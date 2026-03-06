ピッチ上での好材料にもかかわらず、ロドリの長期的な将来はマンチェスターで依然として大きな話題となっている。現在の契約が残り18カ月となり、2027年以降の延長契約が結ばれていないことから、退団の可能性が高まっている。選手がフィットネスを証明した今、シティ関係者は契約更新を推進すると見られるが、報道によればクラブと29歳の選手の間で現在契約交渉は行われていないという。

火に油を注ぐように、レアル・マドリードの関心が報じられている。スペインの首都生まれのロドリは、長年サンティアゴ・ベルナベウ移籍の噂が絶えなかった。移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノは最近、シティの広範な戦力再構築の一環として、このミッドフィルダーが自身の将来を真剣に検討していると示唆した。もし彼がレアル・マドリードの誘惑に心を動かされた場合、シティは契約満了時にスーパースターを無償で失うリスクを避けるため、今夏の売却を余儀なくされる可能性がある。