブリッジで最近冷遇されていた経緯を踏まえ、忍耐の必要性を強調した。「それは見当違いだと思った。背景を見れば、彼がどこから来て、すでに何を成し遂げたか――何ヶ月もチーム練習すらできていない」とフェイエノールト監督は語った。「期待があるのは理解している。 彼の成し遂げたことは並外れている。ほぼ全てを勝ち取った絶対的なトッププレイヤーだ。そんな彼が30分のプレーで批判されるなんて…まったくもって筋違いだ。まったく理解できない」

イングランド代表選手の評価時期について問われると、ファン・ペルシーは単なる途中出場1試合では不十分だとし、はるかに長い猶予期間を提案した。長期間のブランクを経てプロの試合に復帰する際の身体的負担を考慮せず、外部からの批判が時期尚早だと主張したのである。

「批判自体は常に許容されるが、6～8週間経過した時点の方が適切だろう」とファン・ペルシーは主張した。「その時点で彼が結果を出せていないと確信し、その意見を裏付けられるなら、確かに一理あると言える。しかし30分という短時間に基づいてこれほど強い意見を述べるのは、不適切だと思う」