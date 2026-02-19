Getty
「そうするつもりだ！」―カルロ・アンチェロッティ監督、2026年ワールドカップを前にブラジルとの新契約締結を明言
アンチェロッティ、ブラジルとの新契約希望を表明
アンチェロッティは次回の『ユニベルソ・バルダーノ』に出演予定であり、AS紙が引用したインタビュー予告編で、契約延長の口頭合意に達したとの最近の報道を受けて、これまでのブラジル代表監督職を楽しんでいると語った。
66歳のアンチェロッティは、レアル・マドリード監督としての2度目の任期で4年間の成功を収めた後、2025年5月に初の代表監督職に就いた。ブラジルは今大会も優勝候補の一角と目されているが、2002年以降ワールドカップを制していないことから、多くの専門家からはトップ候補にやや遅れを取っていると評価されている。
5度の優勝を誇る同国の現在のFIFAランキング5位は、欧州王者スペイン、アルゼンチン、フランス、イングランドに次ぐ順位であることを反映している。しかしアンチェロッティ監督が今後2大会の指揮を執ることで、サッカー界最高の栄冠を24年ぶりに手にする可能性をチームは確信している。
ブラジル代表監督、代表チームへの将来を確約へ
アンチェロッティ監督はブラジル代表監督としての将来について問われ、「ブラジル代表との契約を4年間延長するつもりだ。新しい仕事で、とても気に入っている」と語った。
レアル・マドリード時代に指揮を執ったヴィニシウスJr.については「彼とは話した。選手は監督とチームメイトを尊重すべきだ。ピッチ上での態度は大きく改善された」と強調した。
「ブラジル人は非常に謙虚で、人柄がまったく違う。ここに来るヴィニ（ヴィニシウス・ジュニア）は、人間的にレアル・マドリード時代の彼とは全く別物だ」と、ブラジルサッカー連盟の施設で行われたインタビューで司会者のホルヘ・バルダーノに語った。
ヴィニシウス・ジュニアは、火曜夜のチャンピオンズリーグ決勝トーナメントプレーオフでジャンルーカ・プレスティアーニによる人種差別的虐待の被害を受けたとされ、現在調査が進行中である。
アンチェロッティ、レアル・マドリードの現状について語る―復帰の可能性は？
元所属クラブであるレアル・マドリードの状況について―先月後任のシャビ・アロンソが解任され、現在はアルバロ・アルベロアが指揮を執っている―アンチェロッティは次のように述べた。「彼［アロンソ］は困難に直面している…適応の精神は監督の仕事において非常に重要な要素であり、環境を再構築しようとするには、必ずしも得られるとは限らない時間が必要だ」
サンティアゴ・ベルナベウでの3度目の指揮について問われると、アンチェロッティは「それは良い質問だ…」と答え、長期的な将来像は依然として解釈の余地を残した。しかし当面は、ブラジルでの生活に専念する姿勢を見せている。
アンチェロッティの新契約はブラジルにとって大きな後押しとなるだろう
アンチェロッティがブラジル代表と新たな4年契約を結ぶ見通しとなったことで、これはセレソンにとって大きな後押しとなるだけでなく、近い将来に同イタリア人監督を招聘する可能性があったレアル・マドリードやマンチェスター・ユナイテッドといったクラブにとっては痛手となる。
アンチェロッティは、世界最高峰の舞台で勝利を収める実績に加え、サッカー界を代表するスター選手や要求の厳しいエゴの管理にも長けている。今回のブラジル代表は過去のチームほど豪華な顔ぶれではないかもしれないが、ピッチ全体に世界クラスの選手が揃っており、国民は成功を強く求めている。困難なプロジェクトではあるが、監督と連盟双方が確信を持って臨むものだろう。
ワールドカップ開幕まであと112日。チーム編成や開催国であるアメリカ・カナダ・メキシコにおける準備は着々と進んでいる。しかし、世界最高峰のサッカーの祭典が帰ってくるまでの残り数ヶ月間、克服すべき課題も残されている。例えば、スタジアム認可問題により、ブラジルがグループCで対戦するスコットランドの2試合が会場変更となる可能性もある。
