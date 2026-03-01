Getty
「これから数ヶ月は激動の時期になるぞ」―ロブ・マック、レックサムのプレミアリーグ昇格への挑戦が続く中、興奮を隠せない
レックサム、プレミアリーグ昇格を夢見る
レックサムの今シーズンの成功は、ホームスタジアムSToK Cae Rasを離れた場所での驚異的な成績に支えられている。北ウェールズのチームはアウェイで18ポイント中16ポイントを獲得し、プレッシャー下でも粘り強く結果を出す戦術的柔軟性を示している。週を追うごとに、レックサムがプレミアリーグという約束の地へ到達する見通しは、空想から数学的な可能性へと変わりつつある。 トップリーグで豊かな歴史を持つチャールトンを破った勝利は、リーグ全体への意思表明となった。シーズンはまだ長い道のりが残されているが、パーキンソン監督率いるチームが示している安定感は、高リスクな昇格争いのプレッシャーを十分に処理できる能力を十分に備えていることを示唆している。
マックは空気中に何か特別な匂いを感じた
共同オーナーのロブ・マックは、クラブが3年連続昇格を目指す中で予想を覆し続けていることに興奮を隠さなかった。結果とチームの勢いを振り返り、ロブ・マックはSNSでシーズン終盤への期待を表明した。 ライアン・レイノルズと共にクラブの躍進を支える存在となった『オールウェイズ・サニー』のスターは、レースコース・グラウンドに関わる全ての人々にとって「これから数ヶ月は狂乱の様相を呈するだろう」と述べ、明らかに特別な何かを感じ取っている様子だ。
クリスマス以降のレックサムの絶好調ぶり
クリスマス以降、レックサムは2部リーグで他チームを圧倒する勝ち点を獲得し、4年連続昇格の有力候補としての地位を確固たるものにした。フィル・パーキンソン監督は、チャールトン戦で1-0の勝利を収め、チャンピオンシップにおけるアウェイでの好成績を維持したチームの粘り強さを称賛した。BBCの引用によると、パーキンソン監督は次のように述べている。「勝利を掴むための驚異的な粘り強さを見せた。 「一時プレッシャーを受けたが、今日のペナルティエリアの守備は格別だった。最後までやり遂げたことが重要だ」
チェルシーがFAカップで待ち受ける
レックサムは再びピッチに立つことを待ちきれないだろう。FAカップでチェルシーと対戦する彼らは、これまでの奇跡の物語の中で最大の試練に直面する。ブルーズはリアム・ローゼニアー監督の下で安定したスタートを切り、チャンピオンシップのチームに敗れるという衝撃を味わいたくないはずだ。監督は、FAカップ5回戦を控えた選手たちに、周囲の雑音を無視するよう特に指示したと明かした。 「FAカップに気を取られてここでの試合を軽視するようなチームにはなりたくなかった」と彼は付け加えた。「それが我々の姿勢ではない。しかしその課題はクリアした。今はFAカップの週を心から楽しみ、このラウンドまでトップ6の順位で臨めるよう努力してきたことを噛みしめたい」
