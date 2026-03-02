「まさか自分がこんなことを言うなんて！」― プレミアリーグ上位5チームの最終順位を大胆予測したガリー・ネヴィル、新たなマンチェスター・ユナイテッド予想に自らも驚愕

ネヴィルは現在、ユナイテッドが3位を確定させると確信しているが、トップ5の残り枠を巡る激しい争いが起きると予測している。 チャンピオンズリーグ出場権争いは、アストン・ヴィラをはじめとする上位チームの調子の落ち込みにより複雑化している。ウナイ・エメリ監督率いるチームは年明け以降苦戦を続け、最下位のウルブズに予想外の敗北を喫し、直近10試合でわずか3勝しか挙げていない。ネヴィルはバーミンガムを本拠地とするクラブへの期待を捨てていないが、選手層の厚さが限界まで試されていると懸念している。

追撃グループについてネヴィルはこう続けた。「リヴァプールが4位、チェルシーが5位で終わると思う。ヴィラがトップ5入りすることを心から願っている。 以前も言ったが、彼らの監督は経験豊富で賢明な人物だ。負傷から復帰する選手がいれば——ここ数週間、中盤選手の離脱が響いている——マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプール、チェルシーが上位を占めるだろう。唯一不透明なのは5位争いのチェルシーとヴィラだ。負傷者が大きな要因となる。他の大会への出場も影響する。現状、ヴィラは危険な状態だ。チャンピオンズリーグ出場権獲得の面で脆弱性を露呈している」