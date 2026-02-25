「できるチームがあるとすれば、それは我々だ」―ラフィーニャ、アトレティコ・マドリード戦での驚異的な逆転劇を確信

バルセロナ公式YouTubeチャンネルの質疑応答セッションで発言した2024-25シーズンの最優秀選手は、チームがこの挑戦に精神的に備えていると強調した。 第1戦で4失点という屈辱を味わった後、彼らはリーガでジローナに衝撃的な敗北を喫し、一時的にレアル・マドリードに首位を明け渡した。しかしレバンテに3-0で勝利し、誇りを取り戻した。今週末には3位のビジャレアルとの対戦が控えているが、このブラジル人攻撃手はすでにカップ戦での劇的な逆転勝利に意識を向けている。

「我々は良い試合ができると確信している。それを成し遂げる力があると信じている。逆転劇を起こせるチームがあるとすれば、それは我々だ。試合が困難で、非常に複雑な逆転劇になることは承知しているが、待ち受けるものに備えはできている」とラフィーニャは語った。彼の言葉は、ディエゴ・シメオネ率いる規律あるチーム相手に乗り越えるべき険しい山が待ち受けるにもかかわらず、降伏を拒むロッカールームの姿勢を反映している。