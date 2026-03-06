「まさに類まれなる才能」― マンチェスター・シティとブライトンが狙う若き才能が躍進、ケルン監督がブンデスリーガデビュー後の成長を称賛

クヴァスニョクは、ドイツとレバノンの血を引く才能ある選手に対して忍耐強いアプローチを取ることが、長期的な成功を確実にする最善の方法だと確信している。監督は、選手をトップチームに統合するにあたり、コーチングスタッフにとって選手の福祉と戦術的な成長が依然として最優先課題であると強調した。

「結局のところ、常に選手自身が焦点だ。サイド・エル・マラを全体構造にどう統合し、同時に単純に励まし挑戦させるか。彼は紛れもなく素晴らしい才能だからだ。我々はこれまでそれなりに良い仕事をしてきたと思う」とクヴァスニョックはRTL/ntvおよびスポーツとのインタビューで語った。

「トレーニング場で私が目にするのは、この若者が非常に多くの要素で向上しようという強い意欲を持っていることです。もしその意欲がなければ致命的でしょう。19歳という年齢では当然ながら完璧ではないのですから」