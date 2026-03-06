Getty Images Sport
「ついに実現した」―ペップ・グアルディオラ監督がロドリの復帰を安堵の表情で明かす。マンチェスター・シティのスター選手が最高の状態に戻りつつあるか問われる
ロドリの長い復帰への道のり
ロドリの頂点への道のりは決して平坦ではなかった。 2024年9月に前十字靭帯断裂という壊滅的な負傷を負った後、2025-26シーズンへの復帰は、アメリカで開催されたFIFAクラブワールドカップでのさらなる体調不良により妨げられた。2025年末の彼の離脱期間中、ロドリは再発する問題に苦しみ、チームへの復帰はせいぜい不安定なものに留まったため、グアルディオラはニコ・ゴンサレスに大きく依存せざるを得なかった。
グアルディオラ監督、ロドリの待望の安定感を称賛
ノッティンガム・フォレスト戦での2-2の引き分け（ロドリが655日ぶりのプレミアリーグ初得点を記録）を受け、グアルディオラ監督は同ミッドフィルダーの成長を称賛した。「復帰後、我々が長年望んでいた通り、ついに実現しつつある。挫折なく、継続的にプレーし、プレーし、プレーし続けることだ」と、シティの指揮官は金曜日の記者会見で語った。
しかしグアルディオラ監督は、過密日程の中でスペイン人選手の出場時間を管理することが依然として最優先事項だと即座に警告した。さらにこう付け加えた。「だが今は試合数が多く、疲労を伴う長距離の遠征が続いている——マドリードへの移動、帰還、ロンドン（次節プレミアリーグのウェストハム戦）への移動、ホテルまで4、5時間かかる。 全選手を活用しなければ、我々が望む形で試合を続けることは不可能だ」
移籍の雲がエティハド上空に垂れ込める
ピッチ上での好材料にもかかわらず、ロドリの長期的な将来はマンチェスターで依然として大きな話題となっている。現在の契約が残り18カ月となり、2027年以降の延長契約が結ばれていないことから、退団の可能性が高まっている。選手がフィットネスを証明した今、シティ関係者は契約更新を推進すると見られるが、報道によればクラブと29歳の選手の間で現在契約交渉は行われていないという。
火に油を注ぐように、レアル・マドリードの関心が報じられている。スペインの首都生まれのロドリは、長年サンティアゴ・ベルナベウ移籍の噂が絶えなかった。移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノは最近、シティの広範な戦力再構築の一環として、このミッドフィルダーが自身の将来を真剣に検討していると示唆した。もし彼がレアル・マドリードの誘惑に心を動かされた場合、シティは契約満了時にスーパースターを無償で失うリスクを避けるため、今夏の売却を余儀なくされる可能性がある。
エリオット・アンダーソン、シティ加入が確実視される
グアルディオラは、ロドリの完全回復までの期間について現実的な見方を示し、ファンが彼の最高の姿を見ることができるのは 2026-27 シーズンまで待たなければならないかもしれないことを認めています。9 ヶ月間の休養による身体的な負担は、そう簡単に無視できるものではありません。その結果、クラブはすでに中盤の補強を検討しており、ノッティンガム・フォレストのイングランド代表、エリオット・アンダーソンがシティの夏の獲得候補リストのトップに挙がっていると言われています。
実際、アンダーソンのシティへの移籍は、9000万ポンド（約120億円）という移籍金がかかるものの、すでに「決着済み」と報じられているほどだ。
