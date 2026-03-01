「まったくもって馬鹿げている！」―トッテナムのロンドン・ダービー敗戦を受け、イゴール・テュドールがフラムの選手を「詐欺師」と非難

試合終了の笛が鳴った後、トゥドール監督は決勝点となった先制ゴールについて問われると、プレミアリーグの審判陣の一貫性の欠如を指摘し、ヒメネスのプレーを「不正行為」と断じるなど、遠慮のない発言を見せた。彼はこう語った。「もちろんファウルだ。10人中9人はファウルと言うだろう。あまりにも明白だからね。 時には彼らは理解していないんだ。わずかな接触でも、得点につながる優位性が生まれるなら、それを無効にすべきだってことを。普通の競り合いじゃないんだ。相手がソフトな接触で手を押し、ボールを見ていない場合、優位を得るのは簡単すぎるんだ」

クロアチア人監督はさらに激昂し、試合への影響を考慮すれば審判の判定は馬鹿げていると主張した。トゥドルは続けた。「ファウルを取らないのは馬鹿げている。結果があまりにも大きいからだ。ピッチ中央の小さなファウルじゃない。その後ゴールが決まったんだ。 つまりそこには論理がある。だから審判は『ここでプレーを続けろ、激しく戦え、デュエルは素晴らしい、俺も好きだ』と言う。だが論理がある。もしゴールが、彼がサッカーを考えず、ボールを考えず、どう騙すか考えていた結果なら、それは論理だ。つまり彼は押し倒して選手を騙し、ゴールを奪った。 つまり、これは論理だ。不正行為であり、ファウルが成立する。これは対決の精神とは無関係だ。我々が求めるのは、よりタフなサッカーであり、激しい対決を好む。この判定には論理性が欠けていた。論理こそが最優先であり、その次に他の要素が来るのだ。」