「とんでもない！」― チェルシーはエンツォ・マレスカを解任した「重大な過ち」を犯した。リアム・ローゼニオ監督体制下で「何かがおかしい」とジョン・オビ・ミケルが主張

マレスカの退任は多くの人々にとって衝撃だった。短期間ながら輝かしい実績を残し、ウェスト・ロンドンにトロフィーと欧州での実績をもたらしたものの、クラブ理事会との意思疎通の断絶が解任につながった。

イタリア人指揮官は指揮官として実り多い時期を過ごし、カンファレンスリーグとクラブワールドカップの両方を制覇すると同時に、ブルーズがチャンピオンズリーグ出場権獲得に向けて確実に軌道に乗ることを保証した。しかし、プレミアリーグ最終7試合でわずか1勝という不振が、理事会が決断を下すきっかけとなった。

後任としてリアム・ローゼニアーが即座に任命された。元ストラスブール監督は当初、成績向上をもたらしたが、最近のリーズやバーンリー戦での失速を受け、ミケルらクラブの重鎮から「スタンフォード・ブリッジで正しい道筋が歩まれているのか」との疑問の声が上がっている。