「この状態じゃワールドカップに出られない」― ファンがネイマールの「終わり」を主張　サントスのスター選手が走れずボールをキープできない様子が拡散中の動画で明らかに

ネイマールは、今年末に現役引退を余儀なくされる可能性があると認めた。最近CazeTVのインタビューでこう語った。「これからどうなるかはわからない。12月になって引退したいと思うかもしれない。僕は1年ごとに生きている。今年はサントスだけでなく、ブラジル代表にとっても、そして僕自身にとっても非常に重要な年だ」

2002年ワールドカップ優勝経験を持つ同胞クレベソンは、ネイマールがスポーツ界最大の舞台で最後の輝きを見せることを願っている。GOALに対しこう語った。「本当に、本当にネイマールがワールドカップに出場する姿を見たい。フィットネス面では、彼は今、誰よりも遅れている。怪我のため、そして昨年はピッチで多くの時間を過ごせなかったからだ」

「あの若者の才能は、コンディションが整い、良い感覚を取り戻せば、間違いなく大きな力になる。100％の状態でワールドカップに臨むことはないだろうが、特に今の状況下では、大会が進むにつれて彼の真価が発揮される。ブラジルで最も才能ある選手だからだ。他の選手も高いレベルにあるが、彼ができることをできる者はいない」

「彼には十分なフィットネスレベルに達し、出場時間を確保し、ピッチに留まり続ける必要がある。ブラジル人選手全体を見渡しても、彼のような選手はいない。ヴィニ・ジュニオールやラフィーニャ、エステーバオの名前は挙がるかもしれないが、ネイマールがボールで成し遂げるプレーは、マークする側に恐怖を与える。ネイマールは私が目にした中でロナウジーニョに最も近い存在だ」