「これまでで最も落ち込んだ」―元マンチェスター・ユナイテッドのアーロン・ワン＝ビサカ、5000万ポンドで移籍後のホームシックを告白

2024年にウェストハムへの移籍を選択しロンドンに戻ったこのディフェンダーは、ユナイテッドでの最初の数ヶ月がキャリアで最も過酷な時期だったと語った。

「全く慣れない環境だった」と彼は説明する。「ロンドンではいつも、慣れ親しんだ人や場所に囲まれて快適に過ごしていた。それがある日突然全てが変わるなんて、適応するのは難しかった。ほとんどの日、家に一人でいて、寝る時間までプレイステーションをしていた。本当に苦しかった。おそらく人生で最も落ち込んだ時期だった」

また、2022年にエリック・テン・ハグが監督に就任した際、彼が自分に何を求めているのか理解するのに苦労したとも語った。「テン・ハグ監督が来た時は大変だった。彼が来た途端、自分は彼の計画にないと言われた。でも、移籍しようとした時には、行かせたくないと言われたんだ。 理解できなかった。次に何をすべきか迷い、精神的に辛かった。ただ黙々とトレーニングを続け、成長し、自分のサッカーを貫くよう自分に言い聞かせた。

「それでもモチベーションを維持するのは難しかった。特に明確な出場目標なく練習する状況ではね。でも周囲の人々が正しい方向へ導き、続けるよう励ましてくれた。やがて状況は好転し、上向き始めた。彼の下で戦術的に変化や成長を遂げたと言えるだろう。それが彼の求めていたことだったから」