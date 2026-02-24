「こんな悪臭の息は初めてだ」―イヴァン・トーニー、アル・アハリ戦でキスを仕掛けようとしたサウジ・プロリーグの相手選手を痛烈に批判

試合が熱狂的な終盤を迎える中、ハルカスは冷静さを失ったように見えた。トニーに近づき、ストライカーにキスしようとするかのように繰り返し身振りで示したのだ。さらにこのディフェンダーは、トニーの額に自らの額を押し付けるという、非現実的とも言える挑発的な行為に及んだ。 対立を避けることのないトニーは、試合終了の笛が自チームの勝利を告げると、ダマックの選手を前に挑発的な勝利のポーズで応酬した。奇妙な抱擁を交わす二人の映像は瞬く間にネット上で拡散され、ファンから疑問の声が相次いだ。

トニーは間もなく自身の見解を表明。X（旧Twitter）でこの出来事を痛烈に批判した。問題の映像に反応した29歳のストライカーは、嘔吐エモジを添え、想像の余地を残さないメッセージを投稿。「あんなに臭い息は初めてだ」と書き、ハーカスを公然と晒し者にすることに成功した。 この率直な投稿は、イングランド代表選手にとって生産的でありながらも奇妙な午後を締めくくる言葉となった。