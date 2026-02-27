Getty
「まったく分かっていない！」——フェイエノールトでの不甲斐ないデビュー戦後、ロビン・ファン・ペルシーが「並外れた」ラヒーム・スターリングを「不適切な」批判から擁護
ファン・ペルシー、スターリングへの扱いに驚き
キャリア復活を目的にフリー移籍でデ・カイプに移ったスターリングは、エールディヴィジ加入前数ヶ月間公式戦に出場していなかった。アーセナルから注目を集める移籍でエールディヴィジの強豪に加入したイングランド代表選手は、デビュー戦で精彩を欠いたプレーを見せ、オランダの評論家たちから辛辣な評価の的となった。 元オランダ代表ラファエル・ファン・デル・ファールトら批評家は、このウインガーに必要なフィットネスと爆発的なスピードが不足していると即座に指摘。現状ではオランダの下部リーグですら対応できるか疑問視する声も上がった。ファン・ペルシーは、スターリングのような経歴を持つ選手が新リーグでの短いデビュー後にこれほど厳しく評価されることに驚きを表明した。
伝説のストライカーが「的外れな」評論を糾弾
ファン・ペルシーは、スターリングがスタンフォード・ブリッジで最近冷遇されていた経緯を踏まえ、忍耐の必要性を強調した。「それは見当違いだと思った。背景を見れば、彼がどこから来て、すでに何を成し遂げたか――何ヶ月もチーム練習すらできていない」とフェイエノールト監督は語った。「期待があるのは理解している。 彼の成し遂げたことは並外れている。ほぼ全てを勝ち取った絶対的なトッププレイヤーだ。そんな彼が30分のプレーで批判されるなんて…まったくもって筋違いだ。まったく理解できない」
イングランド代表選手の評価時期について問われると、ファン・ペルシーは単なる途中出場1試合では不十分だとし、はるかに長い猶予期間を提案した。長期間のブランクを経てプロの試合に復帰する際の身体的負担を考慮せず、外部からの批判が時期尚早だと主張したのである。
「批判自体は常に許容されるが、6～8週間経過した時点の方が適切だろう」とファン・ペルシーは主張した。「その時点で彼が結果を出せていないと確信し、その意見を裏付けられるなら、確かに一理あると言える。しかし30分という短時間に基づいてこれほど強い意見を述べるのは、不適切だと思う」
元チームメイトからの支援
ファン・ペルシーだけが最近、31歳の選手を擁護した著名人ではない。あるインスタグラム投稿が同ウインガーを「氷上のバンビ」と呼び引退を促すと、マンチェスター・シティのジャック・グリーリッシュが元チームメイトを支持する投稿で応じた。 グリーリッシュはSNS上の批判を「クソ馬鹿げてる」と一蹴し、スターリングが長期間にわたり高水準のトレーニングや試合から遠ざかっていた点を強調した。プレミアリーグからのこの支援の声が、スターリングのコンディションを巡る現在の論調が不当に厳しいというファン・ペルシーの主張を裏付けている。
メディアで巻き起こる騒動にもかかわらず、ファン・ペルシーは選手本人がロッテルダム移籍を巡る騒ぎに動じていないと断言する。イングランドサッカーの頂点で10年以上プレーしてきたスターリングは、スポットライトに慣れている。 「もう少し理解がほしいとは思うが、ラヒームはこうした騒動を全く気にしていないし、理解もしていないだろう」とファン・ペルシーは指摘した。「批判に対処することに慣れている。全く気にしていない。彼は自身のプレーとコンディションに集中している」
試合に向けたコンディション作り
スターリングのフェイエノールトへの統合は段階的なプロセスであり、当初は行政上の障害に阻まれていた。 デビュー戦にピッチに立つことすら叶わない状況で、このウインガーは労働許可証取得の遅れによる苛立たしい待機期間を強いられ、初期のトレーニングセッションに参加できなかった。書類手続きが完了した今、焦点は完全に彼のフィジカルコンディションに移っている。ファン・ペルシーは、元リヴァプール選手がリズムを取り戻せば、現在首位PSVを追うチームにとって不可欠な戦力になると確信している。
選手自身はエールディヴィジでのスタートについて謙虚な姿勢を崩さず、最高の状態に到達するには多くの課題が残されていると認めている。テルスター戦後、彼は「ただ体調を維持しようとしているだけだ」と認め、オランダでの生活に適応する中で「一歩ずつ積み上げている」と語った。シーズン終了まで契約が残るスターリングには、批判を覆すための明確な期限が与えられている。
