「それは驚くべきことだろう」―クリスティアーノ・ロナウド、スペイン復帰を望まれる 監督が招待状を延長
ロナウドがアルメリアの株式を購入
ロナウドがスペイン2部リーグのアルメリアの共同オーナーとなった。クラブの株式25％を取得した。元レアル・マドリードの攻撃的選手は「ピッチの外でサッカーに貢献することは、私の長年の夢だった」と述べ、「UDアルメリアは強固な基盤を持ち、明確な成長の可能性を秘めたスペインのクラブだ」と付け加えた。
一方、クラブ側は声明で次のように発表した。「クリスティアーノ・ロナウドは、CR7 SAの子会社であるCR7スポーツ・インベストメンツを通じてUDアルメリアの株式25％を取得した。これはクラブとポルトガル人実業家の投資ポートフォリオの両方における継続的な拡大に向けた重要な一歩である。本合意は、モハメド・アル・ケレイジ会長が自身の事業コングロマリットであるSMCグループを通じて推進する組織の国際的拡大の一環である」
「それは驚くべきことだろう」―アルメリア、ロナウド獲得を夢見る
アルメリアのルビ監督がこの動きについて見解を述べた。記者団にこう語った。「我々は非常に喜んでいる。当然ながら彼を歓迎する。彼のような人物が、スポーツとサッカーに対する100％の知識を持って我々のようなクラブを助けてくれるのは素晴らしい知らせだ。クラブ全体と街にとって非常に興奮する出来事だ」 クリスティアーノとオーナー陣の良好な関係は周知の通りだ。様々な情報は耳に入るが、私がいつ知ったか、あるいは知らなくなったかは重要ではない。重要なのは彼が我々のクラブにやってくることだ。我々は非常に喜んでいる。
彼がここでプレーできるなら、それは素晴らしいことだろう。しかし、それは彼自身に問うべき問題だ。ここは彼のクラブであり、彼がプレーを続けたいと思うなら、監督が誰であろうと、彼は両手を広げて歓迎されるだろう。そのことは間違いない」
モハメッド・アル・ケレイジ会長は次のように付け加えました。「（ロナウドは）サッカー史上最高の選手と評されており、スペインのリーグをよく知っています。また、チームとアカデミーの両面で、私たちがここで構築しているものの可能性を理解しています」
ロナウド、サウジアラビアに残留
アルメリアがロナウド獲得を夢見ているかもしれないが、ポルトガル代表選手は最近、自身の焦点は依然としてアル・ナセルにあることを明らかにした。今シーズン前半、クラブの財政状況と移籍計画への不満からストライキを起こしたことで、スーパースターは移籍の噂が流れた。しかしその後、残留を望んでいると発言している。
「ええ、とても満足している。何度も言っている通り、私はサウジアラビアに属している。この国は私と家族、友人たちを温かく迎えてくれた。ここで幸せだ。今後もここでプレーを続けたい」と彼は語った。
「最も重要なのは、我々が前進し続けることだ。我々はトップに立っている。我々の仕事は勝利し、タイトル争いのライバルにプレッシャーをかけ続けることだ。状況は順調だ。我々は復活した。調子は良い。自信もある。試合ごとに。コンディションは上々だ。これからどうなるか見ていこう」
ロナウドはアル・ナセルと2027年まで契約を結んでおり、現行契約が満了する時点で42歳となる。
次に何が来る？
アルメリアはセグンダ・ディビシオンで快進撃を続け、ラ・リーガ復帰に向け順調に推移している。現在順位表で3位につけており、首位とはわずか2ポイント差だ。ロナウドが所属するアル・ナスルも好調なシーズンを送り、サウジ・プロリーグで首位を走っている。ポルトガル代表のスター選手は、クラブでの初となる主要タイトル獲得を目指し、シーズン終盤までこの好調を維持できることを願っている。
