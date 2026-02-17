『ザ・グッド、ザ・バッド・アンド・ザ・フットボール・ポッドキャスト』に出演した元イングランド代表監督マクラレンは、テン・ハグが譲歩を拒んだことを認めた。彼はこう語った。「あの練習場では数多くの戦いが繰り広げられた。『君に求めるのはこれ、これ、これ、そしてこれだけだ』という要求が山ほどあった。それがエリックの指導法だった。『ロニー、これが君の役目だ』とね」

「私はロニーにこう言っていた。『彼が（テン・ハグが）君に求めるのは、最初のプレスを担い、1回、2回、そして気分次第で3回目の走りをすることだ。そしてボールを奪い返した時に備え、中央に戻ってポジションを取れ。そうすれば君にボールを供給できる』と。

「彼が求めるのはそれだけだ。それができなければ、お前は出場できない。あるいは、それをやろうとしないなら、出場する資格はない。いいか、彼はお前を選ばない。断言する、彼は選ばない」

「他の監督なら（妥協する）と思うけど、そこが違いだ。エリックは『俺はこうする。ロナウドも従え。さもなくば出場させない』という姿勢だった。

「ちょっとした対立だった。喧嘩というより、にらみ合いだ。どちらが勝つか？エリックは自分の主張を貫いた。大抵の監督なら折れるだろう、同じ監督でもそうする。だが彼は貫いたんだ」