「なんて頭がいいんだ！」－ゲイリー・リネカー、デクラン・ライスよりPFA年間最優秀選手賞を受賞すべきプレミアリーグ選手を指名
ラインカー、優勝争いのライバルたちよりブルーノを支持
プレミアリーグの個人賞争いが最高潮に達する中、リネカーはリーグ最優秀選手に誰が輝くべきかについて驚くべき見解を示した。アーセナルのライスが北ロンドンでの好調ぶりから最有力候補と目される一方、リネカーは傑出した選手をオールド・トラッフォードに求めた。元イングランド代表ストライカーは、ユナイテッド主将フェルナンデスがリーグで最も影響力のある選手だと確信している。
ライスはこの度も、アーセナルがチェルシーを2-1で下す重要な一戦でその価値を証明。ユリアン・ティンバーの決勝点をアシストし、ミケル・アルテタ監督率いるチームをプレミアリーグ首位で5ポイント差に導いた。 今シーズン39試合で4得点11アシストを記録するこのミッドフィルダーは、アーセナルの優勝争いにおける紛れもない原動力だ。しかしリネカーは、フェルナンデスの卓越したサッカー知性が今年最高の評価に値すると主張する。
「ブルーノ・フェルナンデスが試合を掌握すると…スペースの活用や彼の動きの巧みさには驚かされる」とリネカーは『The Rest Is Football』ポッドキャストで語った。
個人の輝き vs. 集団の成功
フェルナンデスは今シーズン、ユナイテッドで全大会通算27試合に出場し、7得点14アシストを記録している。サッカー評論家は、この賞がトロフィー獲得者に贈られることが多い一方で、ポルトガル代表選手の個人としての貢献が、マイケル・キャリック監督の下で順位表3位まで浮上したレッドデビルズが再びエリート勢力として台頭する原動力となったと論じている。
PFA最優秀選手賞の争いは依然として熾烈で、マンチェスター・シティのアーリング・ハーランドとアーセナルのライスは、チーム成功を通じた個人栄誉獲得の伝統的ルートを体現している。リネカーはこの現実を認めつつ、アーセナルかシティのいずれかが優勝すれば、投票がそれぞれのチームの守護神に有利に傾く可能性が高いと認めた。
「おそらく何かを勝ち取る選手に与えられるだろう」とリネカーは認めた。「だが実際に彼のポジショニングを見れば、彼は常に周囲を観察し、最適な位置取りや試合に影響を与える場所を探している」
「偉大なサッカーの頭脳」に対する評決
ラインカーは、フェルナンデスが両サイドや「左サイドの内側」から試合に影響を与える能力こそが、このリーグで比類のない戦術的多様性を示していると強調した。元バルセロナ選手にとって、マンチェスター・ユナイテッドの主将は純粋な個人の実績に基づけば、明らかに「今シーズンの最優秀選手」である。
「左サイドでも右サイドでも活躍する…なんて頭脳だ！私にとって今季のMVPは彼だ。アーセナルが優勝を決めればデクラン・ライスも候補になるかもしれない。もしハランドが復帰して大量得点を挙げ、シティを優勝に導けば彼も再び候補になるだろう」とリネカーは語った。
「しかし現時点で、彼が（ブルーノ・フェルナンデス）今シーズン成し遂げたことを考えれば…ルーベン・アモリム監督の下で苦戦し低迷していた時期でさえ、彼は際立った存在だった。彼のサッカーの頭脳と技術は卓越している。なんて選手だ、なんて選手なんだ！」
栄光への最終スプリント
プレミアリーグが最終10試合を迎える中、PFA年間最優秀選手賞候補者への注目がますます高まる。ライスとアーセナルは水曜日のブライトン戦で首位をさらに固めたいところだ。
一方、フェルナンデスはセント・ジェームズ・パークでのニューカッスル戦に先発出場。勝利を収め、来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得へ大きく前進することを目指す。
