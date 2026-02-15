Getty Images Sport
「まったくの衝撃だ」―ウェイン・ルーニー、アストン・ヴィラ戦でニューカッスルがFAカップ勝利した際のVARなし審判団の連続ミスを痛烈批判
ヴィラ・パークの役員たちにとって不名誉な日
ニューカッスルは、試合開始1時間直後にPKを与えなかった物議を醸す判定にもかかわらず、5回戦進出を決めた。ルーニーはこの判定を「サッカー人生で見た最悪の判定の一つ」と評した。
FA カップのこの段階では VAR が導入されていないため、主審のクリス・カバナと審判団は、複数の物議を醸す判定で厳しい午後を過ごしました。そのうちのいくつかは、アウェイチームに不利な判定だったようです。 タミー・エイブラハムは、アストン・ヴィラの先制点を決める前にオフサイドの位置に立っていた。また、ディグネは、ジェイコブ・マーフィーに対して脛の高さでタックルを仕掛け、幸運にもピッチに残ることができたが、その後、ペナルティの主張を免れ、フリーキックを献上し、それが最終的にサンドロ・トナリの同点ゴールにつながった。 その同じ選手が、前半のロスタイムにマルコ・ビゾットが退場処分となった 10 人のヴィラに対して、ニューカッスルをリードするゴールを決め、ニック・ウォルテメイドが勝利に華を添えた。
これらの判定が結果に影響を与えなかったという事実だけが、審判団に対するさらに激しい非難が飛び出すことを防いでいるが、多くの人々にとって客観的に誤った一連の判定があった土曜日の夜、VAR の使用と必要性が明らかになった。
ルーニー、ニューカッスルへのPK不判定に激怒
BBC Oneのスタジオで試合終了後に発言したルーニーは激怒した。「あの判定［ディニェのハンド］はサッカー史上最悪の判定の一つだ。ディニェがペナルティエリア外に出た瞬間など一度もなかった」
彼は3～4ヤードもペナルティエリア内にいた。副審はそのすぐ前にいて、彼がどれだけペナルティエリア内にいるかは明らかだった。
「主審は笛を吹いた後、誰かの指示を聞いているように見えた。つまり副審が判定を下したのだろう。まったくもって信じがたい判定だ」
シアラーとハウが審判論争について見解を示す
アラン・シアラーは、ヴィラ・パークで見られた審判の基準が許容できないものであることに同意し、これは「VARが審判に与えた損害」の証拠だと主張した。
「審判団にはただ、きちんと仕事をしてほしい。それだけだ」とシアラーは続けた。「無理な要求だろうか？ 5、6ヶ月もVARに依存してきた。それで今この状況に直面し、全てが変わってしまった」
一方、勝利したエディ・ハウ監督はVARへの全面的な支持には消極的ながらも、土曜日のようなミスを回避する上での重要性を示唆した。
「VARが導入されている時は常に『この判定は下さないが、確認してみよう』という姿勢になる。だから（審判がVARに依存しているという）主張には一理あると思う」と彼は語った。
「その結果、判断力が本来必要な鋭さを欠く可能性があり、そこが違いだろう。その点では君が正しいと言える」
「VARについては常に葛藤がある。何度も言ってきたが、今でもあの感情が好きだ。今夜だって、ゴールが認められた瞬間、あるいはゴールが決まって旗もレフェリーも見えず、それがゴールだと確信した時の感覚や感情、その瞬間の喜びは、今でも本当に愛している。VARはそれを奪う。
「しかし一方で、我々が失点した最初のゴール時には、おそらく試合全体を通して、VARがあればと願っていた！」
VARがFAカップ第5ラウンドから導入される
今シーズンのFAカップでは5回戦からVARが導入される。これにより、大会初期段階においてサッカーピラミッドの全レベルにわたる競技場で、審判の判定にさらなる公平性をもたらすことが狙いだ。
この決定が効果的だったかどうかは、アストン・ヴィラ戦でニューカッスルに不利な判定が下されたことを受けて議論の余地があるが、結局ハウ率いるチームが勝利を収めた以上、長期的な悪影響は生じていないことを願うばかりだ。
