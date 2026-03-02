Getty Images Sport
「まさか自分がこんなことを言うなんて！」― プレミアリーグ上位5チームの最終順位を大胆予測したガリー・ネヴィル、新たなマンチェスター・ユナイテッド予想に自らも驚愕
キャリック監督下でのマンチェスター・ユナイテッドの変貌
マンチェスター・ユナイテッドの最近の復活は日曜日、クリスタル・パレス戦で劣勢から逆転勝利を収めたことで新たな頂点に達した。この結果により、キャリックが指揮を執って以来7試合中6勝という驚異的な連勝記録が更新され、その中には優勝争いのライバルであるアーセナルとマンチェスター・シティに対する印象的な勝利も含まれている。 21点満点中19点を獲得したことで、夢の劇場（オールド・トラッフォード）の雰囲気は毒々しいものから勝利に満ちたものへと一変。議論の焦点は中位低迷から、欧州の頂点を目指す欧州カップ戦復帰の可能性へと確実に移行した。 ルーベン・アモリンからキャリックが指揮権を継承して以来、オールド・トラッフォードで目撃した驚くべき変貌を経て、ネヴィルは今や古巣がトップ3入りを遂げる運命にあると確信している。わずか数ヶ月前までは、その展望は遥か彼方の星のように思われていたのだ。
シーズン序盤からの大幅な方針転換
ゲイリー・ネヴィル・ポッドキャストに出演した元ユナイテッド主将は、この急激な巻き返しのスピードに自身が驚いていることを認めた。この予測は、シーズン序盤の一般的な見解から大きく方向転換したものだ。当時はユナイテッドがチャンピオンズリーグ出場圏から大きく離され、前体制下で戦術的なアイデンティティすら見出せずに苦しんでいるように見えた。
「ユナイテッドは間違いなく3位で終わると思う。6週間前の状況からこんなことを言っている自分が信じられない。だが、彼らには邪魔する要素がなく、良い流れが生まれ、勢いが全てを押し上げている」とネヴィルは説明した。
チャンピオンズリーグ最終出場権をかけた争い
ネヴィルは現在、ユナイテッドが3位を確定させると確信しているが、トップ5の残り枠を巡る激しい争いが起きると予測している。 チャンピオンズリーグ出場権争いは、アストン・ヴィラをはじめとする上位チームの調子の落ち込みにより複雑化している。ウナイ・エメリ監督率いるチームは年明け以降苦戦を続け、最下位のウルブズに予想外の敗北を喫し、直近10試合でわずか3勝しか挙げていない。ネヴィルはバーミンガムを本拠地とするクラブへの期待を捨てていないが、選手層の厚さが限界まで試されていると懸念している。
追撃グループについてネヴィルはこう続けた。「リヴァプールが4位、チェルシーが5位で終わると思う。ヴィラがトップ5入りすることを心から願っている。 以前も言ったが、彼らの監督は経験豊富で賢明な人物だ。負傷から復帰する選手がいれば——ここ数週間、中盤選手の離脱が響いている——マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプール、チェルシーが上位を占めるだろう。唯一不透明なのは5位争いのチェルシーとヴィラだ。負傷者が大きな要因となる。他の大会への出場も影響する。現状、ヴィラは危険な状態だ。チャンピオンズリーグ出場権獲得の面で脆弱性を露呈している」
マンチェスター・ユナイテッドの次なる展開は？
マンチェスター・ユナイテッドはチェルシー、リヴァプール、アストン・ヴィラらを順位表で上回り、今季の欧州カップ戦不参加が思わぬ追い風となっている。 しかしトップ3入りへの道は決して平坦ではない。マンチェスター・ユナイテッドはオールド・トラッフォードでアストン・ヴィラを迎え撃つが、この一戦が事実上、アウェイチームの追撃の望みを断ち切る可能性を秘めている。キャリック率いるチームはさらに、スタンフォード・ブリッジでのアウェイ戦とリヴァプールとのホーム戦という難敵との対戦が控えており、これらの試合が新たに得た勢いの真価を問う究極の試金石となるだろう。
