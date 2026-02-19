アーセナルはウェスト・ミッドランズ地方の対戦相手に対し、5分目からリードを保っていた。相手チームはプレミアリーグ最下位に沈み、残留の可能性は極めて低い。 ブカヨ・サカとピエロ・ヒンカピエのゴールでアーセナルが優位に立つ中、ウーゴ・ブエノがペナルティエリア外から左足のカーブシュートで1点を返した。さらにトム・エドジーがプロデビュー戦開始わずか10分、デビッド・ラヤとガブリエルの守備陣の大混乱に乗じて終了間際に同点ゴールを決め、2-2の引き分けに持ち込んだ。

アルテタ率いるチームは首位を維持し、現在1試合少ないマンチェスター・シティに5ポイント差をつけている。この結果により、4月にエティハドで行われる両チームの対戦にさらなる重圧がかかる。これはシティとの過去の優勝争いでも見慣れた展開だ。 アルテタ監督率いるアーセナルは過去2度、春先に首位を走ったものの、ペップ・グアルディオラ率いるシティに追い抜かれ王座を逃している。今回の致命的な失態後、最悪の事態を恐れたのはモーガンだけではない。