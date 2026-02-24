Getty Images Sport
「こんな悪臭の息は初めてだ」―イヴァン・トーニー、アル・アハリ戦でキスを仕掛けようとしたサウジ・プロリーグの相手選手を痛烈に批判
トニーの奇妙な「衛生」をめぐる対立
この事件は、アル・アハリが元バルセロナとACミランのMFフランク・ケシエのゴールで1-0の接戦を制した試合中に発生した。 トニーはフル出場し終始脅威を与え続けたが、注目を集めたのはダマックのジャマル・ハルカスとのやり取りだった。ダマックの後半終了間際の同点ゴールがVARによる長時間の判定で取り消された後、ピッチ上の緊張が爆発。アル・アハリのストライカーと苛立つモロッコ人DFが直接対峙する事態に発展した。
他に類を見ない対決
試合が熱狂的な終盤を迎える中、ハルカスは冷静さを失ったように見えた。トニーに近づき、ストライカーにキスしようとするかのように繰り返し身振りで示したのだ。さらにこのディフェンダーは、トニーの額に自らの額を押し付けるという、非現実的とも言える挑発的な行為に及んだ。 対立を避けることのないトニーは、試合終了の笛が自チームの勝利を告げると、ダマックの選手を前に挑発的な勝利のポーズで応酬した。奇妙な抱擁を交わす二人の映像は瞬く間にネット上で拡散され、ファンから疑問の声が相次いだ。
トニーは間もなく自身の見解を表明。X（旧Twitter）でこの出来事を痛烈に批判した。問題の映像に反応した29歳のストライカーは、嘔吐エモジを添え、想像の余地を残さないメッセージを投稿。「あんなに臭い息は初めてだ」と書き、ハーカスを公然と晒し者にすることに成功した。 この率直な投稿は、イングランド代表選手にとって生産的でありながらも奇妙な午後を締めくくる言葉となった。
トニーがサウジアラビア得点ランキングで首位に立つ
ピッチ外での騒動や対戦相手の奇妙な行動にもかかわらず、トニーのピッチ上での活躍は常に結果で物語っている。 このストライカーはサウジアラビアでの生活に完璧に適応し、リーグで最も恐れられる攻撃陣の一人として台頭した。今シーズンはわずか22試合の出場で驚異的な23得点を記録しており、この成績がゴールデンブーツ争いのトップに彼を押し上げている。彼の決定力こそが、アル・アハリがリーグの強豪チームと競い合うために順位を上げる原動力となっている。
トニーの驚異的な得点能力は、サウジ・プロリーグに移籍した世界的なビッグネームたちをも凌駕している。 得点ランキング3位には、アル・ナセルで20試合20得点を記録した5度のバロンドール受賞者クリスティアーノ・ロナウドが名を連ねる。トニーがポルトガル人レジェンドを上回る試合平均得点率を維持している事実は、昨夏プレミアリーグを離れて以来、彼がどれほど効果的な活躍を見せているかを如実に物語っている。
トーニーのトゥヘルへのメッセージ：俺を選んでくれ
サウジアラビアでトニーが示す驚異的な活躍は、ワールドカップを控えたイングランド代表のトーマス・トゥヘル監督にとって無視できない存在になりつつある。欧州を離れる移籍が代表での活躍に悪影響を与えるのではと懸念する声もあったが、彼の驚異的な得点数は依然として国内で最も信頼できるフィニッシャーの一人であることを示している。この好調を維持すれば、トニーは今夏のビッグトーナメントに向けたスリーライオンズの代表メンバーにおける先発の座を強く主張できるだろう。
現時点でアル・アハリは、この勝利を足掛かりにサウジ・プロリーグの順位をさらに上げるべく、投資効果に満足しているだろう。トーニーは攻撃の要であり、ゴールを決める時もライバルと激しい口論を交わす時も、常に注目の的だ。今回の騒動を受け、リーグのディフェンダーたちは、このストライカーに近づきすぎる前に二度考え直すかもしれない。少なくとも、彼の次なるSNSで話題になる投稿の主役になるのは避けたいところだろう。
