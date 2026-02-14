「ちくしょう！」－マンチェスター・シティ記者会見で質問に仰天したペップ・グアルディオラ監督、記者をアシスタントに誘う珍シーン

シティは土曜日にプレミアリーグからFAカップに焦点を移し、サルフォード・シティとの再戦に臨む。両チームは前季の同大会で対戦し、シティが8-0で勝利している。グアルディオラ監督はリーグ2の相手に対しローテーションを敷くと見られ、さらなる決勝進出を目指す中で、試合前に選手たちの疲労を認めた。「サルフォードに勝利し次ラウンドへ進むことが最優先だ」と記者団に語った。 過去数年間、決勝や準決勝に進出してきた彼らの活躍は素晴らしいものだった。残念ながら直近2回の決勝では勝利を逃したが、決勝に進出すること自体が成功だ。私は常にそう考えている。今週は長い一週間になるだろうが、それは必要だと考えている。この膨大な試合数により、我々は精神的にも肉体的にも非常に、非常に疲弊している。数日の休みと、明日の試合後の少しの休息が必要だ。

「相手はリーグ2のチームだし、我々はホームで戦う。選手たちに『何一つ当然のことなどなく、全てが困難だ』と強く認識させている。後から振り返れば簡単に見えるかもしれないが、我々はやるべきことを果たさねばならない。FAカップやカラバオカップといった大会では、常に我々は勝ち進んできた。常に高いレベルで戦ってきたのだ。明日も例外であってはならない」