「それは復讐のようなものになるだろう」―ヴィクター・オシメン、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でリヴァプールと対戦する可能性について本音を明かす

ガラタサライは今シーズン、リーグ戦でアルネ・スロット監督率いるリヴァプールを1-0で下すという歴史的勝利を収め、トップクラスと互角に戦えることを既に証明している。その試合の決勝点を挙げたのはオシメンで、イスタンブールでの前半にPKを決めたが、特にアウェーでの再戦がいかに困難かを彼はよく理解している。

CBSスポーツの取材でリヴァプールかトッテナムとの対戦可能性について問われたオシメンは、率直な本音を明かした。「正直に言うと、今のリヴァプールとの対戦は一種の復讐戦みたいなものになるだろう」とストライカーは説明した。「どの相手と対戦するにしても…あまり多くは語らないが、リヴァプールだけは避けたい。でももし対戦することになれば、もちろん全力で戦うが、簡単にはいかないだろう」