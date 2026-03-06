Getty Images Sport
「まさに類まれなる才能」― マンチェスター・シティとブライトンが狙う若き才能が躍進、ケルン監督がブンデスリーガデビュー後の成長を称賛
ブレイクスルー人材の管理
ケルンのクヴァシュニョク監督は、欧州の強豪クラブから大きな注目を集め続ける19歳のエル・マラの育成計画について語った。今季11得点関与を記録する活躍を見せたこの若き攻撃手は、ブンデスリーガ昇格後、主に途中出場で起用されてきた。
影響力を増す中、この若き攻撃的選手の活躍は欧州全体で注目されている。『バイエルン・インサイダー』によれば、プレミアリーグ王者マンチェスター・シティとバイエルン・ミュンヘンが彼の成長を注視中。ブライトンは以前、高額オファーでケルンの決意を試した。しかし「山羊軍団」は、ムンガースドルファー・シュタディオンでこの貴重な戦力を育成する決意を固めている。
偉大さへの忍耐強い取り組み
クヴァスニョクは、ドイツとレバノンの血を引く才能ある選手に対して忍耐強いアプローチを取ることが、長期的な成功を確実にする最善の方法だと確信している。監督は、選手をトップチームに統合するにあたり、コーチングスタッフにとって選手の福祉と戦術的な成長が依然として最優先課題であると強調した。
「結局のところ、常に選手自身が焦点だ。サイド・エル・マラを全体構造にどう統合し、同時に単純に励まし挑戦させるか。彼は紛れもなく素晴らしい才能だからだ。我々はこれまでそれなりに良い仕事をしてきたと思う」とクヴァスニョックはRTL/ntvおよびスポーツとのインタビューで語った。
「トレーニング場で私が目にするのは、この若者が非常に多くの要素で向上しようという強い意欲を持っていることです。もしその意欲がなければ致命的でしょう。19歳という年齢では当然ながら完璧ではないのですから」
若手スターの契約を2030年まで確保する
ケルン監督は、この選手がこれまで「最適とは言えなかった」と評価されていたプレー面で著しい進歩を見せていると指摘し、今後より頻繁に先発出場する可能性を示唆した。スポーツディレクターのトーマス・ケスラーも、2030年までの契約延長に合意したこの新星を巡る過剰な期待を鎮める動きを見せている。
「夏に本人と代理人と長時間の協議を行い、2029年までだった契約を2030年まで1年延長した」とスポルト1のインタビューで説明。「これにより我々が彼と共に未来を築く意思を明確に示せた。サイードが在籍していることを大変喜んでいる」
さらに彼は続けた。「彼の初出場は非常に有望だった。しかし、週末のドルトムント戦がブンデスリーガでの2度目の先発出場に過ぎないことは忘れてはならない。ケルンではメディア環境も相まって、期待が非常に大きくなる可能性がある」
パフォーマンス向上に注力する
今季ブンデスリーガで8得点3アシストを記録しているエル・マラは、今週末ボルシア・ドルトムントとの難敵との一戦で再びケルンに貢献することを目指す。ドルトムントが首位バイエルン・ミュンヘンとの差を縮めようと苦戦する一方、ケルンは依然として降格圏回避のために戦っており、現在24ポイントで13位に位置し、降格圏のヴォルフスブルクにわずか4ポイント差で先行している。
