「だから選手たちは彼らと契約しないんだ！」―元マルセイユのスター選手が、ロベルト・デ・ゼルビ監督とメディ・ベナティア理事の辞任を受け、クラブを阻む「恐怖」と「ネガティブさ」を指摘

2017年から2019年までマルセイユでプレーしたラミは、ヴェロドロームの問題は根深い心理的要因にあると指摘する。リーグ・アン＋の解説者として語ったこのベテランDFは、感情的な熱狂に包まれたクラブでプレーするプレッシャーが、しばしば原動力ではなく重荷になると説明した。 「正直なところ、時には勝利している時でさえ恐怖心を持ってプレーしている」とラミは現在のチームが試合を締めくくれない現状を振り返りながら認めた。彼は、期待の重圧が試合中に失敗を予言する自己実現的な予言を生み出していると示唆した。

「そして我々はネガティブに考え始める。『2-0でリードしているけど、1点でも失ったら終わりだ』と。そんな考え方は深刻だ」とラミは続けた。彼はこの蔓延する不安こそが、マルセイユが移籍市場で苦戦する主因だと主張した。「だからこそ、マルセイユへの移籍を恐れて契約しない選手がいるんだ。 この偉大なクラブに挑むには鋼の精神が必要だ」と彼は付け加えた。