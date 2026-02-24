Getty
「この状態じゃワールドカップに出られない」― ファンがネイマールの「終わり」を主張 サントスのスター選手が走れずボールをキープできない様子が拡散中の動画で明らかに
ブラジルの象徴ネイマールに負傷が追い打ちをかけ始めた
2025年初頭、彼はその贖罪の旅路を完結させるべく故郷へ帰還した。2023年秋、セレソンでプレー中に膝靭帯損傷を負い、ネイマールはその回復に12ヶ月を要した。
サントスでの再挑戦では、時折見せる閃光のような輝きがあり、気まぐれな背番号10は調子の良い日には今なお試合を決める存在だ。多彩な技で相手を翻弄する能力に疑いの余地はなかった。
しかし、フィットネス面の問題が徐々に影響を及ぼし始めた。2025年12月には再手術を受け、さらなるリハビリプログラムを強いられることとなった。34歳で復帰を果たしたネイマールだが、2017年に史上最高額となる2億2200万ユーロ（約194億円／2億6200万ドル）の移籍金でPSGに加入した当時の姿とは比べ物にならないと見る向きもある。
ネイマールの精彩を欠いたプレーに対するファンの反応
ネイマールはかつてリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドらと並び、同世代最高の選手の一人として君臨していたが、屈辱的な転落を経験した。かつて観る者を魅了したあのエネルギーを、もはや発揮できなくなっている。
サントスでのノボリゾンティーノ戦（2026年の主要タイトル獲得への道が閉ざされた一戦）での彼の姿は、こうした身体的な苦闘をさらに浮き彫りにした。ある場面では、ネイマールが痛々しいほど遅い動きでこぼれ球を追いかけたが、ボールをフィールド内にキープできず、スローインが与えられた。
この疲弊したプレーに対し、@movingnigerianは「ネイマールは終わった。本人は認めたくないだろうが、度重なる負傷が機動性に深刻な影響を与えている」と指摘。同様の見解で@detunjirasheedは「もう終わりだ。この状態ではW杯出場も無理だから引退すべきだ」と述べた。
ネイマールへの警告として@VloneVDoubleGは「人工芝でのプレーも関節に深刻なダメージを与える。最近の負傷歴や加齢を考慮すればなおさらだ」と指摘。スピード不足を批判する@gady_samは「ギョケレスの方がネイマールより速いぜ」と皮肉を込めた。
ネイマールが引退を認める
ネイマールは、今年末に現役引退を余儀なくされる可能性があると認めた。最近CazeTVのインタビューでこう語った。「これからどうなるかはわからない。12月になって引退したいと思うかもしれない。僕は1年ごとに生きている。今年はサントスだけでなく、ブラジル代表にとっても、そして僕自身にとっても非常に重要な年だ」
2002年ワールドカップ優勝経験を持つ同胞クレベソンは、ネイマールがスポーツ界最大の舞台で最後の輝きを見せることを願っている。GOALに対しこう語った。「本当に、本当にネイマールがワールドカップに出場する姿を見たい。フィットネス面では、彼は今、誰よりも遅れている。怪我のため、そして昨年はピッチで多くの時間を過ごせなかったからだ」
「あの若者の才能は、コンディションが整い、良い感覚を取り戻せば、間違いなく大きな力になる。100％の状態でワールドカップに臨むことはないだろうが、特に今の状況下では、大会が進むにつれて彼の真価が発揮される。ブラジルで最も才能ある選手だからだ。他の選手も高いレベルにあるが、彼ができることをできる者はいない」
「彼には十分なフィットネスレベルに達し、出場時間を確保し、ピッチに留まり続ける必要がある。ブラジル人選手全体を見渡しても、彼のような選手はいない。ヴィニ・ジュニオールやラフィーニャ、エステーバオの名前は挙がるかもしれないが、ネイマールがボールで成し遂げるプレーは、マークする側に恐怖を与える。ネイマールは私が目にした中でロナウジーニョに最も近い存在だ」
ネイマールは2026年ワールドカップのブラジル代表メンバー入りを果たせるだろうか？
カルロ・アンチェロッティ監督は、現代最高の選手でありブラジル代表歴代最多得点者（79得点）であるネイマールを、名声だけで起用することはないと警告した。試合勘を完全に磨く時間と、ワールドカップの戦力として確固たる地位を築く時間はまだ残されている。
