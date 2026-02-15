Getty
「これらのすべての節目を本当に誇りに思う」―ハリー・ケイン、バイエルン・ミュンヘンのストライカーがイングランド人初の通算500ゴール達成後、次の目標を明かす
多産なケインが通算500ゴールを達成
ケインはブンデスリーガのヴェルダー・ブレーメン戦でバイエルンに2得点を挙げ、注目すべき節目を達成した。イングランド代表選手はヴィンセント・コンパニ監督率いるチームを3-0の勝利に導き、ドイツ1部リーグの首位をボルシア・ドルトムントに6点差で維持させた。
バイエルンの恐るべき背番号9はPKで先制点を挙げると、わずか3分後にペナルティエリア外から正確なシュートを叩き込んだ。これらの活躍により、彼の驚異的なキャリアにおける通算得点は500ゴールに到達した。
ケイン、歴史的記録達成後に次なる目標を設定
ケインはトッテナム史上最多得点者であり、クラブで280得点を記録している。ロンドン北部での初期にはレンタル移籍を繰り返し、計16得点を挙げた。2023年にアリアンツ・アレーナへ移籍した。
バイエルンでは驚異的な個人記録を維持し、131試合で126得点を記録。ブンデスリーガ優勝を果たし、初優勝の壁を破るとともに、さらに2度の得点王（ゴールデンブーツ）を獲得した。
代表レベルでは、ケインはイングランド男子代表史上最高の得点王となった。112試合の出場で78得点を記録し、ピーター・シルトンが持つ125試合の出場記録更新が期待されている。
ケインは自らの達成を正当に誇りに思っている。SNSの動画メッセージでこう語っている。「個人的にキャリア通算500ゴール達成は本当に誇らしい。こうした節目は全て誇りに思うものだ。その重みを噛みしめ、感謝しようとしている。これまで支えてくれたチームメイト、コーチ陣、スタッフ全員に心から感謝する」
しかしケインは、自らの栄光に浸ったり、過去の功績に安住するようなタイプではない。すでに次の目標へと視線を向けている。彼は続けた。「いつも通り、次の試合、次のゴールを楽しみにしている。さらにゴールを重ね、どこまで行けるか見ていきたい。メッセージやサポートに感謝している。もう来週が待ち遠しいよ」
ケインは同世代最高のナンバー9なのか？
ケインは、GOAT（史上最高の選手）の仲間入りを果たしたと評価されており、元スパーズのチームメイトであるフレイジャー・キャンベルは、GOAL に対して、イングランド代表キャプテンのその地位について次のように語っています。「彼は、最高の選手たちと同等の存在です。ロベルト・レヴァンドフスキは、おそらく彼と似たタイプの選手でしょう。彼は、レヴァンドフスキと同等、あるいはそれ以上の実力者です。
「それは彼の功績だ。彼は、チャンピオンシップのレスターでベンチ入りしていた選手から、世界最高の9番選手へと成長した。彼の数字とゴールは嘘をつかない。それは偶然に達成できるものではない。それは、ハードワークと献身、そして自分の最善を尽くし、毎週のようにゴールを決め続けることで達成できるものだ。私の意見では、彼は間違いなく史上最高の選手の一人だ」
トッテナムで共にプレーした元同僚のミシェル・フォルムは、現代の恐るべきフォワードたちの中でケインが占める位置について、GOAL に次のように語っています。「レヴァンドフスキとハリーは、アグエロやスアレスよりも、より同じタイプの選手です。
私にとって、彼はヨーロッパ史上トップ3のストライカーです。疑いの余地はありません。彼とプレーし、彼を知っているため、私は少し偏見があるかもしれませんが、彼は非常に優れたフィニッシャーです。レヴァンドフスキはスアレスよりも彼のタイプに近いでしょう。アグエロは明らかに少し早く引退しました。彼もトップストライカーでした。私にとって、ハリーはトップ3です。
ケインの今後はどうなる？契約交渉と移籍の噂
カネは現役引退前に絶対的な主力としての地位を確立しようと決意しており、その兆候は当分見られない。バイエルンは象徴的存在である彼との契約延長交渉を開始しており、現行契約は2027年までとなる。移籍市場ごとに契約解除条項が発動可能なため、他クラブへの移籍説も浮上している。
