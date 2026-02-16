「なんてこった」―レキサムがチェルシーとの夢のFAカップ対戦を引き当て、ライアン・レイノルズとヒュー・ジャックマンは呆然とした

レイノルズとジャックマンは、FAカップ5回戦の組み合わせ抽選結果に呆然とした。レイノルズの所属クラブ、レックサムがチェルシーと対戦することになったのだ。試合はストーク・ケイ・ラスで行われ、それぞれデッドプールとウルヴァリン役で知られる二人のマーベルスターが観戦に訪れる可能性もある。

ジャックマンが最初にレックサムが抽選箱から出たことに気づき、リアム・ローゼニアー率いるプレミアリーグの強豪が訪れることを知った。レイノルズはツイートで「なんてこった」と綴っている。動画では彼の反応はさらに過激なものだった。