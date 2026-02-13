Getty Images
「ばかばかしい」― 移民に関する発言への批判が続く中、イングランド代表ラグビーキャプテンがジム・ラトクリフ卿を非難
ラトクリフの反発
ラトクリフは、スカイニュースのインタビューで移民についてまったく予期せぬ発言をしたことで、ラグビー界から激しい反発を招いた。INEOS の創設者は、英国は「移民によって植民地化されている」と述べた。彼のコメントは嫌悪感を引き起こし、ラグビーユニオンのイングランド代表キャプテンであるイトジェも反撃に出た。
イトジェは、ナイジェリアで母親の葬儀に出席するため、シックス・ネーションズの合宿の開始を欠席した。
ガーディアン紙によると、彼は次のように述べている。「もちろん、彼の言葉遣いを容認するわけではありません。
「私はナイジェリア系の血を引くこの国で生まれました。英国が移民に植民地化されたと言うのは、真実からかけ離れており、ばかげていると思います。それは間違っている」
また母国代表としての誇りを明かし、「イングランド代表に復帰できて素晴らしい。母が心から喜んでいたことの一つだ。我が家はラグビー一家ではないが、両親はラグビーに深く関わるようになった。母は私がこのチームの代表選手であることを常に誇りに思っていた」と付け加えた。
ラトクリフが激しい反発を招く
ラトクリフ氏のコメントは、反発の波を引き起こした。
モナコ在住の億万長者であり、マンチェスター・ユナイテッドの共同オーナーでもある彼は、スカイニュースのインタビューで「900万人の国民が生活保護を受けており、膨大な数の移民が流入している状況では、経済は成り立たない。つまり、英国は植民地化されているのだ。そのコストは大きすぎる。英国は、実際には移民によって植民地化されているのではないか？ つまり、2020 年の英国の人口は 5,800 万人でしたが、現在では 7,000 万人になっています。1,200 万人もの人口増加です」
キア・スターマー首相は、ラトクリフ氏のコメントを「不快で間違っている」と批判し、ユナイテッドの共同オーナーに謝罪を求めるよう要請した。アンディ・バーナム氏もラトクリフ氏の発言について「不正確で侮辱的、扇動的」と批判し、73歳の同氏に発言の撤回を求めた。
ラトクリフの謝罪の試み
ラトクリフ氏は、「私の言葉遣いが英国および欧州の一部の人々に不快感を与え、懸念を引き起こしたことをお詫びします。しかし、経済成長を支える、管理され、適切に運営される移民の問題を取り上げることは重要です」との声明を発表しました。 私の発言は、アントワープで開催された欧州産業サミットで、英国の政策に関する質問に答える中で行ったものです。そこでは、英国の経済成長、雇用、技能、製造業の重要性について議論していました。私の意図は、長期的な繁栄をすべての人々が共有できるよう、政府は技能、産業、雇用への投資と並行して移民を管理しなければならないことを強調することでした。英国が直面している課題について、オープンな議論を維持することが極めて重要です。
マンチェスター・ユナイテッド・サポーターズ・トラスト（MUST）も、ソーシャルメディア上でラトクリフ氏の発言に反応し、「マンチェスター・ユナイテッドは、そのサポーター全員のものである。 人種、宗教、国籍、背景を理由に、クラブをフォローしたり応援したりすることを排除されるべきファンはいない。クラブの上層部による発言は、インクルージョンをより困難にするのではなく、より容易にするべきである。これは政治の問題ではなく、マンチェスター・ユナイテッドの管理者たちが、ファン層の一部を疎外するのではなく、サポーターを団結させるような行動を取ることを確保することである」と述べた。
The Athletic によると、サッカー協会は現在、ラトクリフ氏の発言に規則違反がないか検討している。FA の規則では、「参加者」（マンチェスター・ユナイテッドの取締役であるラトクリフ氏もこれに含まれる）は、サッカーの利益のために最善の行動を取り、不適切または不名誉な行為を避けなければならないと定められている。
次に何が来る？
ラトクリフの騒動は、ユナイテッドがルーベン・アモリム監督に代わってマイケル・キャリックを監督に任命し、5試合無敗でプレミアリーグの4位に戻った時期に起こった。ユナイテッドは、FAカップ敗退により週末の試合がなかった後、来週2月23日にエバートンと対戦する。
