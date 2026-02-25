Getty
翻訳者：
「なんてバカだったんだろう」―インター・マイアミのスーパースター、リオネル・メッシが若き日に英語を学ばなかったことを後悔していると認める
メッシ、マイアミでMLSに参戦
メッシは2023年にPSGを退団後、インター・マイアミに移籍した。その後「恥ずかしくて英語を話さない」と認めつつも「全ては理解している」と語っている。 このフォワードは代わりにピッチ上で語ることを選んできた。マイアミをリーグカップ、サポーターズ・シールド、MLSカップのトロフィーへと導いたのだ。メッシはその過程で歴史も刻み、記録を塗り替え、MLSゴールデンブーツを獲得。今もなお、その類まれなる才能で世界を魅了し続けている。
「なんてバカなんだ」－メッシが後悔を明かす
しかしメッシにはいくつかの後悔がある。彼は『Miro de Atras』ポッドキャストでこう語った。「少年時代に英語を学ばなかったことだ。少なくとも英語を勉強する時間はあったのに、それをしなかった。深く後悔している。素晴らしい人物たちと交流する機会があったのに、会話ができず、自分が半分無知だと感じる状況に何度も直面した」
『なんてバカだったんだろう、時間を無駄にした』と常に思う。若い頃は気づかないものだ。今、私は子供たちにこう伝えている——良い教育を受け、学び、準備することの重要性を。子供たちには必ずその機会を活用するよう言い聞かせている。私の時代とは状況が異なるが、私は何も不自由はしなかった…」
メッシは13歳でロサリオからバルセロナに移り、クラブで教育を修了した。彼は続けた。「（アルゼンチンでの最終学年は）大惨事だった。バルセロナへ行くことは分かっていた。バルセロナでは、ラ・マシア（バルセロナの育成アカデミー）へ行った他の子供たちと一緒に高校を卒業した」
「サッカーは多くのことを教えてくれる」
インテル・マイアミのスター選手はまた、バルセロナ、パリ・サンジェルマン、そして現在はインテル・マイアミでプレーしてきた素晴らしいキャリアの中で、サッカーから多くのことを学んできたことを明かしました。メッシは、2022年のワールドカップ優勝にアルゼンチン代表を導いたことをはじめ、アルゼンチン代表としての活躍で世界中の観客を熱狂させてきました。
「私は（サッカーにおいて）あらゆることを成し遂げ、頂点に立つことができました。しかしその道程では、多くの経験と教訓を得ました」と彼は語った。「サッカーは生き方そのものであることは確かです。サッカーは多くのことを教えてくれ、多くの価値観を与えてくれます。生涯続く絆を生み出し、さまざまな場所を知ることができます」
- Getty Images Sport
マイアミとメッシ、初勝利を目指す
メッシとインター・マイアミは週末に試合に復帰したが、LAFCとのMLS開幕戦で敗戦を味わった。試合後、アルゼンチン代表選手は、感情が高ぶったため、トンネルでチームメイトのルイス・スアレスに抑え込まなければならなかったことで、話題となった。MLSの審査の結果、メッシは審判のロッカールームに入っておらず、リーグのポリシーに違反していないことが確認されたため、彼は何の制裁も受けないことになる。
インター・マイアミの次の試合は、3月1日にオルランド・シティと対戦する。
広告