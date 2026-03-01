試合終了の笛が鳴った後、トゥドール監督は先制点について問われると遠慮なく意見を述べ、プレミアリーグ審判陣の一貫性の欠如を指摘し、ヒメネスが「不正行為」を行ったと示唆した。彼はこう語った。「もちろんファウルだ。10人中9人はファウルと言うだろう。あまりにも明白だからね。 時には彼らは理解していないんだ。わずかな接触でも、得点につながる優位性が生まれるなら、それを無効にすべきだと。普通の接触ならまだしも、手を押し付けてボールを見ないような行為は許されない。優位性を得るのに、時にはあまりにも簡単すぎるんだ。

だからファウルを取らないのは馬鹿げている。結果が大きすぎるんだ。ピッチ中央の小さなファウルじゃない、その後ゴールが決まったんだ。そこには論理がある。レフェリーは「ここでプレーを続けろ、激しく戦え、素晴らしい、好きだ」と言う。 しかし論理は存在する。もしゴールが、彼が有利を得ようとした結果なら、サッカーを考えていなかった。ボールを考えていなかった。どう騙すか考えていた。だから彼は押し倒して選手を騙し、ゴールを奪った。だからこれは論理だ。それは不正行為であり、ファウルが存在する。

「これは対決の話じゃない。彼らはサッカーがもっとタフなものであることを望んでいるんだ。我々は対決が好きだ。それは関係ない。だからこの判定には論理性がなかった。論理性は何よりも優先される。その次に他の要素が来るんだ」