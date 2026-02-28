Getty Images Sport
「これまでで最も落ち込んだ」―元マンチェスター・ユナイテッドのアーロン・ワン＝ビサカ、5000万ポンドで移籍後のホームシックを告白
ワン＝ビサカ、マンチェスター・ユナイテッド移籍の困難を明かす
アーロン・ワン＝ビサカは2019年夏、クリスタル・パレスからマンチェスター・ユナイテッドへ5000万ポンド（約670億円）の移籍金で加入した。 ユナイテッドでの5シーズンで、彼は全大会通算2ゴール13アシストを記録し、2023年にはカラバオカップ、2024年にはFAカップを制した。しかしデイリー・メール紙のインタビューで明かしたところによると、ピッチ外での新しい生活に馴染めず、ユナイテッド加入当初の数ヶ月は決して楽なものではなかったという。
- AFP
「疲れ果てる」帰りの電車旅
ワン＝ビサカは次のように語った。「ユナイテッドに移籍した当初は、故郷や家族、特に友人が本当に恋しかった。トレーニング後はほぼ毎日、ロンドンまで電車で帰っていた。たった2時間ほどの距離だが、それでも大きな負担だった。やがて疲れがたまって、やめるべきだと悟ったんだ」
家で一人でプレイステーションをしている
2024年にウェストハムへの移籍を選択しロンドンに戻ったこのディフェンダーは、ユナイテッドでの最初の数ヶ月がキャリアで最も過酷な時期だったと語った。
「全く慣れない環境だった」と彼は説明する。「ロンドンではいつも、慣れ親しんだ人や場所に囲まれて快適に過ごしていた。それがある日突然全てが変わるなんて、適応するのは難しかった。ほとんどの日、家に一人でいて、寝る時間までプレイステーションをしていた。本当に苦しかった。おそらく人生で最も落ち込んだ時期だった」
また、2022年にエリック・テン・ハグが監督に就任した際、彼が自分に何を求めているのか理解するのに苦労したとも語った。「テン・ハグ監督が来た時は大変だった。彼が来た途端、自分は彼の計画にないと言われた。でも、移籍しようとした時には、行かせたくないと言われたんだ。 理解できなかった。次に何をすべきか迷い、精神的に辛かった。ただ黙々とトレーニングを続け、成長し、自分のサッカーを貫くよう自分に言い聞かせた。
「それでもモチベーションを維持するのは難しかった。特に明確な出場目標なく練習する状況ではね。でも周囲の人々が正しい方向へ導き、続けるよう励ましてくれた。やがて状況は好転し、上向き始めた。彼の下で戦術的に変化や成長を遂げたと言えるだろう。それが彼の求めていたことだったから」
- Getty Images Sport
ウェストハム戦で彼の顔に再び笑顔が戻った
ワン＝ビサカはユナイテッド在籍中、右サイドバックのポジションをディオゴ・ダロットと争う時間が多く、短期間ながらアシュリー・ヤングとの競争もあった。プレミアリーグでは190試合中120試合の先発出場に留まり、レギュラーとしての出場機会不足が最終的に移籍の要因となった。 現在ウェスト・ハムで降格争いを繰り広げているにもかかわらず、マンチェスター・ユナイテッドでプレーする際に付きまとう絶え間ない注目から解放され、個人的にずっと良い状態にあると感じている。
彼はこう付け加えた。「正直なところ、ユナイテッドを去るかどうか迷っていました。契約はあと1年残っていましたが、再び立ち直り、定期的にプレーする必要があると感じたのです。数試合おきに出場するだけでは不十分でした」
「マンチェスター・ユナイテッドでの時間を振り返れば、感謝している。あの経験が今の私を作り、ピッチ内外、特に精神面で成長させてくれた。
ユナイテッドのようなクラブでは騒音と監視が常につきまとう。環境を変えることで大きな違いが生まれる。ウェストハムではそれほど激しくない…今の状況には本当に満足している。毎日私の顔に浮かぶ笑顔からも伝わるだろう。ピッチでも笑顔でプレーしている」
