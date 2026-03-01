「これから数ヶ月は激動の時期になるぞ」―ロブ・マック、レックサムのプレミアリーグ昇格への挑戦が続く中、興奮を隠せない

レックサムは再びピッチに立つことを待ちきれないだろう。FAカップでチェルシーと対戦する彼らは、これまでの奇跡の物語の中で最大の試練に直面する。ブルーズはリアム・ローゼニアー監督の下で安定したスタートを切り、チャンピオンシップのチームに敗れるという衝撃を味わいたくないはずだ。監督は、FAカップ5回戦を控えた選手たちに、周囲の雑音を無視するよう特に指示したと明かした。 「FAカップに気を取られてここでの試合を軽視するようなチームにはなりたくなかった」と彼は付け加えた。「それが我々の姿勢ではない。しかしその課題はクリアした。今はFAカップの週を心から楽しみ、このラウンドまでトップ6の順位で臨めるよう努力してきたことを噛みしめたい」