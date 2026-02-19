Getty Images Sport
「またもや自滅だ」——ピアーズ・モーガン、ウルブズ戦で劇的な逆転負けを喫したアーセナルを痛烈批判、優勝の可能性に暗雲
アーセナルがウルブズ戦でリードを逃し、優勝争いを激化させる
アーセナルはウェスト・ミッドランズ地方の対戦相手に対し、5分目からリードを保っていた。相手チームはプレミアリーグ最下位に沈み、残留の可能性は極めて低い。 ブカヨ・サカとピエロ・ヒンカピエのゴールでアーセナルが優位に立つ中、ウーゴ・ブエノがペナルティエリア外から左足のカーブシュートで1点を返した。さらにトム・エドジーがプロデビュー戦開始わずか10分、デビッド・ラヤとガブリエルの守備陣の大混乱に乗じて終了間際に同点ゴールを決め、2-2の引き分けに持ち込んだ。
アルテタ率いるチームは首位を維持し、現在1試合少ないマンチェスター・シティに5ポイント差をつけている。この結果により、4月にエティハドで行われる両チームの対戦にさらなる重圧がかかる。これはシティとの過去の優勝争いでも見慣れた展開だ。 アルテタ監督率いるアーセナルは過去2度、春先に首位を走ったものの、ペップ・グアルディオラ率いるシティに追い抜かれ王座を逃している。今回の致命的な失態後、最悪の事態を恐れたのはモーガンだけではない。
アーセナルが敗北した後のピアーズ・モーガンの激怒
モーガンは結果を受けてSNSでアーセナルへの怒りを先導し、Xの870万人のフォロワーに向けて投稿した：「まったくもう。アーセナル、お前ら何やってんだ？」
さらにこう続けた。「またもや自滅だ」
翌木曜朝、モーガンはこう綴った。「不十分だ。@Arsenal チャンピオンを目指すなら、手遅れになる前に目を覚ませ。昨夜の後半戦はここ数年で最悪のパフォーマンスだった。@_DeclanRice は例外だ。彼が示した推進力と集中力は、他の選手たちが追うべき基準だ」
別のファンはこう付け加えた：「アーセナルについて一つ言えるのは？我々は毎回、批判者たちの言う通りになるってことだ」
さらに別のファンはこう言い放った。「我々が不十分なら不十分だ。それを受け入れるしかない。人生ってクソだな」
「我々自身を責めなければならない」―アーセナル敗戦後にアルテタ監督が語る
モリーヌックスでの試合終盤に目撃した光景に打ちひしがれながらも、アーセナルのアートタ監督は記者団に対し、チームは目の前の課題に集中し続けなければならないと語った。
彼は次のように語った。「結果、試合の終わり方に対して、明らかに非常に失望している。しかし、我々自身を責めなければならない。
後半のパフォーマンスは、このリーグで勝利するために求められる水準には程遠く、特に前半の戦い方からすれば、今日こそ差をつけるべきだった。失望の瞬間だ。
「皆が感情を語りたい気持ちはわかるが、今はその時ではない。我々の行動は常に、そしてただチームを助ける意図のもとで行われなければならないからだ。 今はこの悔しさを飲み込むべきだ。トップレベルで戦う以上、敗北を受け入れる覚悟が必要だ。今日の敗戦は我々にも責任がある。そして日曜日に控える重要な試合に向けて、一刻も早く気持ちを切り替える必要がある。」
北ロンドン・ダービーが待ち受ける、大詰めを控えて
水曜夜の試合は最終的に優勝争いの分岐点となるかもしれないが、残り11試合を残し全てがアーセナルの手に委ねられている以上、まだ可能性は消えていない。エティハドでの敗戦を回避し残りの試合を全て勝利すれば、ガナーズは優勝を勝ち取る。しかし勝ち点を落とした結果、6点あったリードはクリスタル・パレス戦を消化していないシティが勝利すれば2点差にまで縮まる。
アーセナルの次の課題は注目の一戦だ。日曜午後にトッテナム・ホットスパー・スタジアムで行われるノースロンドン・ダービー。トッテナムは新監督イゴール・トゥドールの就任で勢いづいており、最大のライバルの運命に直接関与できることを自覚している。
