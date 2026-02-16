(C)Getty Images
「だから選手たちは彼らと契約しないんだ！」―元マルセイユのスター選手が、ロベルト・デ・ゼルビ監督とメディ・ベナティア理事の辞任を受け、クラブを阻む「恐怖」と「ネガティブさ」を指摘
指導者らが退陣し、マルセイユは混乱に陥った
ライバルであるパリ・サンジェルマンに5-0という屈辱的な敗戦を喫した後、クラブは2人の重要人物が去る事態に直面した。ロベルト・デ・ゼルビ監督が今週早々に退任し、日曜日にはメフディ・ベナティアサッカー部門ディレクターが正式に退団した。こうした不安定な状況の中で、怒ったサポーターたちが最近、スタジアムのプレジデンシャルスイートに乱入し、急速に制御不能に陥っている今シーズンの責任の所在を問うた。
ラミが精神構造の危機を暴く
2017年から2019年までマルセイユでプレーしたラミは、ヴェロドロームの問題は根深い心理的要因にあると指摘する。リーグ・アン＋の解説者として語ったこのベテランDFは、感情的な熱狂に包まれたクラブでプレーするプレッシャーが、しばしば原動力ではなく重荷になると説明した。 「正直なところ、時には勝利している時でさえ恐怖心を持ってプレーしている」とラミは現在のチームが試合を締めくくれない現状を振り返りながら認めた。彼は、期待の重圧が試合中に失敗を予言する自己実現的な予言を生み出していると示唆した。
「そして我々はネガティブに考え始める。『2-0でリードしているけど、1点でも失ったら終わりだ』と。そんな考え方は深刻だ」とラミは続けた。彼はこの蔓延する不安こそが、マルセイユが移籍市場で苦戦する主因だと主張した。「だからこそ、マルセイユへの移籍を恐れて契約しない選手がいるんだ。 この偉大なクラブに挑むには鋼の精神が必要だ」と彼は付け加えた。
デ・ゼルビの退任に伴う余波
最近の混乱は、デ・ゼルビ監督の退任に続くものだ。彼の在任期間は戦術的革新で知られる一方、ロッカールームの緊張が極限に達していた。 イタリア人監督がディフェンダーのアミール・ムリージョに対して行った残酷な扱いを詳細に伝える報道が浮上している。熱くなったビデオ分析セッションの中で、ムリージョはクラブに将来性がないと告げられたと報じられている。この対立を招くスタイルは水準向上を意図したものだったが、逆効果となったようだ。ラミが「自信を失い、差し迫った破滅感を抱えてプレーしている」と表現するチームを残したのである。
デ・ゼルビ監督退任後の移行は困難を極めている。現在、チームは暫定監督パンチョ・アバルドナドと、彼をサポートするロマン・フェリエが指揮を執っている。しかし、暫定コーチ陣はストラスブール戦での大敗を防ぐことはできなかった。メイソン・グリーンウッドとアミヌ・グイリの得点で優位に立っていたにもかかわらず、チームは最後の 20 分間で崩れてしまった。 セバスティアン・ナナシが反撃の口火を切り、97 分にはホアキン・パニチェリの PK がホームの観客を沈黙させ、ラミが警告した「ネガティブさ」をさらに強める結果となった。
メフディ・ベナティアの退団
マルセイユのサポーターにとってさらに追い打ちをかけるように、ベナティアがスポーツディレクターの職を辞任したとの報が入った。2025年1月に就任したばかりだった彼の退任は、クラブのスポーツ運営方針に大きな空白を残す。 ベナティアの退任は、クラブ上層部における広範な「緊張状態」の副産物と見られており、オーナーのフランク・マコート下でのプロジェクト運営に対する不公平感の高まりも背景にある。常任監督もスポーツディレクターも不在のマルセイユは、シーズン重要な局面を迎えるにあたり、事実上舵を失った状態だ。
安定を求める動きが続く中、ラミの発言は新たな指揮官が直面する障壁を痛烈に想起させる。 戦術体系の変更は比較的容易かもしれない。真の課題は、ロッカールームを覆っていると思われる恐怖心を根絶することにある。選手たちがあの有名な白のユニフォームを着ることを「恐れない」安定した環境をマルセイユが提供できるまで、最も才能あるチームでさえ、ヴェロドロームの強烈なプレッシャーの下で崩れ続ける可能性がある。
