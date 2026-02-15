「これらのすべての節目を本当に誇りに思う」―ハリー・ケイン、バイエルン・ミュンヘンのストライカーがイングランド人初の通算500ゴール達成後、次の目標を明かす

ケインは、GOAT（史上最高の選手）の仲間入りを果たしたと評価されており、元スパーズのチームメイトであるフレイジャー・キャンベルは、GOAL に対して、イングランド代表キャプテンのその地位について次のように語っています。「彼は、最高の選手たちと同等の存在です。ロベルト・レヴァンドフスキは、おそらく彼と似たタイプの選手でしょう。彼は、レヴァンドフスキと同等、あるいはそれ以上の実力者です。

「それは彼の功績だ。彼は、チャンピオンシップのレスターでベンチ入りしていた選手から、世界最高の9番選手へと成長した。彼の数字とゴールは嘘をつかない。それは偶然に達成できるものではない。それは、ハードワークと献身、そして自分の最善を尽くし、毎週のようにゴールを決め続けることで達成できるものだ。私の意見では、彼は間違いなく史上最高の選手の一人だ」

トッテナムで共にプレーした元同僚のミシェル・フォルムは、現代の恐るべきフォワードたちの中でケインが占める位置について、GOAL に次のように語っています。「レヴァンドフスキとハリーは、アグエロやスアレスよりも、より同じタイプの選手です。

私にとって、彼はヨーロッパ史上トップ3のストライカーです。疑いの余地はありません。彼とプレーし、彼を知っているため、私は少し偏見があるかもしれませんが、彼は非常に優れたフィニッシャーです。レヴァンドフスキはスアレスよりも彼のタイプに近いでしょう。アグエロは明らかに少し早く引退しました。彼もトップストライカーでした。私にとって、ハリーはトップ3です。