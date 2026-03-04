ルイスは、自身がアトレティコ・マドリードに在籍していた頃、重要な欧州戦においてグアルディオラ率いるチームが示した圧倒的な支配力を回想した。戦術的優位性があまりにも圧倒的だったため、このディフェンダーは冗談めかして「ピッチ上で何か不正なことが起きているのでは」と疑ったほどだ。まさにこの「大敗」が、自身の監督としての志に目覚めるきっかけとなった。

その試合についてルイスはこう語っている。「キャリアで最も完敗したのはグアルディオラのバイエルン戦だ。ピッチのサイズを不正に操作したに違いないと思った。全てが遠く感じられ、我々はゴールに届かず、まるで彼の方が選手を多く投入しているようだった。『これを学ばねば』と心に誓った」