「まったくの衝撃だ」―ウェイン・ルーニー、アストン・ヴィラ戦でニューカッスルがFAカップ勝利した際のVARなし審判団の連続ミスを痛烈批判

ニューカッスルは、試合開始1時間直後にPKを与えなかった物議を醸す判定にもかかわらず、5回戦進出を決めた。ルーニーはこの判定を「サッカー人生で見た最悪の判定の一つ」と評した。

FA カップのこの段階では VAR が導入されていないため、主審のクリス・カバナと審判団は、複数の物議を醸す判定で厳しい午後を過ごしました。そのうちのいくつかは、アウェイチームに不利な判定だったようです。 タミー・エイブラハムは、アストン・ヴィラの先制点を決める前にオフサイドの位置に立っていた。また、ディグネは、ジェイコブ・マーフィーに対して脛の高さでタックルを仕掛け、幸運にもピッチに残ることができたが、その後、ペナルティの主張を免れ、フリーキックを献上し、それが最終的にサンドロ・トナリの同点ゴールにつながった。 その同じ選手が、前半のロスタイムにマルコ・ビゾットが退場処分となった 10 人のヴィラに対して、ニューカッスルをリードするゴールを決め、ニック・ウォルテメイドが勝利に華を添えた。

これらの判定が結果に影響を与えなかったという事実だけが、審判団に対するさらに激しい非難が飛び出すことを防いでいるが、多くの人々にとって客観的に誤った一連の判定があった土曜日の夜、VAR の使用と必要性が明らかになった。