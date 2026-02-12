「こうした判定が優勝を左右する」―ガブリエルがレッドカードを免れたアーセナル対ブレントフォード戦引き分けにファン激怒

ガブリエルは、キース・アンドルーのチームでゴールに向かって走り込んだオッタラに足を振りかざし、警告を受けていました。このプレーは、キーン・ルイス・ポッターがノニ・マドゥエケのヘディングシュートを相殺した後でした。この結果、アーセナルは 2 位のマンチェスター・シティにわずか 4 ポイントの差まで追い上げられました。

ゴールキーパーのデビッド・ラヤはすでにクラブに「団結しよう」と訴えているが、ファンはガブリエルがレッドカードを受けなかったことに失望している。

彼は記者団に次のように語った。 「1 ポイントしか獲得できなかったことに失望している。我々は団結している。ここは厳しい場所だが、我々は団結し続けなければならない。我々は依然として素晴らしい位置にいて、再び前進する。

「試合の流れは良かった。前半の大半は我々が支配し、相手が勢いづくまで抑え込んだ。後半に得点を奪い、これで十分かと思ったが、セットプレーで危険な攻撃を許し失点した。勝利のチャンスはあったが、それを最大限に活かせなかった」

優勝争いの可能性について彼は続けた。「我々は依然として好位置にいる。自分たちのプレーに集中しなければならない。日曜にはFAカップが控えているが、水曜日にはまた戦いに臨む」