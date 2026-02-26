アルメリアのルビ監督がこの動きについて見解を述べた。記者団にこう語った。「我々は非常に喜んでいる。当然ながら彼を歓迎する。彼のような人物が、スポーツとサッカーに対する100％の知識を持って我々のようなクラブを助けてくれるのは素晴らしい知らせだ。クラブ全体と街にとって非常に興奮する出来事だ」 クリスティアーノとオーナー陣の良好な関係は周知の通りだ。様々な情報は耳に入るが、私がいつ知ったか、あるいは知らなくなったかは重要ではない。重要なのは彼が我々のクラブにやってくることだ。我々は非常に喜んでいる。

彼がここでプレーできるなら、それは素晴らしいことだろう。しかし、それは彼自身に問うべき問題だ。ここは彼のクラブであり、彼がプレーを続けたいと思うなら、監督が誰であろうと、彼は両手を広げて歓迎されるだろう。そのことは間違いない」

モハメッド・アル・ケレイジ会長は次のように付け加えました。「（ロナウドは）サッカー史上最高の選手と評されており、スペインのリーグをよく知っています。また、チームとアカデミーの両面で、私たちがここで構築しているものの可能性を理解しています」