「まったくのでたらめだ！」―アンソニー・ゴードン、ニューカッスルで好調を維持する中、アーセナルとリヴァプールへの移籍説に反論

ゴードンが憶測の中心となるのは今回が初めてではない。2023年1月に4000万ポンド（約54億円）でセント・ジェームズ・パークへの移籍を完了してからわずか18カ月後、故郷のマーシーサイドへの復帰が取り沙汰されたことがある。

エバートンのアカデミー出身であるゴードンはリヴァプールサポーターとして育ち、11歳でアンフィールドを本拠地とする強豪クラブから放出されて以来、あの有名な赤いユニフォームを着たいという思いを隠したことはない。

彼は以前、2024年夏（シニア代表として初の主要大会出場を果たした時期）にリヴァプール移籍が流れたことが精神的に大きな負担となり、プロサッカーのストレスから一時離脱する必要があったと認めていた。

ゴードンはデイリー・メール紙にこう語った。「まず、EURO（欧州選手権）があった。精神的に本当に辛かった。出場はしていたが、プレーはできなかった。それに移籍問題もあった。PSR（収益性と持続可能性に関する規則）のせいで、移籍期間中にどこかで移籍すると思っていた。それが実現しなかったんだ。 リバプール移籍の可能性に最初は頭を切り替えなければならず、それが実現しなかった時に再び気持ちを切り替えるのは辛かった。人間だ。本当に難しいことだ」