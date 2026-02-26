Goal.com
「それは復讐のようなものになるだろう」―ヴィクター・オシメン、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でリヴァプールと対戦する可能性について本音を明かす

ビクター・オシメンは、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でリヴァプールと対戦する可能性について、プレミアリーグの強豪にとって「復讐のようなもの」だと認めた。ナイジェリアのスーパースターは水曜日、ガラタサライのヒーローとして再び活躍。トルコの王者チームはユヴェントスとの波乱のプレーオフを勝ち抜き、金曜日に予定される注目の決勝トーナメント抽選会への出場権を確保した。

  • ユベントスに衝撃：オシメンの劇的ゴールで夢は続く

    イスタンブールの強豪は、第1戦で5-2の勝利を収め、決勝トーナメント進出を確実にしたかに見えた。しかし、ユヴェントスの奮起した反撃により、イタリア勢が3点を返して合計スコアを5-5の同点に追いついた。しかし延長戦でオシメンが決勝点を挙げ、続いてバリシュ・アルペル・イルマズが追加点を決めたことで、合計スコア7-5での勝利を確定させ、シムボムの欧州の夢を繋いだ。 今や、アンフィールドへの遠征かトッテナムとの対戦が目前に迫っている。

  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-GALATASARAYAFP

    オシメン、アンフィールドの雰囲気を予感する

    ガラタサライは今シーズン、リーグ戦でアルネ・スロット監督率いるリヴァプールを1-0で下すという歴史的勝利を収め、トップクラスと互角に戦えることを既に証明している。その試合の決勝点を挙げたのはオシメンで、イスタンブールでの前半にPKを決めたが、特にアウェーでの再戦がいかに困難かを彼はよく理解している。

    CBSスポーツの取材でリヴァプールかトッテナムとの対戦可能性について問われたオシメンは、率直な本音を明かした。「正直に言うと、今のリヴァプールとの対戦は一種の復讐戦みたいなものになるだろう」とストライカーは説明した。「どの相手と対戦するにしても…あまり多くは語らないが、リヴァプールだけは避けたい。でももし対戦することになれば、もちろん全力で戦うが、簡単にはいかないだろう」

  • 欧州エリートの課題

    27歳のフォワードは、チャンピオンズリーグの決勝トーナメントではミスが許されないことを理解している。特定の対戦相手を避けたい意向を示しつつも、今年の大会は層の厚さゆえにどの組み合わせも厳しいと即座に指摘した。

    オシメンは欧州サッカーの進化する状況に警戒すべき理由があると強調した。「つまりこれはチャンピオンズリーグだ。簡単な相手などいない。ボド/グリムトが今大会で驚異的な活躍を見せているのも目に見えている。優勝を目指すなら強豪と対戦し、自らの存在を証明しなければならない」 リバプールとは対戦経験があるが、アンフィールドでの試合は未体験だ。もし対戦すれば素晴らしい試合になるだろう。我々はその任務に十分対応できる。もちろん容易ではないが、我々には戦う心意気がある」と彼は付け加えた。

  • Galatasaray-Istanbul-vs.-Liverpool-FC-UEFA-Champions-LeagueAFP

    金曜日のノックアウトステージの抽選が迫る

    金曜朝の抽選を控え、ガラタサライのサポーターは再びイングランドの強豪と対戦する運命となるか固唾を呑んで見守っている。今シーズンすでに「巨人殺し」の異名を手にしたトルコの雄だが、9月の敗戦のリベンジを誓う復活したリヴァプールとの2試合制対戦は、これまでで最も厳しい試練となるだろう。

    オシメンの焦点は、ガラタサライのロッカールームに息づく団結力にある。これはユヴェントス戦で見せた粘り強い戦いぶりで明らかだった。北ロンドンに戻ってトッテナムと対戦するにせよ、歴史的なアンフィールド遠征となるにせよ、ナイジェリア人ストライカーは自軍が最高の舞台で再び大番狂わせを起こす精神的強さを備えていると確信している。

