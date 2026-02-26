Goal.com
ライブ
Mexico v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

翻訳者：

「ずっとメキシコ代表としてプレーしたかった」：リチャード・レデスマがエル・トリ初ゴールを決める

メキシコ系アメリカ人ディフェンダーのリチャード・レデスマは、メキシコ代表での定位置を確固たるものにするべく奮闘中だ。彼は「エル・トリ（メキシコ代表の愛称）のユニフォームを着ることが長年の個人的な夢だった」と改めて強調した。最近FIFAに一度限りの代表変更を認められメキシコ代表としてプレーする権利を得たチバス・グアダラハラの右サイドバックは、この瞬間が「個人の信念と忍耐の両方」の結果だと語った。

  • Mexico v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    メキシコ代表としてワールドカップ出場を目指す

    レデスマはリーガMXにおいて自身のポジションでトップクラスの活躍を見せ、PSVアイントホーフェンでのオランダでの経験（UEFAチャンピオンズリーグ出場を含む）がメキシコ代表での先発出場の根拠を強めていると確信している。

    「PSVでオランダでプレーし、良い結果を残したから、スタメンの座を争えると思う」とレデスマは語った。「チャンピオンズリーグや多くの試合に出場した。その経験が役立っていると確信している」

    • 広告
  • FBL-FRIENDLY-MEX-ISLAFP

    それは私の決断であり、私の努力だった

    24歳の選手は、国際舞台でメキシコ代表を選択した感情的な意義を強調した。

    「メキシコ代表としてプレーできることは名誉です。これは私の決断であり、努力の賜物。今日のゴールがその証です」と彼は語った。「メキシコを選んだことを心から誇りに思います」

    レデスマは今後、ワールドカップ最終メンバー発表を待ちながら、チバスでの好調を維持し代表入りを目指す。

    「今は自信がすべてです。チバスで良いプレーを続けなければなりません。結果は…最終リストを待つだけです」

  • Mexico v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    チバス選手たちがエル・トリで輝く

    ハビエル・アギーレ監督率いるメキシコ代表は、全体的に圧倒的なパフォーマンスを見せた。レデスマの得点に加え、チバス所属のアルマンド・ゴンサレスとブライアン・グティエレスもゴールを決め、ヘスス・ガヤルドが4得点の勝利を締めくくった。
  • FBL-FRIENDLY-MEX-ISL-TRAININGAFP

    元MLSの才能、今やリーガMXのスターたち

    リチャード・レデスマとブライアン・グティエレスは、ともに過去に米国代表でのプレー経験とMLSでの実績を持つが、メキシコ代表への一時的な移籍を完了して以来、即座に大きな影響を与えている。

    両選手は現在、迫るワールドカップに向けた最終26人の代表メンバー入りを目指している。

0