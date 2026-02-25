Getty Images Sport
「できるチームがあるとすれば、それは我々だ」―ラフィーニャ、アトレティコ・マドリード戦での驚異的な逆転劇を確信
不可能を信じる：ラフィーニャが歴史的逆転を狙う
バルセロナ公式YouTubeチャンネルの質疑応答セッションで発言した2024-25シーズンの最優秀選手は、チームがこの挑戦に精神的に備えていると強調した。 第1戦で4失点という屈辱を味わった後、彼らはリーガでジローナに衝撃的な敗北を喫し、一時的にレアル・マドリードに首位を明け渡した。しかしレバンテに3-0で勝利し、誇りを取り戻した。今週末には3位のビジャレアルとの対戦が控えているが、このブラジル人攻撃手はすでにカップ戦での劇的な逆転勝利に意識を向けている。
「我々は良い試合ができると確信している。それを成し遂げる力があると信じている。逆転劇を起こせるチームがあるとすれば、それは我々だ。試合が困難で、非常に複雑な逆転劇になることは承知しているが、待ち受けるものに備えはできている」とラフィーニャは語った。彼の言葉は、ディエゴ・シメオネ率いる規律あるチーム相手に乗り越えるべき険しい山が待ち受けるにもかかわらず、降伏を拒むロッカールームの姿勢を反映している。
ハンス・フリック監督の下での家族の価値観
ラフィーニャの楽観的な見方の背景には、ハンス・フリック監督就任後のチーム内の結束力がある。ドイツ人指揮官はチームを結束した集団へと変貌させ、現在多くの指標でトップに立っている。ラフィーニャはこの変化を、舞台裏で築かれた選手同士の個人的な絆に起因すると語る。カタルーニャでの4年間で声高なリーダーへと成長したブラジル人選手は、ピッチ上の戦術的成功の基盤は選手同士の相互尊重にあると確信している。
「正直言って、ロッカールームの雰囲気は最高です。私の目には、選手たちが素晴らしい関係を築いているように映ります。ここでは家族のような絆があると思います。 結局のところ、遠征やトレーニングなどあらゆる時間を合わせると、家族と過ごす時間よりもずっと長く一緒にいる。心から、真の友情に満ちた雰囲気を感じている。我々の成功の大きな要因はそこにこそあると思う」と、元リーズ・ユナイテッドのスターは語った。この結束力は、アトレティコの守備ブロックを崩すべく挑む第2戦で、究極の試練に晒されることになる。
主将としての誇り
ラフィーニャがクラブの副キャプテンに昇格したことは、彼の不屈の精神と献身的な働きぶりを証明している。加入当初は厳しい視線に晒された選手にとって、2年目のシーズンに副キャプテンの腕章を巻くことは夢の実現だ。彼はその責任の重さと、輝かしい歴史を持つクラブを率いる意義を深く認識している。彼にとってこの役割は単なる布切れ以上のもの——常にチーム全体に奉仕することなのだ。
「バルサのリーダーの一人となることは非常に意義深いことです。 私が言ったように、加入以来、できる限りのことをしてチームに貢献しようと努めてきました。バルサのキャプテンを務めることは、ごく少数の選手にしか与えられない栄誉です。これは計り知れない特権であり、夢にも思わなかったことです」と彼は語った。このリーダーシップは、バルサがリーガ・エスパニョーラとチャンピオンズリーグを含む複数の戦線でプレッシャーの高い時期を乗り切る今後数週間において、極めて重要となるだろう。
負傷による挫折を乗り越える
前シーズンは統計的に見事な成績——57試合で34得点26アシストを記録——だったが、今シーズンは身体的な問題に悩まされている。 筋肉の問題によりラフィーニャは13試合を欠場。爆発的なエネルギーを武器とする選手にとって苛立たしい経験だった。試合に出られない精神的負担は、身体的な回復過程そのものと同じくらい厳しいと認めつつも、ようやくトンネルの出口が見え始めている。
「困難な時期を経験した。選手はけがを好まない。結局、情熱を注ぐことができなくなるからだ。精神的に非常に厳しい。だがこうした試練は避けられない。時にけがの原因すら説明できないこともある。本当に辛い時期だ」と語った後、現在の状態について前向きな近況を付け加えた。「精神的にも肉体的にも非常に良い状態だ。 負傷後の最高の状態を取り戻そうとしている。一気に100％の状態に戻ることは常に難しい。非常に良い状態にあると言える。精神的には素晴らしい気分で、身体的にも最高の状態に近づいている」
