Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

翻訳者：

「まったくもって十分とは言えない」―セネ・ラメンス、ニューカッスル戦敗北後のマンチェスター・ユナイテッドのロッカールームに漂う「非常に悪い雰囲気」を暴露

マンチェスター・ユナイテッドのゴールキーパー、センネ・ラメンスは、ニューカッスル・ユナイテッドに1-2で敗れた試合について厳しい評価を下し、チームがセント・ジェームズ・パークで「集団的な不調の日」を過ごしたと認めた。この敗戦により、マイケル・キャリック暫定監督のハネムーン期間は終わりを告げ、7週間前に指揮を執って以来初の敗北となった。

  • キャリック率いるチームへの厳しい現実の突きつけ

    ニューカッスルが10人に減った上、カゼミーロがアンソニー・ゴードンの先制点を帳消しにしたにもかかわらず、ウィル・オスラの後半終了間際のゴールがレッドデビルズに残念な敗戦をもたらした。この結果がチャンピオンズリーグ出場権争いにおけるユナイテッドの勢いを止めたことについて、ラメンスは遠慮なく語った。ベルギー人DFは、チームがカリークの警告を聞き入れず、マグパイズ（ニューカッスル）の守備を崩せなかったと指摘した。

    「非常に大きな失望だ。難しい試合になると分かっていた…監督は警告していた」とラメンスはMUTVに語った。「前半はベストではなかったが、それでも10人相手に終了間際に得点し、ハーフタイムを良い感触で迎えられるはずだった」

  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    身体的な強さと努力の欠如が致命的な結果を招いた

    ユナイテッドは後半、数的優位を活かせなかった。ラメンス監督は敗因として「競争力の欠如」を指摘し、ホームチームに戦意で劣ったと述べた。

    「監督は『簡単にはいかない』と警告していた…1-1のまま時間が経てば、たった1つのチャンスで流れが変わる。まさにそれが今日起きたことだ。あらゆる面で今日のプレーは全く不十分だった。この教訓を活かさねばならない」とラメンスは付け加えた。

  • 試合後のロッカールームの雰囲気

    ゴールキーパーは自チームの身体的な欠点を詳しく説明し、トップクラブがこれほど広範囲にわたる不振を許容できないと示唆した。

    「つまり、そうだな、フィジカル面や努力の度合いってやつさ」とラメンスは続けた。「チーム全体が調子を落とした日ってのは、本来ありえないんだ。このリーグでは、ましてやあの相手チームに対してはね」

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-MAN UTDAFP

    アストン・ヴィラ戦を見据えて

    欧州カップ戦の義務がなくなったユナイテッドは、3月15日のアストン・ヴィラ戦まで中断期間を迎える。プレミアリーグで依然3位につけるキャリック率いるチームは、5日後にボーンマスへ遠征する。

    「今日の結果は本当に残念で、気分も最悪だ。しかし数日間、いや数週間かけてチームをまとめ、どう反撃すべきか考える必要がある」とラメンスは締めくくった。「明日からこの状態が続く。トレーニングでは試合で発揮できる強度を維持し、次の試合で結果を出すために反応しなければならない」

