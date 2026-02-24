Getty Images Sport
翻訳者：
「とんでもない！」― チェルシーはエンツォ・マレスカを解任した「重大な過ち」を犯した。リアム・ローゼニオ監督体制下で「何かがおかしい」とジョン・オビ・ミケルが主張
マレスカの衝撃的なチェルシー退団
マレスカの退任は多くの人々にとって衝撃だった。短期間ながら輝かしい実績を残し、ウェスト・ロンドンにトロフィーと欧州での実績をもたらしたものの、クラブ理事会との意思疎通の断絶が解任につながった。
イタリア人指揮官は指揮官として実り多い時期を過ごし、カンファレンスリーグとクラブワールドカップの両方を制覇すると同時に、ブルーズがチャンピオンズリーグ出場権獲得に向けて確実に軌道に乗ることを保証した。しかし、プレミアリーグ最終7試合でわずか1勝という不振が、理事会が決断を下すきっかけとなった。
後任としてリアム・ローゼニアーが即座に任命された。元ストラスブール監督は当初、成績向上をもたらしたが、最近のリーズやバーンリー戦での失速を受け、ミケルらクラブの重鎮から「スタンフォード・ブリッジで正しい道筋が歩まれているのか」との疑問の声が上がっている。
- Getty Images Sport
ミケル、ブルーズの理事会による「重大な過ち」を非難
オビ・ワン・ポッドキャストに出演したミケルは、古巣の現状について遠慮なく評価した。 西ロンドンで10年以上を過ごしたナイジェリア人選手は、チームのプレースタイルを近代化した監督を解任した決定に驚きを表明。前体制で築かれた基盤が軽率に捨て去られ、チームが過渡期に陥ったことでトップ4争いの勢いが阻害されていると指摘した。
「エンツォ・マレスカがいた。何度も言ってきたが、彼を解任したのは大きな間違いだ。まったくもって馬鹿げている」とミケルはポッドキャストで語った。「クラブワールドカップもカンファレンスリーグも制した監督だ。我々には独自のアイデンティティがあった。 前進したのに、今度は五歩も後退した。リアム（・スミス）が指揮を執り試合には勝っているが、明らかに何かが欠けている。何かがおかしいんだ」
高価なミスがローゼニオールの評価に疑問を投げかける
ローゼニオ監督のハネムーン期間は、バーンリーとリーズ戦での悔しい結果を受け、突然の終焉を迎えたようだ。 チェルシーはウェスリー・フォファナの退場を伴うバーンリー戦で1-1の引き分けに終わり、リーズ戦では2点のリードを無駄にして2-2の引き分けに終わった。これらの勝ち点喪失は、混戦状態のチャンピオンズリーグ出場権争いにおいて痛手となり、ライバルチームに差を詰められる結果となった。シーズン終盤の重要な時期を迎える中、ロゼニオールの戦術的アプローチに対する監視の目がさらに厳しくなっている。
ミケルら元選手からの批判にもかかわらず、ロゼニオールはロンドン着任後、安定した勝率を維持している。しかし、ミケルの批判で繰り返し指摘される「明確なアイデンティティの欠如」が、サポーター層に不安を残している。 元ミッドフィルダーが「クラブは5歩後退した」と主張する背景には、マレスカ体制下で築かれた戦術的進歩が、目に見えて失敗し始めた短期的な現実主義のために犠牲にされたという懸念が高まっている。
- Getty Images Sport
チェルシーの次はどうなる？
チェルシーがシーズンを左右する過酷な連戦に臨む中、ロゼニオ監督へのプレッシャーはさらに高まる見込みだ。ブルーズは現在プレミアリーグ5位で、直近の引き分けにより6位リヴァプールと勝ち点で並んでいる。欧州カップ戦出場権争いが激化する中、1点1点が重要となるが、ミケル監督が「現時点で最高峰での持続的成功に必要な要素が欠けている」と指摘するチームにとって、今後の日程は息つく暇もない。
チェルシーは次の2試合でアーセナルとアストン・ヴィラへのアウェー戦を戦い抜いた後、ニューカッスル・ユナイテッドとマンチェスター・シティをホームで迎え撃つ過酷な連戦に突入する。その合間にエバートン戦も挟まれる。チャンピオンズリーグ出場権争いが一触即発の状況で、クラブのレジェンドたちが公然と不満を表明する中、ローゼニオールは今シーズン途中の監督交代という「ばかげた」決断がクラブの将来にとって正しかったことを証明する、これまでで最大の試練に直面している。
広告