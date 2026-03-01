Getty/GOAL
翻訳者：
「まったくもって馬鹿げている！」―トッテナムのロンドン・ダービー敗戦を受け、イゴール・テュドールがフラムの選手を「詐欺師」と非難
- AFP
テューダー、フラム敗戦に激怒
この試合は、物議を醸した先制点によって火がつき、それが試合後のチューダー監督の不満の基調となった。ハリー・ウィルソンがホームチームに先制点をもたらしたが、そのプレーは、ラウル・ヒメネスがラドゥ・ドラグシンに対して行った激しいフィジカルプレーによって台無しにされた。 トッテナムディフェンダーの抗議にもかかわらず、このゴールは認められ、フラムはアウェイチームの動揺をうまく利用し、アレックス・イウォビの見事なシュートでリードを 2 点に広げた。スパーズは終盤に追い上げを試みたものの、そのダメージは主に自業自得であり、トゥドールは首都でのまたしても残念な一日の結果を受け入れるしかなかった。
- Getty Images Sport
チューダー、ジメネスの「不正行為」に激怒
試合終了の笛が鳴った後、トゥドール監督は決勝点となった先制ゴールについて問われると、プレミアリーグの審判陣の一貫性の欠如を指摘し、ヒメネスのプレーを「不正行為」と断じるなど、遠慮のない発言を見せた。彼はこう語った。「もちろんファウルだ。10人中9人はファウルと言うだろう。あまりにも明白だからね。 時には彼らは理解していないんだ。わずかな接触でも、得点につながる優位性が生まれるなら、それを無効にすべきだってことを。普通の競り合いじゃないんだ。相手がソフトな接触で手を押し、ボールを見ていない場合、優位を得るのは簡単すぎるんだ」
クロアチア人監督はさらに激昂し、試合への影響を考慮すれば審判の判定は馬鹿げていると主張した。トゥドルは続けた。「ファウルを取らないのは馬鹿げている。結果があまりにも大きいからだ。ピッチ中央の小さなファウルじゃない。その後ゴールが決まったんだ。 つまりそこには論理がある。だから審判は『ここでプレーを続けろ、激しく戦え、デュエルは素晴らしい、俺も好きだ』と言う。だが論理がある。もしゴールが、彼がサッカーを考えず、ボールを考えず、どう騙すか考えていた結果なら、それは論理だ。つまり彼は押し倒して選手を騙し、ゴールを奪った。 つまり、これは論理だ。不正行為であり、ファウルが成立する。これは対決の精神とは無関係だ。我々が求めるのは、よりタフなサッカーであり、激しい対決を好む。この判定には論理性が欠けていた。論理こそが最優先であり、その次に他の要素が来るのだ。」
トッテナムの失敗作に対する痛烈な評価
先月トーマス・フランクの後任として暫定的にトッテナムの指揮を執ったテュドールは、ピッチ上で選手たちが露呈した欠点について同様に率直に語り、クラブを悩ませている問題が簡単に解決できるものではないことを示唆した。「複雑な状況だ。問題は山積みだ」とテュドールは憤慨した。「我々は各自の内なる声を見つけ出さねばならない。 もっと個性が欲しい。もっと反応する意志が欲しい。だから、驚くべき状況だ。驚くべきことだ。ここには大きな問題がある。我々は全てを欠いていた。単なる1ゴールや1つのミスだけの問題ではない。このクラブでプレーする以上、今日まったく見られなかったレベルの闘志と質が求められる。我々は困難な時期にあり、自らを見つめ直す必要がある」
監督はまた、アーセナル戦初戦で採用した3バックからクレイヴン・コテージでは4-4-2に変更した戦術的選択を擁護し、問題はフォーメーションではなく姿勢だと主張した。「システムの問題ではない」と47歳の監督は語った。「現時点でシステムは重要ではない。 最も重要でないのがシステムだ。理解に苦しむのは、君たちには質があるからだ。だがサッカーは走り合いと一対一のスポーツでもある。フラムの選手たちは常に走り、頭も使っているように感じる。彼らは我々より先に到達し、予測し、我々は常に全てに遅れている」
- Getty Images Sport
降格の懸念が北ロンドンで高まる
スパーズは現在、全大会を通じて10試合未勝利の低迷を続けており、テュドール監督はすでに大きなプレッシャーに直面している。 監督が「チームは全てが欠けていた」と認めたことは、2ヶ月以上にわたり国内リーグで苦戦を続け、降格圏からわずか4ポイント差まで後退したチームを憂慮するサポーターにとって懸念材料だ。クレイヴン・コテージでの試合で見せた結束力の欠如と戦術的規律の欠如は、自信を失いつつあるチームの姿を浮き彫りにした。テュドールの率直な分析は、この危機的状況において根深い問題を解決するには単なる練習以上の対策が必要であることを示唆している。
彼は木曜日のクリスタル・パレス戦での力強い反撃を期待している。現在14位でスパーズより6ポイント上回る相手だ。
広告