「ここには大きな問題がある」― 激怒したイゴール・トゥドール監督、フラムでの惨敗でトッテナムが「全てを欠いていた」と認める
スパーズが急降下：フラム戦で物議を醸す敗戦
この試合は、物議を醸した先制点によって火がつき、それが試合後のチューダー監督の不満の基調となった。ハリー・ウィルソンがホームチームに先制点をもたらしたが、そのプレーは、ラウル・ヒメネスがラドゥ・ドラグシンに対して行った激しいフィジカルプレーによって台無しにされた。 トッテナムディフェンダーの抗議にもかかわらず、このゴールは有効と認められ、フラムはアウェイチームの動揺に乗じて、アレックス・イウォビの見事なシュートでリードを 2 点に広げた。スパーズは終盤に追い上げを試みたものの、そのダメージは主に自業自得であり、テュドールは首都でのまたしても残念な一日の結果を受け入れるしかなかった。
審判への怒りと一貫性の欠如
試合終了の笛が鳴った後、トゥドール監督は先制点について問われると遠慮なく意見を述べ、プレミアリーグ審判陣の一貫性の欠如を指摘し、ヒメネスが「不正行為」を行ったと示唆した。彼はこう語った。「もちろんファウルだ。10人中9人はファウルと言うだろう。あまりにも明白だからね。 時には彼らは理解していないんだ。わずかな接触でも、得点につながる優位性が生まれるなら、それを無効にすべきだと。普通の接触ならまだしも、手を押し付けてボールを見ないような行為は許されない。優位性を得るのに、時にはあまりにも簡単すぎるんだ。
だからファウルを取らないのは馬鹿げている。結果が大きすぎるんだ。ピッチ中央の小さなファウルじゃない、その後ゴールが決まったんだ。そこには論理がある。レフェリーは「ここでプレーを続けろ、激しく戦え、素晴らしい、好きだ」と言う。 しかし論理は存在する。もしゴールが、彼が有利を得ようとした結果なら、サッカーを考えていなかった。ボールを考えていなかった。どう騙すか考えていた。だから彼は押し倒して選手を騙し、ゴールを奪った。だからこれは論理だ。それは不正行為であり、ファウルが存在する。
「これは対決の話じゃない。彼らはサッカーがもっとタフなものであることを望んでいるんだ。我々は対決が好きだ。それは関係ない。だからこの判定には論理性がなかった。論理性は何よりも優先される。その次に他の要素が来るんだ」
トッテナムに根深い問題
監督がパフォーマンスに対して下した評価は、審判への批判以上に厳しいものだった。テュドールはピッチ上で選手たちが露呈した欠点を率直に指摘し、現在クラブを悩ませている問題は簡単に解決できるものではないと示唆した。 「ここには大きな問題がある」とテュドールはスカイスポーツに語った。「我々はあらゆる面で不足していた。単なる1失点や1つのミスだけの問題ではない。このクラブでプレーする以上、今日まったく見られなかったような闘志とクオリティが求められる。我々は困難な時期にあり、自らを見つめ直す必要がある」
2桁に及ぶ連敗はテュドールに多大なプレッシャーを与えている。監督が「全てが欠けていた」と認めたことは、2ヶ月以上にわたり国内リーグで苦戦するチームを見守ってきたスパーズのサポーターにとって憂慮すべき兆候だ。 クレイヴン・コテージでの試合で露呈した結束力の欠如と戦術的規律の欠如は、自信をますます失いつつあるチームの姿を浮き彫りにした。テュダー監督の率直な告白は、彼が指摘した「大きな問題」の解決には単なる練習以上のものが必要かもしれないことを示唆している。
リシャルリソンのゴールも逆転のきっかけとならず
66分にリシャルリソンが1点を返した瞬間、一瞬の希望の光が差した。ブラジル人FWは至近距離からの決定的なシュートで捕食者のような本能を見せつけ、逆転の可能性を思わせた。しかしフラムは終盤の猛攻を凌ぎ切り、3ポイントを守り抜いた。トッテナムはまたしても敗北を喫し、トッテナム・ホットスパー・スタジアムを覆う暗雲はさらに深まった。 トゥドール監督が低迷を食い止める時間は残り少ないが、彼はなおも強硬な姿勢を崩さない。「まだ9試合残っている。失望している場合ではない」と彼は付け加えた。
