Getty Images Sport
翻訳者：
「こうした判定が優勝を左右する」―ガブリエルがレッドカードを免れたアーセナル対ブレントフォード戦引き分けにファン激怒
ガブリエルが赤を回避、アーセナルが失点
ガブリエルは、キース・アンドルーのチームでゴールに向かって走り込んだオッタラに足を振りかざし、警告を受けていました。このプレーは、キーン・ルイス・ポッターがノニ・マドゥエケのヘディングシュートを相殺した後でした。この結果、アーセナルは 2 位のマンチェスター・シティにわずか 4 ポイントの差まで追い上げられました。
ゴールキーパーのデビッド・ラヤはすでにクラブに「団結しよう」と訴えているが、ファンはガブリエルがレッドカードを受けなかったことに失望している。
彼は記者団に次のように語った。 「1 ポイントしか獲得できなかったことに失望している。我々は団結している。ここは厳しい場所だが、我々は団結し続けなければならない。我々は依然として素晴らしい位置にいて、再び前進する。
「試合の流れは良かった。前半の大半は我々が支配し、相手が勢いづくまで抑え込んだ。後半に得点を奪い、これで十分かと思ったが、セットプレーで危険な攻撃を許し失点した。勝利のチャンスはあったが、それを最大限に活かせなかった」
優勝争いの可能性について彼は続けた。「我々は依然として好位置にいる。自分たちのプレーに集中しなければならない。日曜にはFAカップが控えているが、水曜日にはまた戦いに臨む」
- Getty Images Sport
ソーシャルメディア上の反応
サポーターたちは、ガブリエルが退場処分を受けなかったことに驚きを隠せない。ファウルの明白な性質と、明らかな規律違反の結果を考慮すれば当然の判断だったからだ。
@City_Chiefはこう述べた ：「ガブリエルは既にイエローカードを受けていたのに、この無謀で危険なファウルで2枚目の警告と退場を免れた。こうした判定が優勝を左右する。差がこれほど僅差なら、全ての判定が重要だ。アーセナルの優勝を助けるためなら何でもするのか？」
@InvertTheWingは現在4試合の出場停止処分中のトッテナム主将クリスティアン・ロメロに言及：「ロメロならガブリエルへのあのタックルで10試合の出場停止処分を受けている」
@Falsewingerは「ガブリエルが2枚目のイエローを免れるとは。審判の酷い判定だ。FPLでガブリエルをトリプルキャプテンにしていたのかもしれない（俺みたいに）」と指摘。
@AVFCStattoは付け加えた：「ガブリエルは退場すべきだった。エンブレムを確認。アーセナル。レッドカードなし」
@GeronimoMorgansは結論づけた：「これはガブリエルへの2枚目のイエローカードだ。明らかなレッドカード。なぜ罰せられないのか？」
アーセナルが揺れている？
ミケル・アルテタ監督率いるチームは、直近5試合でわずか2勝しか挙げておらず、ハニカム・ビーズ（ハル・シティ）とノッティンガム・フォレストとは引き分け、マンチェスター・ユナイテッドには敗れた。勝利はリーズ・ユナイテッドとサンダーランド戦で記録した。
ミッドフィルダーのデクラン・ライスはBBCスポーツにこう語った。「試合は前半と後半で様相が変わった。最初の20分は相手優位だったが、我々は前半を強く締めくくり、後半は素晴らしいスタートを切った。しかし後半終盤は相手に流れを奪われた。失点後は大きくペースを落とした」
「シーズン70試合を通して常に最高レベルを維持することは不可能だ。だが可能な限りベストを尽くさねばならない。細かい部分、基本に忠実であること。繰り返し言うが、今シーズンはジェットコースターのようなものだ。楽観視するのは愚かだ。我々は毎週のように最強のチームと対戦している。押し続け、自らを信じ、コントロール可能な要素に集中しなければならない」
「外部の雑音は遮断しなければならない。我々はそれを非常にうまくやってきた。人々は優勝争いやアーセナルについて騒ぐだろうが、我々のチームは非常に落ち着いた集団だ。ブレントフォードが簡単に倒せる相手だとは考えていない。彼らはリーグ屈指の強豪であり、最近の成績がそれを証明している。今回の引き分けは我々の旅路における獲得ポイントだが、勝利を望んでいたのは事実だ。」
- AFP
次に何が来る？
アーセナルは今週末、FAカップ4回戦でウィガン・アスレティックと対戦した後、プレミアリーグでウルブズと対戦する。
広告