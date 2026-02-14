Getty Images Sport
「ちくしょう！」－マンチェスター・シティ記者会見で質問に仰天したペップ・グアルディオラ監督、記者をアシスタントに誘う珍シーン
マンチェスター・シティ、FAカップの対戦に向け準備中
シティは土曜日にプレミアリーグからFAカップに焦点を移し、サルフォード・シティとの再戦に臨む。両チームは前季の同大会で対戦し、シティが8-0で勝利している。グアルディオラ監督はリーグ2の相手に対しローテーションを敷くと見られ、さらなる決勝進出を目指す中で、試合前に選手たちの疲労を認めた。「サルフォードに勝利し次ラウンドへ進むことが最優先だ」と記者団に語った。 過去数年間、決勝や準決勝に進出してきた彼らの活躍は素晴らしいものだった。残念ながら直近2回の決勝では勝利を逃したが、決勝に進出すること自体が成功だ。私は常にそう考えている。今週は長い一週間になるだろうが、それは必要だと考えている。この膨大な試合数により、我々は精神的にも肉体的にも非常に、非常に疲弊している。数日の休みと、明日の試合後の少しの休息が必要だ。
「相手はリーグ2のチームだし、我々はホームで戦う。選手たちに『何一つ当然のことなどなく、全てが困難だ』と強く認識させている。後から振り返れば簡単に見えるかもしれないが、我々はやるべきことを果たさねばならない。FAカップやカラバオカップといった大会では、常に我々は勝ち進んできた。常に高いレベルで戦ってきたのだ。明日も例外であってはならない」
ちくしょう、お前は天才だ！
グアルディオラはその後、今季のトップ3の起用法に関する戦術の詳細な質問を受けた——2006年に彼が語った発言に言及されたものだ——記者の知識量に驚いた様子でこう応じた。「アシスタントコーチになりたいのか？！ なんてこった、君は天才だ。最高だ」
この返答に記者室は笑いに包まれた。その後グアルディオラは続けた。「我々は現在の選手層で質を備えている。アンリ・セメニョ（注：アントワーヌ・セメニョ）が唯一の正真正銘のウインガーだ。選手たちが快適にプレーできるシステムを構築しなければならない」 それ以上ではない。70歳、80歳になった時、振り返れば監督として多くのことを変えていただろう。ビルドアップやハイプレスといった戦術面でのアイデアだ。だがウインガーがいないなら、ウインガーを使わないなら、選手たちが快適にプレーできる別のシステムを採用するしかない。それ以上ではない」
ハーランドはサルフォード戦で出場するだろうか？
得点王エルリング・ハーランドは、週半ばのフラム戦でハーフタイムに交代したため、今節の出場が不透明だ。 グアルディオラ監督はノルウェー代表選手について最新情報を提供し、欠場の可能性を示唆。「100％の状態ではないが、今日の彼の様子を見て判断する。医師によれば深刻な問題ではないが、試合中に何か気になる症状があったため、後半は出場しなかった。しかし今日は様子を見て、本日中に決定する」と説明した。
サルフォードのハーフタイムでのユニフォーム交換はなし
サルフォード監督カール・ロビンソンは、ハーフタイムに選手たちがマンチェスター・シティのスター選手とユニフォームを交換する姿を見たくないとチームに警告した。talkSPORTに対しこう語った。「やめておけよ、相棒。ハーフタイムにユニフォームを貰おうなんて考えるな——もしやったら俺、キレるからな」 今週ずっと練習してきたし、ピッチも広げたから普段より広いんだ。昨日は11対11で練習したけど、実際に14対11にしたんだ。どれだけ大変か実感させるためにね。 試合の大半でボールを譲らざるを得ないだろうと理解している。我々のレベルでは通常ボールを支配するが、今回はそうならない。エゴを飲み込んでそれを受け入れるのは難しいが、相手の質が非常に高い以上、そうせざるを得ない」
マンチェスター・シティの次なる展開は？
マンチェスター・シティはサルフォードと対戦した後、プレミアリーグ戦に戻ってくる。シティは現在首位アーセナルにわずか4ポイント差で、次節はニューカッスルをホームに迎える。一方、アーセナルは苦戦中のウルブズをアウェイで戦う。
