ニューカッスルが10人に減った上、カゼミーロがアンソニー・ゴードンの先制点を帳消しにしたにもかかわらず、ウィル・オスラの後半終了間際のゴールがレッドデビルズに残念な敗戦をもたらした。この結果がチャンピオンズリーグ出場権争いにおけるユナイテッドの勢いを止めたことについて、ラメンスは遠慮なく語った。ベルギー人DFは、チームがカリークの警告を聞き入れず、マグパイズ（ニューカッスル）の守備を崩せなかったと指摘した。

「非常に大きな失望だ。難しい試合になると分かっていた…監督は警告していた」とラメンスはMUTVに語った。「前半はベストではなかったが、それでも10人相手に終了間際に得点し、ハーフタイムを良い感触で迎えられるはずだった」