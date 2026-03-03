「なんて頭がいいんだ！」－ゲイリー・リネカー、デクラン・ライスよりPFA年間最優秀選手賞を受賞すべきプレミアリーグ選手を指名

フェルナンデスは今シーズン、ユナイテッドで全大会通算27試合に出場し、7得点14アシストを記録している。サッカー評論家は、この賞がトロフィー獲得者に贈られることが多い一方で、ポルトガル代表選手の個人としての貢献が、マイケル・キャリック監督の下で順位表3位まで浮上したレッドデビルズが再びエリート勢力として台頭する原動力となったと論じている。

PFA最優秀選手賞の争いは依然として熾烈で、マンチェスター・シティのアーリング・ハーランドとアーセナルのライスは、チーム成功を通じた個人栄誉獲得の伝統的ルートを体現している。リネカーはこの現実を認めつつ、アーセナルかシティのいずれかが優勝すれば、投票がそれぞれのチームの守護神に有利に傾く可能性が高いと認めた。

「おそらく何かを勝ち取る選手に与えられるだろう」とリネカーは認めた。「だが実際に彼のポジショニングを見れば、彼は常に周囲を観察し、最適な位置取りや試合に影響を与える場所を探している」