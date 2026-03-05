AFP
「それは愚かなことだ」―PSGのスター選手がレアル・マドリード移籍報道を完全に否定、サウジアラビアでの年俸3倍のオファーさえも断る意向を示した
ヴィティーニャはPSGを離れる理由はないと考えている
26歳の彼は、2022年にポルトから4000万ユーロで移籍して以来、世界サッカー界で最も安定した活躍を見せる選手の一人へと成長した。その活躍ぶりは当然ながらベルナベウの首脳陣の目に留まっているが、本人はルイス・エンリケの指導のもとで急成長を続けるには既に完璧な環境にいると考えている。
マドリードの誘惑とサウジの金塊を退ける
ポルトガルのCanal 11（AS経由）のインタビューで、このミッドフィルダーはスペインの強豪クラブ移籍の可能性をきっぱりと否定し、現在のプロジェクトの安定性を好むことを明らかにした。ヴィティーニャは次のように述べた。「移籍するのは愚かな選択だ。自分にとって最善の選択とは思えない。 PSGでの生活は非常に快適だ。周囲から高く評価されていると感じており、その信頼は自らが勝ち取ったものだ。家族も私もここにいることを心から愛している。チームは素晴らしく、監督は最高だ」
2029年までリーグ・アン王者と契約を結ぶ彼は、高額なサウジ・プロリーグのオファーも断る姿勢を示した。中東の巨額オファーが近年多くのスター選手を誘惑する中、26歳の選手は金銭的利益が自身の進路を左右しないと断言。膨れ上がった給与よりも競技環境を重視する姿勢を強調した。サウジ移籍の可能性について問われるとこう語った。「現実を見よう。 私は安定したキャリアを重視している。すでに欧州のビッグクラブで十分な収入を得ている。その給与が倍や3倍になっても、私は幸せにはなれない」
バルセロナのスター選手ペドリへの敬意
さらにレアル・マドリードのサポーターを落胆させたのは、世界トップ3のミッドフィルダーについて問われた際、ヴィティーニャが移籍先候補であるレアル・マドリードを無視し、バルセロナのスーパースター、ペドリを現代サッカーの最高峰と称したことだ。彼はこう語った。「ペドリを1位に挙げます。彼は魔法のようです。彼のプレーを見るのは圧巻です。対戦すれば、その凄みがさらに理解できます」 トップ3を選ぶのは少し難しいですね。2人だけを選ぶのは困難です。ジョアン・ネヴェスとブルーノ・フェルナンデスを加えたい。彼らもペドリと私と共にトップクラスです。だからトップ3ではなく、トップ4が私の選ぶベスト3です」
頂点に立って地に足をつける
将来のバロンドール候補と目されるヴィティーニャだが、PSGの国内・欧州タイトル獲得に向けた戦いを牽引する中で地に足をつけた姿勢を貫いている。目前に迫ったチェルシーとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦もその一環だ。 自身のサッカー界における立場について振り返り、元ウルブズのスター選手はこう締めくくった。「トップクラスの一人であることは認めるが、『最高』と言われるのは傲慢に思える。それは意見やトップレベルでの在籍期間、獲得したタイトルによって変わるからだ。しかし、ここ数年の実績から、特に今シーズンだけではなく、そのグループに属していると感じている」
