「まだ始まったばかりだ」―ハリウッドスター、ライアン・レイノルズがロブ・マックと共にレックサムでの5周年を祝いメッセージを発信
レックサム、プレミアリーグ昇格を狙う
レックサムは現在チャンピオンシップ6位で、プレーオフ昇格枠の最終ラインに位置している。このウェールズのクラブは、レイノルズとマックの支援によりノンリーグから昇格を果たした。ウェールズ移籍5周年を迎えたレイノルズは、ソーシャルメディアでメッセージを発信した。
レイノルズはX（旧Twitter）で「5年経ったけど、まだ始まったばかりのような気がする」と発言。主要な瞬間を集めた動画モンタージュも投稿した。
二度と繰り返されることはない
レックサムもソーシャルメディアでこの記念日を祝っており、元ゴールキーパーのベン・フォスターは、彼らの驚異的な躍進は二度と再現されないだろうと主張した。
彼はこう語った。「サルフォード・シティには、全てを経験したサッカー選手が運営を担っている。彼らはサッカークラブの運営方法を知っているが、時にそれが『成功しない方法』という固定観念を生む。バーミンガムは非常に裕福なオーナーを抱えるが、レックサムは違う。ロブとライアンはクラブを引き継いだ時、何をすべきか本当に分かっていなかった。 資金を投入しただけでなく、自らのエネルギーも注ぎ込んだ。これほどまでに個人的な関心と情熱を注ぐ例は稀だ。彼らに最も誇りに思うことを尋ねれば、俳優業やビジネスでの実績と並ぶほどレックサムを評価するだろう。理解しきれていないものを今日の姿に育て上げたのだ。これほどの誇りを抱かずにはいられない。驚異的だ。
「とんでもない話だ。二度と起こりえない。ノンリーグから昇格、昇格、昇格を重ね、このレベルですでに昇格圏にいるなんて信じがたい。 1、2年前、3～5年以内にプレミアリーグ入りすると予測した。チャンピオンシップ脱出は困難だ——資金が集中する過酷な競争リーグだから。だが彼らは正しい方法で成し遂げた——監督に選手獲得の権限を与え、選手の本質を理解させたのだ」
パーキンソンは「終身雇用」である
フィル・パーキンソンはレックサムのリーグ昇格を導く上で重要な役割を果たしており、オーナー側は彼が望むなら「終身雇用」を保証すると表明している。
マックは次のように語った。「フィルがレックサムの物語と成功にどれほど不可欠な存在であったかを、言葉で完全に表現できるか分からない。
ライアン（クラブオーナー）と私は常に話し合っているが、フィル・パーキンソンが解任されるシナリオは全く想像できない。それは全く理にかなっていない。
彼はこの成功の設計者であり、創造主だ。我々の立場からすれば、彼は終身雇用だ。彼が自ら進んで別の仕事に就きたいと思わない限り、彼は我々のコーチであり、監督であり、我々の男だ。
「公の場で言うのは馬鹿げているし無責任に聞こえるかもしれないが、これが我々の本音だ。我々は常に胸の内を隠さず、可能な限り正直に接してきた」
彼は続けた。「我々が初日から言ってきたのは、持続可能なモデルを構築したいということだ。
「クラブの現状を経済的に見れば、ここに至る経緯そのものが持続可能でないことは明らかだ。
しかしそれは、何世代にもわたって基盤が築かれてこなかった結果に過ぎない。だから我々が目指すのは、今この瞬間の成功だけでなく、50年後、100年後にその種が木となり、完全に持続可能なモデルへと成長する土壌を育むことだ。
プレミアリーグ優勝を見届けたいか？ もちろん。チャンピオンズリーグ制覇を望むか？ もちろん。しかし、クラブが繁栄している一方で町としてのレックサムが衰退しているなら、我々の使命は果たせなかったことになる」
レックサムの今後はどうなるのか？
レックサムはFAカップ4回戦でイプスウィッチ・タウンと対戦した後、来週のチャンピオンシップではブリストル・シティと対戦する。
