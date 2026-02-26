「ずっとメキシコ代表としてプレーしたかった」：リチャード・レデスマがエル・トリ初ゴールを決める

24歳の選手は、国際舞台でメキシコ代表を選択した感情的な意義を強調した。

「メキシコ代表としてプレーできることは名誉です。これは私の決断であり、努力の賜物。今日のゴールがその証です」と彼は語った。「メキシコを選んだことを心から誇りに思います」

レデスマは今後、ワールドカップ最終メンバー発表を待ちながら、チバスでの好調を維持し代表入りを目指す。

「今は自信がすべてです。チバスで良いプレーを続けなければなりません。結果は…最終リストを待つだけです」