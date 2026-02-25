Getty Images Sport
「まったくもって恥ずべきことだ！」 - ユヴェントスのチャンピオンズリーグ・ガラタサライ戦でロイド・ケリーが「犯罪的」なレッドカードを受けたことにファンは呆然とする
ケリーがイルマズを意図せず倒したため退場処分となった
ユヴェントスは絶不調で、ガラタサライとの重要な第2戦を控えた直近5試合で4敗を喫している。ノックアウトステージプレーオフ初戦で5-2の大敗を喫したため、アリアンツ・スタジアムでの劇的な巻き返しが必要だった。
しかしマヌエル・ロカテッリのPKで先制したものの、後半開始早々に決勝トーナメント進出の可能性に大きな打撃を受けた。元ボーンマスDFケリーは前半に警告を受けていたが、ヘディング争いでバリシュ・アルペル・イルマズの内腿をスパイクで蹴り上げた行為に対し、一発退場を宣告された。
このプレーはかなり悪質に見えたが、ケリーは明らかに不運だった。彼はボールにしっかりと目を向けていたが、不運にも相手選手に接触してしまったのだ。
ソーシャルメディア上の反応
この判定は確かにSNS上で波紋を広げ、多くのファンがX（旧Twitter）で判定への不満を表明した。
@eszombekは「ロイド・ケリーがジャンプしてボールを奪っただけで罰せられるなんて犯罪的だ」と投稿。
@MatthewRothman6も同意し「ロイド・ケリーへのあの判定は最低だ。ジャンプした選手がどこに着地しろというのか？着地点に立っていた相手選手に同情するべきじゃない」と付け加えた。
@A_Jaayは主張した：「あの判定でロイド・ケリーを退場させた審判は恥知らずだ。相手がヘディングでボールをクリアした後、ケリーの着地点に足を置いていたのがなぜ彼の責任になるんだ？」
@RashJuniorrは「42年間サッカーを観てきたが、ロイド・ケリーが受けたレッドカードは史上最も滑稽だ。欧州の審判が年々酷くなる様子には心底感心する」と述べた。
@viseanaryはこう結論づけた：「ロイド・ケリーが受けたのは、私がこれまで見た中で最悪のレッドカードの一つだ。これは強盗だ。おそらく結果に影響はないだろうが、これは絶対に一発退場ではない。絶対に2枚目のイエローカードではなく、議論の余地はあるが1枚目のイエローカードですらない。恥知らず。まったくもって恥知らずだ。@ChampionsLeague ユベントスについてはどうでもいい。」
ユヴェントス、物議を醸す判定にもかかわらず反撃
数的優位を活かしたガラタサライは、試合を優位に進めながら決勝トーナメント進出を確実にするかに見えた。しかし、トルコの強豪にとってそう簡単にはいかなかった。70分にフェデリコ・ガッティが得点を挙げ、ウェストン・マッケニーがヘディングで同点ゴールを決め、合計スコアを5-5の同点に追いつかせたことで、試合は延長戦へと突入した。
ケリー、レッドカードで出場停止処分に直面
ケリーにとって不幸なことに、27歳の彼はユヴェントスが最終的に決勝トーナメント進出を果たすかどうかに関わらず、UEFAによる出場停止処分を受ける可能性に直面している。ケリーはこれまで苦戦を強いられてきたシーズンにおいて、チームを代表する選手の一人であり、トーマス・トゥヘル監督がイングランド代表に招集する可能性があるとの見方も示されている。
