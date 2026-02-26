「これは非道だ！」－バイエルン・ミュンヘンのレジェンドが、選手に及ぼす「不当な影響力」を阻止するための改革を要求

ルンメニゲの怒りを買っているのは仲介業者だけではない。選手自身に支払われる天文学的な年俸も彼の監視下に置かれている。世界経済が様々な圧力に直面する中、バイエルンのレジェンドは、平均的なサポーターの現実とはかけ離れた年俸を正常化することで、サッカーが中核的なファン層を孤立させるリスクがあると確信している。ピッチ上のスターとスタンドのファンとの隔たりが、移籍市場が訪れるたびに広がっていることを彼は懸念している。

70歳の彼は、このスポーツがもはや公衆に説明不可能な領域に達しつつあると警告した。「我々は誰も理解できない高みへと向かっている」とルンメニゲは、急騰する報酬の傾向を振り返りながら認めた。「いずれこれは人々に説明できなくなる。 サッカー界では、このネジを締めすぎないよう、少し慎重になる必要がある」