「それは愚かなことだ」―PSGのスター選手がレアル・マドリード移籍報道を完全に否定、サウジアラビアでの年俸3倍のオファーさえも断る意向を示した

ポルトガルのCanal 11（AS経由）のインタビューで、このミッドフィルダーはスペインの強豪クラブ移籍の可能性をきっぱりと否定し、現在のプロジェクトの安定性を好むことを明らかにした。ヴィティーニャは次のように述べた。「移籍するのは愚かな選択だ。自分にとって最善の選択とは思えない。 PSGでの生活は非常に快適だ。周囲から高く評価されていると感じており、その信頼は自らが勝ち取ったものだ。家族も私もここにいることを心から愛している。チームは素晴らしく、監督は最高だ」

2029年までリーグ・アン王者と契約を結ぶ彼は、高額なサウジ・プロリーグのオファーも断る姿勢を示した。中東の巨額オファーが近年多くのスター選手を誘惑する中、26歳の選手は金銭的利益が自身の進路を左右しないと断言。膨れ上がった給与よりも競技環境を重視する姿勢を強調した。サウジ移籍の可能性について問われるとこう語った。「現実を見よう。 私は安定したキャリアを重視している。すでに欧州のビッグクラブで十分な収入を得ている。その給与が倍や3倍になっても、私は幸せにはなれない」