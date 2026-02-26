Getty Images Sport
「これは非道だ！」－バイエルン・ミュンヘンのレジェンドが、選手に及ぼす「不当な影響力」を阻止するための改革を要求
ルンメニゲ、エージェントの権力に批判
アリアンツ・アレーナで今なお絶大な影響力を持つ70歳の同氏は、FIFAとのインタビューで懸念を表明した。ルンメニゲは現状の推移が持続不可能であり、サッカーの基盤そのものを脅かしていると確信している。
「改革が必要だ。現在の財政面を含む発展状況を踏まえると、この状態をこのまま続けるわけにはいかない」と彼は説明した。「我々はエージェントへの依存度を高め続けており、彼らが選手に及ぼす影響はもはや常軌を逸している。移籍費用に含まれるエージェントへの支払いは、道義に反すると言える水準に達している」
エリート人材をめぐる熾烈な競争
ルンメニゲの批判は、バイエルンの名誉会長ウリ・ヘーネスが代理人への宣戦布告を行った直後に発せられた。ルンメニゲは移籍市場の熱狂の中でクラブが財政的責任感を失いつつある絶望的な状況を説明した。 バイエルンのレジェンドによれば、クラブは長期的な財政的影響や取引の倫理的側面を顧みず、世界で最も求められているスター選手を逃さないために、自らを破滅へと導く悪循環に陥っているという。
元西ドイツ代表選手は、現在の選手獲得状況を鮮やかな比喩で表現した。 「クラブは明らかに、最終的に要求される選手を獲得するため、あるいは質の高い成功したサッカーを戦えると信じる選手を獲得するためなら、あらゆることをする覚悟だ」とルンメニゲは説明した。彼はこの熾烈な競争を「競争の激しい競争」と表現したが、介入すべき責任は統括団体にあると主張した：「しかし我々は解決策を見つけなければならない」
賃金急騰への懸念
ルンメニゲの怒りを買っているのは仲介業者だけではない。選手自身に支払われる天文学的な年俸も彼の監視下に置かれている。世界経済が様々な圧力に直面する中、バイエルンのレジェンドは、平均的なサポーターの現実とはかけ離れた年俸を正常化することで、サッカーが中核的なファン層を孤立させるリスクがあると確信している。ピッチ上のスターとスタンドのファンとの隔たりが、移籍市場が訪れるたびに広がっていることを彼は懸念している。
70歳の彼は、このスポーツがもはや公衆に説明不可能な領域に達しつつあると警告した。「我々は誰も理解できない高みへと向かっている」とルンメニゲは、急騰する報酬の傾向を振り返りながら認めた。「いずれこれは人々に説明できなくなる。 サッカー界では、このネジを締めすぎないよう、少し慎重になる必要がある」
バイエルン・ミュンヘンの次なる展開は？
今週土曜日、世界中のサッカーファンが注目するのは、首位争いを繰り広げる熱戦と、バイエルン・ミュンヘンとホームのボルシア・ドルトムントによる決定的な「デア・クラシカー」だ。王者バイエルンは60ポイントで首位を独走し、この重要なアウェー戦に臨む。一方ドルトムントは52ポイントで2位につけ、激しい追撃を続けている。
