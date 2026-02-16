Getty Images Entertainment
翻訳者：
「なんてこった」―レキサムがチェルシーとの夢のFAカップ対戦を引き当て、ライアン・レイノルズとヒュー・ジャックマンは呆然とした
レイノルズとジャックマンの反応
レイノルズとジャックマンは、FAカップ5回戦の組み合わせ抽選結果に呆然とした。レイノルズの所属クラブ、レックサムがチェルシーと対戦することになったのだ。試合はストーク・ケイ・ラスで行われ、それぞれデッドプールとウルヴァリン役で知られる二人のマーベルスターが観戦に訪れる可能性もある。
ジャックマンが最初にレックサムが抽選箱から出たことに気づき、リアム・ローゼニアー率いるプレミアリーグの強豪が訪れることを知った。レイノルズはツイートで「なんてこった」と綴っている。動画では彼の反応はさらに過激なものだった。
- Getty Images Sport
レックサムのプレミアリーグ昇格への野望
レックサムは3年連続の昇格を果たし、現在はプレミアリーグ昇格を目標としている。チェルシーとの対戦はその実力を測る良い指標となるだろう。チャンピオンシップの同チームは現在8位で、プレーオフ圏内の6位ダービー・カウンティに1ポイント差で迫っている。
フィル・パーキンソン監督は挑戦に備えは整っていると確信しており、今月初めにESPNにこう 語った。「クラブの運営体制はプレミアリーグに耐えられるか？もし昇格したら膨大な作業が必要になるか？
もちろん、だがそのチャンスを得られるのは素晴らしいことではないか？おそらく我々はディビジョン1（当時）への準備が整っていなかったと言われるだろう、ましてやチャンピオンシップ（当時）など論外だ。だがサッカーというものは、歩みを進める中で進化し続けるものだと思う」
チェルシーの好調ぶり
チェルシーはリアム・ローゼニアー監督の下で好調を維持し、直近5試合で無敗を続けている。すでに3回戦と4回戦でチャンピオンシップのクラブを退けている。ローゼニアー率いるチームは3回戦でチャールトン・アスレティックを5-1で粉砕し、4回戦ではハル・シティを4-0で下した。 来月、3回戦連続勝利が彼らの目標となる。ハルは2部リーグでウェールズのレックサムより7ポイント上回っており、ある意味でレックサムと類似した立場にある。
- Getty Images Sport
次に何が来る？
この試合は現在3月7日に予定されているが、生中継が選ばれた場合（その可能性が高い）に変更される可能性がある。
広告