「そうするつもりだ！」―カルロ・アンチェロッティ監督、2026年ワールドカップを前にブラジルとの新契約締結を明言

アンチェロッティは次回の『ユニベルソ・バルダーノ』に出演予定であり、AS紙が引用したインタビュー予告編で、契約延長の口頭合意に達したとの最近の報道を受けて、これまでのブラジル代表監督職を楽しんでいると語った。

66歳のアンチェロッティは、レアル・マドリード監督としての2度目の任期で4年間の成功を収めた後、2025年5月に初の代表監督職に就いた。ブラジルは今大会も優勝候補の一角と目されているが、2002年以降ワールドカップを制していないことから、多くの専門家からはトップ候補にやや遅れを取っていると評価されている。

5度の優勝を誇る同国の現在のFIFAランキング5位は、欧州王者スペイン、アルゼンチン、フランス、イングランドに次ぐ順位であることを反映している。しかしアンチェロッティ監督が今後2大会の指揮を執ることで、サッカー界最高の栄冠を24年ぶりに手にする可能性をチームは確信している。