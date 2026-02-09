「まだ始まったばかりだ」―ハリウッドスター、ライアン・レイノルズがロブ・マックと共にレックサムでの5周年を祝いメッセージを発信

フィル・パーキンソンはレックサムのリーグ昇格を導く上で重要な役割を果たしており、オーナー側は彼が望むなら「終身雇用」を保証すると表明している。

マックは次のように語った。「フィルがレックサムの物語と成功にどれほど不可欠な存在であったかを、言葉で完全に表現できるか分からない。

ライアン（クラブオーナー）と私は常に話し合っているが、フィル・パーキンソンが解任されるシナリオは全く想像できない。それは全く理にかなっていない。

彼はこの成功の設計者であり、創造主だ。我々の立場からすれば、彼は終身雇用だ。彼が自ら進んで別の仕事に就きたいと思わない限り、彼は我々のコーチであり、監督であり、我々の男だ。

「公の場で言うのは馬鹿げているし無責任に聞こえるかもしれないが、これが我々の本音だ。我々は常に胸の内を隠さず、可能な限り正直に接してきた」

彼は続けた。「我々が初日から言ってきたのは、持続可能なモデルを構築したいということだ。

「クラブの現状を経済的に見れば、ここに至る経緯そのものが持続可能でないことは明らかだ。

しかしそれは、何世代にもわたって基盤が築かれてこなかった結果に過ぎない。だから我々が目指すのは、今この瞬間の成功だけでなく、50年後、100年後にその種が木となり、完全に持続可能なモデルへと成長する土壌を育むことだ。

プレミアリーグ優勝を見届けたいか？ もちろん。チャンピオンズリーグ制覇を望むか？ もちろん。しかし、クラブが繁栄している一方で町としてのレックサムが衰退しているなら、我々の使命は果たせなかったことになる」