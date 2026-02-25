「なんてバカだったんだろう」―インター・マイアミのスーパースター、リオネル・メッシが若き日に英語を学ばなかったことを後悔していると認める

しかしメッシにはいくつかの後悔がある。彼は『Miro de Atras』ポッドキャストでこう語った。「少年時代に英語を学ばなかったことだ。少なくとも英語を勉強する時間はあったのに、それをしなかった。深く後悔している。素晴らしい人物たちと交流する機会があったのに、会話ができず、自分が半分無知だと感じる状況に何度も直面した」

『なんてバカだったんだろう、時間を無駄にした』と常に思う。若い頃は気づかないものだ。今、私は子供たちにこう伝えている——良い教育を受け、学び、準備することの重要性を。子供たちには必ずその機会を活用するよう言い聞かせている。私の時代とは状況が異なるが、私は何も不自由はしなかった…」

メッシは13歳でロサリオからバルセロナに移り、クラブで教育を修了した。彼は続けた。「（アルゼンチンでの最終学年は）大惨事だった。バルセロナへ行くことは分かっていた。バルセロナでは、ラ・マシア（バルセロナの育成アカデミー）へ行った他の子供たちと一緒に高校を卒業した」

