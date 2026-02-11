Getty/GOAL
「くそっ！俺もベッカムみたいに扱われるのか？」―デビッド・シーマン、2002年W杯ロナウジーニョのフリーキックゴール後の激しい反発への恐怖を明かす
日本・韓国大会でシーマンはバルセロナの象徴ロナウジーニョに翻弄され、彼のミドルシュートがネットを揺らしブラジルに2-1のリードをもたらした。イングランド代表は同点弾を奪えず、準々決勝で敗退。この結果を受け、元アーセナルの守護神は帰国後の反応を案じた。
実際、ベッカムは1998年のアルゼンチン戦敗北の一因として、マスコミから徹底的に非難され、多くのイングランドサポーターからも批判を浴びた。シメオネへの不用意な足払いで退場処分を受けたことで、元マンチェスター・ユナイテッドのウインガーとその家族は、度を越した中傷の嵐にさらされることとなった。
アデバヨ・アキンフェンワからロナウジーニョのあのフリーキックについて問われたシーマンは、ベッカムと、これから起きるかもしれない反発について考えたと認めた。「彼があのゴールを決めた時、まだ30分も残っていた。しかもこれは決勝トーナメントだ。 ピッチに立って思ったんだ：『くそっ、このままスコアが変わらなければ、俺も98年のベッカムみたいに扱われるのか？』
」そんなことが頭をかすめた。あの緊迫した状況では…結局は大丈夫だった。2-1で負けた、あのゴールが致命的だったけど、ヒースローに着いてイングランドサポーターが大勢いて、みんなが俺の名前を歌い始めたんだ。神に感謝だ」
ロナウジーニョがあの距離から意図的にシュートを打ったのかと問われると、シーマンはこう付け加えた。「試合直後にジルベルト・シウバから『意図的じゃなかった』と聞いた。でも結果はどうでもいい。とにかくゴールに入ったんだ。何度も『意図的じゃなかった』と説明されてきたよ」
面白いのは、2016年のサッカーエイドで彼がワールド選抜チームにいた時だ。同じような位置でフリーキックを得たので、俺はゴールに向かって歩きながら立ち止まり、ゴール上隅を指さしたんだ。『さあ、もう一度やってみろよ！』ってね。彼は腹を抱えて笑っていたよ」
サー・アレックスとマンチェスター・ユナイテッドにノーと言う
シーマンは、プレミアリーグ 2 回、FA カップ 4 回の優勝に貢献し、アーセナルで伝説的な存在となりました。しかし、ガンナーズに加入する前は、マンチェスター・ユナイテッドへの移籍の機会がありました。
ファーガソン監督から受けた電話について、シーマンは次のように明かしている。「（ファーガソン監督が）電話に出て、『夏に君を獲得するつもりだ。君を私のゴールキーパーにしたい』と言ったんだ。 私は『了解！』と答え、電話を切った後、『自分はマンチェスター・ユナイテッドの選手になるんだ』と思った。文字通り、その約 1 週間後、アーセナルが私へのオファーを出してきた。
サー・アレックスは、契約が満了する夏まで待てば移籍金は発生しない、と私に言った。ところが、移籍期限日の直前にアーセナルが私を獲得しようとオファーしてきた。 QPR在籍時にロンドンで4年間暮らしていたし、家族も落ち着いていた…だからアーセナルと交渉し、全て合意したんだ。ただ一つ問題があった。ある選手が去らねばならず、それがジョン・ルキッチだった。俺たちは親友だった。彼は『いや、俺はどこにも行かない』と言ったから、取引は流れた。契約は結ばなかった」
シーマンは1990年、当時のアーセナルGKルキッチが移籍したことでついに北ロンドンのクラブへ移籍を果たし、その後ガナーズで全大会通算500試合以上に出場することになる。
あのセーブ（シェフィールド・ユナイテッド戦）
2003年、オールド・トラッフォードで行われたFAカップ準決勝のシェフィールド・ユナイテッド戦で、シーマンはイングランドサッカー史上最高のセーブの一つと評されるプレーを見せた。 右腕を振りかぶった元イングランド代表GKは、至近距離から同点弾を狙ったポール・ペスキソリドのヘディングを奇跡的に阻止。シーマン自身、このセーブが歴史に刻まれるとは当時は気づいていなかったと認めている。
彼はこう語る。「コーナーキックが飛んできた時、ボールは何度か跳ね返り、選手たちがゴールへヘディングで合わせようとしていた。だから僕は一度ある位置へ飛び込んだが、その後、ヘディングシュートかと思い別の位置へ戻らねばならなかった。結局ボールはペスキソリドの方へ戻ってきて、彼が頭か肩で触った。これは僕にとって好都合で、少し時間的余裕ができた。 でも後ろに飛びながら思ったんだ。『これを持ってゴールに入っちゃダメだ』って。だからボールをかき出して、結局ゴールに飛び込んだ。顔を上げるとジャギエルカがいて、リバウンドを叩き込もうとしてた…でも彼はバーの上に外した。神様ありがとう。あれが決まってたら、このセーブなんて誰も話題にしなかっただろう」
「運も必要なんだよ。テレビで映像を見るまで… 『あれはなかなか良かったな』って思ったんだ。あのセーブを見れば分かるよ、立ち上がる時の俺の顔、マジで真剣だった。アシュリー［コール］が近づいてきて、何て言ったか覚えてないけど、多分罵りながら『あれは最高だった』って言ってた。でもテレビで見た時は『うわっ、あれは良かった』って思ったよ。」
