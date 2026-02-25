ユヴェントスは絶不調で、ガラタサライとの重要な第2戦を控えた直近5試合で4敗を喫している。ノックアウトステージプレーオフ初戦で5-2の大敗を喫したため、アリアンツ・スタジアムでの劇的な巻き返しが必要だった。

しかしマヌエル・ロカテッリのPKで先制したものの、後半開始早々に決勝トーナメント進出の可能性に大きな打撃を受けた。元ボーンマスDFケリーは前半に警告を受けていたが、ヘディング争いでバリシュ・アルペル・イルマズの内腿をスパイクで蹴り上げた行為に対し、一発退場を宣告された。

このプレーはかなり悪質に見えたが、ケリーは明らかに不運だった。彼はボールにしっかりと目を向けていたが、不運にも相手選手に接触してしまったのだ。