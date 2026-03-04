Getty/GOAL
「これは絶対に覚えないと！」― フィリペ・ルイスが明かす、ペップ・グアルディオラが「不正をした」と確信した瞬間。元チェルシー選手がマンチェスター・シティ監督に味わった「史上最大の惨敗」を語る
戦術の変遷が、その戦略の達人を形作った
ユニベルソ・バルダーノとの率直なインタビューで、元左サイドバックは自身の過去を振り返り、特定の監督たちがいかに自身のサッカー観を変えたかを語った。 サッカー史に残る名将たちのもとでプレーしてきたが、特にグアルディオラ率いるバイエルン・ミュンヘンとのチャンピオンズリーグでの対戦が、スポーツの学生としての彼に最も深い印象を残した。このキャリアパスにおいて、彼は最近フラメンゴの監督職を突然退任したが、コパ・リベルタドーレス優勝をもたらし、最終局面では8-0の勝利を記録していた。
ペップが去った夜、ルイスは呆然とした
ルイスは、自身がアトレティコ・マドリードに在籍していた頃、重要な欧州戦においてグアルディオラ率いるチームが示した圧倒的な支配力を回想した。戦術的優位性があまりにも圧倒的だったため、このディフェンダーは冗談めかして「ピッチ上で何か不正なことが起きているのでは」と疑ったほどだ。まさにこの「大敗」が、自身の監督としての志に目覚めるきっかけとなった。
その試合についてルイスはこう語っている。「キャリアで最も完敗したのはグアルディオラのバイエルン戦だ。ピッチのサイズを不正に操作したに違いないと思った。全てが遠く感じられ、我々はゴールに届かず、まるで彼の方が選手を多く投入しているようだった。『これを学ばねば』と心に誓った」
シメオネと指揮の声
グアルディオラが戦術的なインスピレーションを与えた一方で、ルイス・フェリペの守備的規律と精神的な強さを形作ったのはアトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネだった。ブラジル人選手は「エル・チョロ」がピッチ上での責任感に対する理解を革新したと称賛しつつ、アルゼンチン人監督の強烈なスタイルが予想外の形で自分に刻み込まれたことを認めた。
シメオネ監督の下での日々を振り返り、ルイスはこう語る。「チョロ監督のもとでは、ピッチに立つたびに自分がミスをした時とそうでない時を初めて明確に認識できた。彼の威圧的な指揮は今でも悪夢に現れるほどだ。しかし同時に、彼は選手と向き合い、心を動かす術を知っている人物だ。あの瞬間、私は思った——自分もチョロのような監督になろう、と」
ベンチでの未来
フラメンゴを去ったばかりだが、ルイスは欧州の指導者としての頂点を目指すことに集中している。ブラジル代表のスタッフを含む様々な役職との関連が報じられる中、彼は国際舞台よりもクラブサッカーの日常的な仕事に重きを置くと明言した。
ルイスはブラジル代表監督職への姿勢とカルロ・アンチェロッティへの敬意を明らかにしつつ、最終目標をこう語った。「アンチェロッティは理想的な監督であり、理想的なタイミングだ。私は日々の仕事に興味があり、最大の夢はチャンピオンズリーグだ」
