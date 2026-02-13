ラトクリフは、スカイニュースのインタビューで移民についてまったく予期せぬ発言をしたことで、ラグビー界から激しい反発を招いた。INEOS の創設者は、英国は「移民によって植民地化されている」と述べた。彼のコメントは嫌悪感を引き起こし、ラグビーユニオンのイングランド代表キャプテンであるイトジェも反撃に出た。

イトジェは、ナイジェリアで母親の葬儀に出席するため、シックス・ネーションズの合宿の開始を欠席した。

ガーディアン紙によると、彼は次のように述べている。「もちろん、彼の言葉遣いを容認するわけではありません。

「私はナイジェリア系の血を引くこの国で生まれました。英国が移民に植民地化されたと言うのは、真実からかけ離れており、ばかげていると思います。それは間違っている」

また母国代表としての誇りを明かし、「イングランド代表に復帰できて素晴らしい。母が心から喜んでいたことの一つだ。我が家はラグビー一家ではないが、両親はラグビーに深く関わるようになった。母は私がこのチームの代表選手であることを常に誇りに思っていた」と付け加えた。